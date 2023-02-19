Zombi filmi izlemek isteyenlere en iyi zombi filmleri

- En iyi zombi filmleri 🧟
- 1️⃣ Dünya Savaşı
- 2️⃣ Ölülerin Şafağı
- 3️⃣ Zombi Ekspresi 2 & 1
- 4️⃣ 28 Days Later
- 5️⃣ Zombieland 2
- 6️⃣ Zombilerin Şafağı
- 7️⃣ 28 Weeks Later
- 8️⃣ Rec
- 9️⃣ Night of the Living Dead
- Netflix zombi filmleri 💀
- Yeni zombi filmleri 🎬
- Yorumlar
Zombi filmleri, yalnızca korku değil, komedi, romantizm (çok sayıda zombi aşk filmi var), aksiyon, gerilim, farklı pek çok türde karşımıza çıkıyor. The Walking Dead dizisi gibi yapımlar sayesinde zombili filmler gündemde kalmayı başardı. Dünya Savaşı, Ölülerin Şafağı, Zombieland gibi zombi filmleri severlerin ilgisini çekebilecek çok sayıda kaliteli yapım var. Geçmişten günümüze en güzel zombi filmi önerileri izleme listemizde.
En iyi zombi filmleri 🧟
Zombilerin manevi babası olarak taçlandırılan Romero, sonrasında Ölülerin Şafağı, Zombi - Ölüm Günü dahil beş zombi filmi daha çekti. 2000’li yıllarda zombili filmler hızla artmaya başladı. Korku, aksiyon zombi filmleri çıktı ve hatta Kore zombi filmleri gördük. Netflix’te de izlenmesi gereken kaliteli zombi filmleri var. Bu listede hem yeni hem de hafızalara kazınmış, Türkçe dublajlı zombi filmlerini bir araya getirdik.
1️⃣ Dünya Savaşı
Max Brook'un beğenilen korku romanı World War Z: An Oral History Of The Zombie War’dan uyarlanan film, kontrol edilemeyen yaratıklar ve kıyamet başlangıcı gibi yaygın zombi mecazlarını etkili bir şekilde kullanıyor. Kan içermeyen heyecan verici bir kaçış filmi olan World War Z, izleyicilerinde bir aciliyet duygusu bırakıyor ve enfekte olanlarla olmayanlar arasında bir ayrım yaratıyor. Asker zombi filmleri arayanlar kesinlikle izlemeli.
2️⃣ Ölülerin Şafağı
İlk filmdeki en iyi sahnelerle birlikte her alanda çıtayı yükselten harika bir devam filmi. Bir evde zombi salgınından sağ kurtulan bir grup hayatta kalan üzerine dönen bir film yerine alışveriş merkezinde saklanan dört karaktere odaklanan değişik bir zombili film. Sürükleyici ve sonunu merakla bekleyeceğiniz bu film, tüm zamanların en iyi zombi filmi olarak gösteriliyor.
3️⃣ Zombi Ekspresi 2 & 1
İkinci film, Train to Busan’dan dört yıl sonra aynı evrende geçiyor ama hikayeyi devam ettirmiyor ve farklı karakterlere sahip. Kore’deki zombi salgınından sonra hükümet otoritesi kırılmış ve ülkeden geriye hiçbir şey kalmamıştır. Filmin ismi de buradan geliyor. Zombi salgını filmleri izlemek isteyenler için bu seriyi tavsiye ederiz.
4️⃣ 28 Days Later
Filmdekiler zombiden çok vahşi öfke virüsü bulaşmış insanlar ve çok hızlı hareket ediyorlar. 28 Days Later, İngiltere zombi istilasına yenik düştükten sonra komadan uyanan Jim’i takip ediyor. Jim, ülkenin yok olmasına neyin sebep olduğundan tamamen habersiz terk edilmiş Londra’da ilerliyor. Şehirde yol alırken başka hayatta kalanlarla karşı karşıya geliyor ancak kime güveneceği büyük bir soru işareti.
5️⃣ Zombieland 2
Zombieland 2 (Zombieland: Double Tap), ilk filmdeki bazı öğeleri yeniden kullanıyor ancak ilk karakterlerin tümü altı yaş daha yaşlı olarak karşımızda. Birkaç yeni karakter de göze çarpıyor. Emma Stone, dokundurma konusundaki ustalığını devam ettiriyor.
6️⃣ Zombilerin Şafağı
7️⃣ 28 Weeks Later
Filmin hikayesi ise şöyle; Öfke virüsünün Büyük Britanya halkına bulaşmasından altı ay sonra Amerika ordusu, hayatta kalanların yaşamını sürdürebilmeleri için Londra’nın ufak bir bölgesinin güvenliğini sağlamaya yardım eder. Ancak her şey planlandığı gibi gitmez.
8️⃣ Rec
Filmin hikayesi şöyle; Bir TV muhabiri ve kameramanı, yerel bir itfaiye istasyonunda rutin bir görüşme yaparken bir acil durum çağrısı alır. İtfaiyecilere yakındaki bir daireye kadar eşlik eden haber ekibi, yaşlı bir kadının evinden gelen insanın kanını donduran çığlıkları kaydetmeye başlar. Yetkililer tehdidi kontrol altına almak için binayı kapattıktan sonra, haber ekibi, itfaiyeciler ve bölge sakinleri içeride ölümcül bir terörle karşı karşıya kalır. Kamera çalışırken, dahil olan herkesin hayatta kalması pek olası görünmemektedir. Olay örgüsü basit, oyuncu kadrosu sıradan karakterlerle dolu ancak film müzikleri etkileyici; gerçekten korkunç bir belgesel izliyormuşsunuz gibi hissettiriyor.
9️⃣ Night of the Living Dead
Bununla birlikte bugün izlendiğinde modern zombi filmi standartlarına göre biraz sade ve yumuşak görünebilir. Olay örgüsü basit ve küçük ölçekli, hayatta kalan bir grup film süresince tek bir evde yaşıyor ve şiddet unsurları o döneme göre iyi. Night of the Living Dead, en eski zombi filmleri arasında yerini alıyor.
Netflix zombi filmleri 💀
- Valley of the Dead
- Don’t Kill Me
- Cargo
- Kingdom: Ashin of the North
- Resident Evil: The Final Chapter
- Day of the Dead: Bloodline
- Army of the Dead
- Ravenous
- I Am Legend
- #Alive
Yeni zombi filmleri 🎬
- Unhuman
- JOHNNY Z
- Gangnam Zombie
- Day Zero (2022)
- Final Cut
- Evil Dead Rise
Zombiler, uzun zamandır birçok film türü için ilham kaynağı oldu. Ve anlaşılan o ki yürüyen ölüler yok olacak gibi de görünmüyor. Zombi filmleri yalnızca korku değil farklı türlerde de karşımıza çıkıyor. Korkulu, aksiyonlu, komik ve hatta aşk filmi tadında zombi filmleri var. 1968 yapımı ilk zombi filmi Night of the Living Dead’den 2023'te çıkan yeni zombi filmlerine kadar Türkçe dublajlı ve alt yazılı birçok seçenek var. En iyi zombi filmi hangisi? tartışılır ama izlenebilecek en güzel zombi filmleri burada.
En İyi Zombi Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1249Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah