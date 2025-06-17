Yeni Audi Q3, sürpriz yeniliklerle tanıtıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Audi, ürün gamını yenilemeye devam ediyor. Yeni nesil A5 ve Q5 modellerinin yanı sıra elektrikli A6 ve Q6 E-Tron modellerini tanıtan Alman marka, şimdi de daha küçük bir modele el attı. Bugün tanıtılan üçüncü nesil Audi Q3, alışılmışın dışında sürprizlerle geliyor.

Yeni Aydi Q3, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni nesil Audi Q3'ün dış tasarımında bölünmüş farlar dikkat çekiyor. Kaslı motor kaputunun ucunda agresif bir görünüm sunan ince gündüz LED'leri yer alırken, matrix LED farlar ise tampon kenarlarında koyu tonlu camların arkasına gizlenmiş ve parlak siyah çerçeveyle çevrelenmiş. Audi, tek bir farda tam 25.600 mikro-LED bulunduğunu belirtiyor.

Arka tarafta ise Audi, alt kısımda ince bir LED ışık şeridi ile üstte OLED teknolojili stop lambalarını ayrı ayrı konumlandırmış. Sürücüler, stop lambaları için altı farklı grafik arasından seçim yapıp ışıkların görünümünü kişiselleştirebiliyor. Öndeki matrix LED farlarla uyumlu bir görünüme sahip stopların arasında ise aydınlatılmış Audi logosu göze çarpıyor.

Yan profilde Q3, neredeyse Q5 ile karıştırılacak kadar benziyor. Audi’ye göre çamurluklarda orijinal Quattro’dan ilham alan tasarım detayları bulunuyor. Üst donanımlar 20 inç jantlarla gelirken, baz model 17 inç jant kullanıyor. Yapılan açıklamaya göre, lastik genişliği 215’ten 235 milimetreye çıkmış ve hava sürtünme katsayısı 0.32’den 0.30’a düşürülmüş.

Daha sessiz bir yaşam alanı

Tam Boyutta Gör İç mekanda yeni nesil Audi’lerde alıştığımız dijital ortam hakim. Ancak üçüncü bir ekran olarak sunulan yan yolcu ekranı bu modelde yer almıyor. Sürücüye 11.9 inç dijital gösterge paneli, ortada ise Android Automotive işletim sistemli 12.8 inç dokunmatik ekran sunuluyor. Söz konusu ekranların kalın siyah çerçeveleri ise tasarım açısından tartışmalı bir karar olmuş.

Kompakt segmentte ilk kez, yeni Q3’te ön yan camlarda akustik cam kullanılıyor. Bu adım, daha sessiz bir sürüşün kapılarını aralamış. İç mekan kalitesi hakkında Audi, önceki modellerde düşüş yaşandığını kabul edip, gelecek araçlarda kaliteyi artırmayı taahhüt ediyor.

Vites seçici, klasik orta konsoldan direksiyonun hemen arkasına taşınmış. Sağ tarafta küçük bir kol olarak yer alan vites, ön koltuklar arasındaki alanı genişletmiş. Artık buraya iki büyük bardaklık, soğutmalı kablosuz şarj alanı ve çift USB portu sığıyor. Bu tasarım için sol kolda silecek, far ve sinyal fonksiyonlarını birleştiren çok işlevli bir kol geliştirilmiş.

Pratiklik konusunda ise yeni Q3, arka koltuklar normal konumdayken 488 litre bagaj hacmi sunuyor. Koltuklar tamamen ileri alınır ve dik konuma getirilirse hacim 575 litreye çıkıyor. Koltuklar yatırıldığında ise 1.386 litre gibi yüksek bir depolama alanı açılıyor.

Motor seçenekleri

Tam Boyutta Gör Yeni Audi Q3'ün giriş seviyesinde 1.5 litrelik turbo benzinli motor var. Bu motor gerektiğinde iki silindiri kapatarak yakıt tasarrufu sağlıyor. 148 beygir ve 250 Nm tork üreten bu hafif hibrit sistem, önden çekişle ve yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla geliyor.

Daha güçlü 2.0 litrelik benzinli motor ise 261 beygir ve 400 Nm tork sağlıyor ve Quattro dört çeker sistemle sunuluyor. Dizel tarafında ise 148 beygir ve 360 Nm tork üreten 2.0 TDI, önden çekişli versiyon olarak sunulacak. Şanzıman yine yedi ileri S Tronic otomatik. Ancak dizel motorla dört çeker kombinasyonu şu an yok.

İki zamanlı motorların en büyük sorunları çözüldü! 14 sa. önce eklendi

En dikkat çekici seçenek ise önden çekişli şarj edilebilir hibrit. 1.5 litrelik benzinli motor ile elektrik motoru kombinasyonu toplam 268 beygir ve 400 Nm tork üretiyor. Batarya net kapasitesi 19.7 kWsa ve WLTP döngüsünde 120 kilometre elektrikli menzil sunuyor. Batarya boşaldığında DC hızlı şarj ile 10’dan 80’e yüzde dolum 30 dakikadan kısa sürüyor. Hibrit model, benzinli ve dizel versiyonlardan farklı olarak 6 ileri otomatik şanzımanla donatılmış.

Yeni Audi Q3, Avrupa’da Eylül ayında satışa sunulacak. Almanya’da 1.5 litrelik benzinli modelin başlangıç fiyatı 44.600 euro, şarj edilebilir hibrit ise 49.300 eurodan başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Audi Q3 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: