BYD’nin yeni Blade bataryası tartışma yarattı: Ultra hızlı şarjda 76 dereceyi aştı

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil pazarında son dönemde yaşanan en büyük atılımlardan biri megawatt seviyesinde şarjı destekleyen bataryalara geçilmesi oldu. Özellikle Çinli üreticiler, elektrikli araçların en büyük dezavantajlarından biri olarak görülen uzun şarj sürelerini ortadan kaldırmak için önemli adımlar atmaya başladı. Bu yarışın merkezindeki şirketlerden biri olan BYD ise kısa süre önce tanıttığı ikinci nesil Blade bataryası ve “Flash Charge” adını verdiği ultra hızlı şarj teknolojisiyle çıtayı biraz daha yükseltti. Çünkü Flash Charge ile birlikte sadece 5 dakikalık şarjla 400 kilometre menzil eklemek mümkün hâle geldi..Ancak kısa süre önce gerçekleştirilen bağımsız bir test, bu ultra hızlı şarj teknolojisinin ne kadar güvenli olduğunu yeniden tartışmaya açtı.

BYD'nin Bataryası Önerilen Güvenlik Eşiğini Aştı

Bir otomotiv blogger'ı, eline ulaşan yeni nesil Blade bataryayı canlı yayında test etmeye karar verdi. Bu batarya ile donatılmış bir Fangchengbao Leopard 3 (BYD’nin yeni şarj teknolojilerini destekleyen modellerden biri) üzerinde yapılan canlı test sırasında, batarya sıcaklığının 76.4°C’ye kadar yükseldiği görüldü. Bu değer özellikle dikkat çekti çünkü Çin’de lityum demir fosfat (LFP) bataryalar için önerilen güvenlik eşiği yaklaşık 65°C. Testin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte, elektrikli araç dünyasında megawatt seviyesindeki hızlı şarj teknolojilerinin uzun vadeli etkileri yeniden tartışılmaya başlandı.

Bildiğiniz gibi elektrikli araç bataryalarında yüksek sıcaklık, doğrudan batarya ömrü ve güvenliğiyle bağlantılı kritik bir unsur olarak görülüyor. Çoğu elektrikli araç bataryası normal kullanımda genellikle 20 ila 30 santigrat derece civarında çalışacak şekilde tasarlanıyor. Hatta pek çok araçta sıcaklık 60 santigrat derecenin üzerine çıktığında sistem kullanıcıya aşırı ısınma uyarısı veriyor. Bu yüzden BYD’nin yeni nesil bataryasının ultra hızlı şarj sırasında 76 santigrat dereceyi aşması endişe yaratıyor.

Bu noktada uzmanlar özellikle “SEI” (Solid Electrolyte Interphase) adı verilen koruyucu katmana dikkat çekiyor. Bu katman, bataryadaki anot ile elektrolit arasında koruyucu bir bariyer görevi görüyor ve lityum iyonlarının hareketine izin verirken aynı zamanda bataryanın stabil kalmasına yardımcı oluyor. Ancak uzmanlara göre sıcaklığın yaklaşık 70 santigrat derecenin üzerine çıkması, bu katmanın bozulma sürecini hızlandırabiliyor. Bu da uzun vadede batarya kapasitesinin daha hızlı düşmesine, performans kaybına ve güvenlik risklerinin artmasına sebep olabiliyor.

Tabii bu noktada, ölçülen sıcaklığın kısa süreli bir tepe değeri olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Batarya yönetim sistemleri (BMS), bu tarz ultra hızlı şarj süreçlerinde sıcaklığı anlık olarak yükseltip ardından hızlı şekilde düşürebiliyor. Bu yüzden asıl kritik unsurun tek seferlik sıcaklık artışı değil, bu seviyelerin ne kadar süre korunduğu olduğu belirtiliyor.

BYD, Batarya Hücreleri İçin Ömür Boyu Garanti Sunarak İddialı Bir Çıkış Yapmıştı

Elektrikli otomobillerde şarj hızını artırmanın en büyük teknik zorluklarından biri zaten ortaya çıkan yoğun ısıyı kontrol altında tutabilmek. Şarj gücü arttıkça bataryanın maruz kaldığı termal stres de ciddi şekilde yükseliyor. Bu yüzden sektör genelinde artık asıl rekabet sadece daha hızlı şarj sunmak değil, bunu güvenli ve sürdürülebilir şekilde yapabilmek üzerine kurulu. Bu yüzden BYD ikinci nesil Blade bataryasını tanıtırken özellikle dayanıklılık tarafına vurgu yapmıştı. Şirket yöneticileri, yeni bataryanın önceki nesle kıyasla garanti kapsamındaki kapasite koruma oranını yüzde 2.5 artırdığını açıklamıştı. Ayrıca BYD, batarya hücreleri için ömür boyu garanti sunacağını da duyurmuş, böyleceuzun vadeli batarya sağlığı konusunda tüketicilerde oluşabilecek endişeleri gidermeye çalışmıştı. Yapılan bu yeni test ışığında, o garanti daha da önem kazanmış durumda. Zira BYD'nin bu hamlesi, şu anda kullanıcıların aklında oluşabilecek soru işaretlerine karşı en etkili kozu olabilir.

