Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Audi Q3, sürpriz yeniliklerle tanıtıldı

    Audi'nin en çok satan modellerinden biri olan Q3, üçüncü nesline geçiş yapıyor. İç ve dış tasarımında sürprizlerle gelen yeni Q3, eylül ayından itibaren Avrupa'da satışa sunulacak.

    Audi, ürün gamını yenilemeye devam ediyor. Yeni nesil A5 ve Q5 modellerinin yanı sıra elektrikli A6 ve Q6 E-Tron modellerini tanıtan Alman marka, şimdi de daha küçük bir modele el attı. Bugün tanıtılan üçüncü nesil Audi Q3, alışılmışın dışında sürprizlerle geliyor.

    Yeni Aydi Q3, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Audi Q3 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil Audi Q3'ün dış tasarımında bölünmüş farlar dikkat çekiyor. Kaslı motor kaputunun ucunda agresif bir görünüm sunan ince gündüz LED'leri yer alırken, matrix LED farlar ise tampon kenarlarında koyu tonlu camların arkasına gizlenmiş ve parlak siyah çerçeveyle çevrelenmiş. Audi, tek bir farda tam 25.600 mikro-LED bulunduğunu belirtiyor.

    Arka tarafta ise Audi, alt kısımda ince bir LED ışık şeridi ile üstte OLED teknolojili stop lambalarını ayrı ayrı konumlandırmış. Sürücüler, stop lambaları için altı farklı grafik arasından seçim yapıp ışıkların görünümünü kişiselleştirebiliyor. Öndeki matrix LED farlarla uyumlu bir görünüme sahip stopların arasında ise aydınlatılmış Audi logosu göze çarpıyor.

    Yan profilde Q3, neredeyse Q5 ile karıştırılacak kadar benziyor. Audi’ye göre çamurluklarda orijinal Quattro’dan ilham alan tasarım detayları bulunuyor. Üst donanımlar 20 inç jantlarla gelirken, baz model 17 inç jant kullanıyor. Yapılan açıklamaya göre, lastik genişliği 215’ten 235 milimetreye çıkmış ve hava sürtünme katsayısı 0.32’den 0.30’a düşürülmüş.

    Daha sessiz bir yaşam alanı

    Yeni Audi Q3 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekanda yeni nesil Audi’lerde alıştığımız dijital ortam hakim. Ancak üçüncü bir ekran olarak sunulan yan yolcu ekranı bu modelde yer almıyor. Sürücüye 11.9 inç dijital gösterge paneli, ortada ise Android Automotive işletim sistemli 12.8 inç dokunmatik ekran sunuluyor. Söz konusu ekranların kalın siyah çerçeveleri ise tasarım açısından tartışmalı bir karar olmuş.

    Kompakt segmentte ilk kez, yeni Q3’te ön yan camlarda akustik cam kullanılıyor. Bu adım, daha sessiz bir sürüşün kapılarını aralamış. İç mekan kalitesi hakkında Audi, önceki modellerde düşüş yaşandığını kabul edip, gelecek araçlarda kaliteyi artırmayı taahhüt ediyor.

    Vites seçici, klasik orta konsoldan direksiyonun hemen arkasına taşınmış. Sağ tarafta küçük bir kol olarak yer alan vites, ön koltuklar arasındaki alanı genişletmiş. Artık buraya iki büyük bardaklık, soğutmalı kablosuz şarj alanı ve çift USB portu sığıyor. Bu tasarım için sol kolda silecek, far ve sinyal fonksiyonlarını birleştiren çok işlevli bir kol geliştirilmiş.

    Pratiklik konusunda ise yeni Q3, arka koltuklar normal konumdayken 488 litre bagaj hacmi sunuyor. Koltuklar tamamen ileri alınır ve dik konuma getirilirse hacim 575 litreye çıkıyor. Koltuklar yatırıldığında ise 1.386 litre gibi yüksek bir depolama alanı açılıyor.

    Motor seçenekleri

    Yeni Audi Q3 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Audi Q3'ün giriş seviyesinde 1.5 litrelik turbo benzinli motor var. Bu motor gerektiğinde iki silindiri kapatarak yakıt tasarrufu sağlıyor. 148 beygir ve 250 Nm tork üreten bu hafif hibrit sistem, önden çekişle ve yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla geliyor.

    Daha güçlü 2.0 litrelik benzinli motor ise 261 beygir ve 400 Nm tork sağlıyor ve Quattro dört çeker sistemle sunuluyor. Dizel tarafında ise 148 beygir ve 360 Nm tork üreten 2.0 TDI, önden çekişli versiyon olarak sunulacak. Şanzıman yine yedi ileri S Tronic otomatik. Ancak dizel motorla dört çeker kombinasyonu şu an yok.

    En dikkat çekici seçenek ise önden çekişli şarj edilebilir hibrit. 1.5 litrelik benzinli motor ile elektrik motoru kombinasyonu toplam 268 beygir ve 400 Nm tork üretiyor. Batarya net kapasitesi 19.7 kWsa ve WLTP döngüsünde 120 kilometre elektrikli menzil sunuyor. Batarya boşaldığında DC hızlı şarj ile 10’dan 80’e yüzde dolum 30 dakikadan kısa sürüyor. Hibrit model, benzinli ve dizel versiyonlardan farklı olarak 6 ileri otomatik şanzımanla donatılmış.

    Yeni Audi Q3, Avrupa’da Eylül ayında satışa sunulacak. Almanya’da 1.5 litrelik benzinli modelin başlangıç fiyatı 44.600 euro, şarj edilebilir hibrit ise 49.300 eurodan başlayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor suyuna yağ karışması siyah tokanın anlamı hücresel ağa erişilemiyor samsung qled tv görüntü ayarları oldboy konusu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro Max
    Apple iPhone 16 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei Matebook D16
    Huawei Matebook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum