Call of Duty: Black Ops Cold War'un zombi modu yarından itibaren 1 haftalığına ücretsiz

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Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Treyarch ve Raven Software'in birlikte yaptığı, Call of Duty: Black Ops Cold War, geçtiğimiz yılın sonlarında yayınlanmıştı ve her yıl olduğu gibi fazlasıyla satmıştı. Yeni oyunun en sevilen modlarından biri de yine zombi modu oldu. Oyunu satın alamayanlar için ise Activision bir güzellik yapıyor.

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Yarın, yani 14 Ocak 2021 tarihinden, 21 Ocak 2021 tarihine kadar Call of Duty: Black Ops Cold War'un sevilen zombi modunu ücretsiz bir şekilde oynayabileceksiniz. Modu oynayabilmek için tüm oyunu indirmenize gerek yok. Yalnızca modu Battle.net, Xbox Live ve PlayStation Network üzerinde indirebilirsiniz.

21 Ocak'tan sonra oyuna devam etmek isterseniz, oyunu satın almanız gerekiyor. Modu oynadığınız platforma göre de modun içerisinde farklı oyun türleri bulabilirsiniz. Özellikle Onslaught modunun PlayStation sahiplerine özel olduğunu belirtelim.

Bu bir haftalık süreç boyunca oyunu isterseniz arkadaşlarınızla isterseniz tanımadığınız insanlarla çevrimiçi bir şekilde oynayabilirsiniz. Call of Duty'nin sayfasına buradan bakabilirsiniz.

https://www.polygon.com/2021/1/11/22225345/call-of-duty-black-ops-cold-war-zombies-mode-free-week-die-maschine-cranked-onslaught

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