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    Call of Duty: Black Ops Cold War'un zombi modu yarından itibaren 1 haftalığına ücretsiz

    2020 yılının sevilen oyunlarından biri olan Call of Duty: Black Ops Cold War'un sevilen zombi modu, 14 Ocak - 21 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olarak erişime sunulacak.
    10 sa.
    1,3b
    10
    1
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Call of Duty: Black Ops Cold War'un zombi modu yarından itibaren 1 haftalığına ücretsiz
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    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Treyarch ve Raven Software'in birlikte yaptığı, Call of Duty: Black Ops Cold War, geçtiğimiz yılın sonlarında yayınlanmıştı ve her yıl olduğu gibi fazlasıyla satmıştı. Yeni oyunun en sevilen modlarından biri de yine zombi modu oldu. Oyunu satın alamayanlar için ise Activision bir güzellik yapıyor.

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    Yarın, yani 14 Ocak 2021 tarihinden, 21 Ocak 2021 tarihine kadar Call of Duty: Black Ops Cold War'un sevilen zombi modunu ücretsiz bir şekilde oynayabileceksiniz. Modu oynayabilmek için tüm oyunu indirmenize gerek yok. Yalnızca modu Battle.net, Xbox Live ve PlayStation Network üzerinde indirebilirsiniz.

    21 Ocak'tan sonra oyuna devam etmek isterseniz, oyunu satın almanız gerekiyor. Modu oynadığınız platforma göre de modun içerisinde farklı oyun türleri bulabilirsiniz. Özellikle Onslaught modunun PlayStation sahiplerine özel olduğunu belirtelim.

    Bu bir haftalık süreç boyunca oyunu isterseniz arkadaşlarınızla isterseniz tanımadığınız insanlarla çevrimiçi bir şekilde oynayabilirsiniz. Call of Duty'nin sayfasına buradan bakabilirsiniz.



    https://www.polygon.com/2021/1/11/22225345/call-of-duty-black-ops-cold-war-zombies-mode-free-week-die-maschine-cranked-onslaught Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kaç GB acaba? Zaten ücretsiz sürenin yarısı indirme için gidecektir...
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