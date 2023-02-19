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    Zombi filmi izlemek isteyenlere en iyi zombi filmleri

    Zombili filmler izlemek isteyenler için gelmiş geçmiş en iyi zombi filmleri burada! İşte Zombi Ekspresi 2, Ölülerin Şafağı, Dünya Savaşı ve onlarca zombi filmi önerisi:
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    Zombi filmleri, yalnızca korku değil, komedi, romantizm (çok sayıda zombi aşk filmi var), aksiyon, gerilim, farklı pek çok türde karşımıza çıkıyor. The Walking Dead dizisi gibi yapımlar sayesinde zombili filmler gündemde kalmayı başardı. Dünya Savaşı, Ölülerin Şafağı, Zombieland gibi zombi filmleri severlerin ilgisini çekebilecek çok sayıda kaliteli yapım var. Geçmişten günümüze en güzel zombi filmi önerileri izleme listemizde.

    En iyi zombi filmleri 🧟

    en iyi zombi filmleri izleme listesi Tam Boyutta Gör
    İlk zombi filmi Night of Living Dead olarak biliniyor ancak değil. Zombi filmleri 80 yılı aşkın süredir var. Night of Living Dead, 1932’de White Zombie, 1943’te I Walked With a Zombie filmlerinin ardından 1968’de vizyona girdi. George A. Romero’nun ilk uzun metrajlı Amerikan Zombi filmi, gerek konusu, gerek sahneleri, gerekse de oyuncu kadrosuyla izleyicileri büyüledi.

    Zombilerin manevi babası olarak taçlandırılan Romero, sonrasında Ölülerin Şafağı, Zombi - Ölüm Günü dahil beş zombi filmi daha çekti. 2000’li yıllarda zombili filmler hızla artmaya başladı. Korku, aksiyon zombi filmleri çıktı ve hatta Kore zombi filmleri gördük. Netflix’te de izlenmesi gereken kaliteli zombi filmleri var. Bu listede hem yeni hem de hafızalara kazınmış, Türkçe dublajlı zombi filmlerini bir araya getirdik.

    1️⃣ Dünya Savaşı

    Brad Pitt zombi filmi: World War Z Tam Boyutta Gör
    World War Z, nüfusu kitlesel ölçekte etkileyen bilinmeyen hastalıkların doğasına, tedavisine ve hayatta kalmaya odaklanan aksiyon korku zombi filmi. Eski BM müfettişi Gerry rolünde Brad Pitt'in ve ona eşlik eden İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Segen rolünde Daniella Kertesz'in oynadığı filmde, Dünya, sonu gelmeyen zombilerle dolu.

    Max Brook'un beğenilen korku romanı World War Z: An Oral History Of The Zombie War’dan uyarlanan film, kontrol edilemeyen yaratıklar ve kıyamet başlangıcı gibi yaygın zombi mecazlarını etkili bir şekilde kullanıyor. Kan içermeyen heyecan verici bir kaçış filmi olan World War Z, izleyicilerinde bir aciliyet duygusu bırakıyor ve enfekte olanlarla olmayanlar arasında bir ayrım yaratıyor. Asker zombi filmleri arayanlar kesinlikle izlemeli.

    2️⃣ Ölülerin Şafağı

    Dawn of the Dead Tam Boyutta Gör
    Dawn of the Dead, yeniden yapımı gerçekten iyi olan ender korku zombi filmlerinden ve 2004’te Zack Snyder’in en iyi çalışması olarak kabul ediliyor.

    İlk filmdeki en iyi sahnelerle birlikte her alanda çıtayı yükselten harika bir devam filmi. Bir evde zombi salgınından sağ kurtulan bir grup hayatta kalan üzerine dönen bir film yerine alışveriş merkezinde saklanan dört karaktere odaklanan değişik bir zombili film. Sürükleyici ve sonunu merakla bekleyeceğiniz bu film, tüm zamanların en iyi zombi filmi olarak gösteriliyor.

    3️⃣ Zombi Ekspresi 2 & 1

    kore zombi filmi: Train to Busan Tam Boyutta Gör
    Zombi gerilim filmi hayranlarına yönetmen Yeon Sang-Ho’nun 2016 yapımı Train to Busan film serisini öneririz. İlk film, Güney Kore’deki bir zombi salgınının hikayesini anlatıyor ve Seul’den Busan’a giden bir trende, salgının ortasında hayatta kalmaya çalışan bir grup yolcuya odaklanıyor.

    İkinci film, Train to Busan’dan dört yıl sonra aynı evrende geçiyor ama hikayeyi devam ettirmiyor ve farklı karakterlere sahip. Kore’deki zombi salgınından sonra hükümet otoritesi kırılmış ve ülkeden geriye hiçbir şey kalmamıştır. Filmin ismi de buradan geliyor. Zombi salgını filmleri izlemek isteyenler için bu seriyi tavsiye ederiz.

    4️⃣ 28 Days Later

    virüs zombi filmi: 28 Days Later Tam Boyutta Gör
    Oscar ödüllü Danny Boyle’un yönettiği ve senaryosunda bilimkurgu filmleri yazarı Alex Garland imzası taşıyan 28 Gün Sonra, en iyi virüs zombi filmleri arasında.

    Filmdekiler zombiden çok vahşi öfke virüsü bulaşmış insanlar ve çok hızlı hareket ediyorlar. 28 Days Later, İngiltere zombi istilasına yenik düştükten sonra komadan uyanan Jim’i takip ediyor. Jim, ülkenin yok olmasına neyin sebep olduğundan tamamen habersiz terk edilmiş Londra’da ilerliyor. Şehirde yol alırken başka hayatta kalanlarla karşı karşıya geliyor ancak kime güveneceği büyük bir soru işareti.

    5️⃣ Zombieland 2

    komedi zombi filmi: Zombieland 2 Tam Boyutta Gör
    Deadpool’dan Rhett Reese ve Paul Wernick tarafından kaleme alınan Zombieland, komik zombi filmleri arasında. Bu filmde zombiler ölümsüz olmaktan çok enfekte olmuş durumda. Peki, bu vahşi türleri insanlardan ayıran ne? Temel karakterlerin hepsi birbiriyle ilişkili ve insanları yürüyen ölülerden ayıran şeyin hemcinsleriyle ilişki kurma ihtiyacı duymaları.

    Zombieland 2 (Zombieland: Double Tap), ilk filmdeki bazı öğeleri yeniden kullanıyor ancak ilk karakterlerin tümü altı yaş daha yaşlı olarak karşımızda. Birkaç yeni karakter de göze çarpıyor. Emma Stone, dokundurma konusundaki ustalığını devam ettiriyor.

    6️⃣ Zombilerin Şafağı

    komik zombi filmi: zombilerin şafağı Tam Boyutta Gör
    Shaun of the Dead, şaşırtıcı derecede iyimser sonuyla zombi türünde öne çıkıyor. Shan’un (Simon Pegg) hayatı tamamen sıradan, iç karartıcı olmanın eşiğindedir. İşinden nefret etmekte, meslektaşları tarafından sevilmemekte, üvey babasıyla da anlaşamamaktadır. Kız arkadaşı (Kate Ashfield), tembel en iyi arkadaşı Ed (Nick Frost) ile çok vakit geçirdiğinden onu terk eder ve Shaun o kadar üzülür ki Londra’nın zombiler tarafından istila edildiğini fark etmez bile.

    7️⃣ 28 Weeks Later

    asker zombi filmi: 28 Weeks Later Tam Boyutta Gör
    28 Hafta Sonra, 28 Gün Sonra’nın devamı niteliğinde ancak tamamen yeni bir karakter grubunu takip ediyor ve bir korku filminden çok aksiyon gerilim filmi. Daha yüksek bütçeyle çekilen devam filminde Idris Elba ve Jeremy Renner oynuyor.

    Filmin hikayesi ise şöyle; Öfke virüsünün Büyük Britanya halkına bulaşmasından altı ay sonra Amerika ordusu, hayatta kalanların yaşamını sürdürebilmeleri için Londra’nın ufak bir bölgesinin güvenliğini sağlamaya yardım eder. Ancak her şey planlandığı gibi gitmez.

    8️⃣ Rec

    rec zombi filmi Tam Boyutta Gör
    Blair Cadısı veya ilk Paranormal Aktivite gibi filmlerden hoşlanıyorsanız, REC’e bayılacaksınız. REC, bu iki filmden farklı olarak zombileri barındırıyor. Sıradan bir zombi filminden biraz daha kanlı sahneler içeriyor.

    Filmin hikayesi şöyle; Bir TV muhabiri ve kameramanı, yerel bir itfaiye istasyonunda rutin bir görüşme yaparken bir acil durum çağrısı alır. İtfaiyecilere yakındaki bir daireye kadar eşlik eden haber ekibi, yaşlı bir kadının evinden gelen insanın kanını donduran çığlıkları kaydetmeye başlar. Yetkililer tehdidi kontrol altına almak için binayı kapattıktan sonra, haber ekibi, itfaiyeciler ve bölge sakinleri içeride ölümcül bir terörle karşı karşıya kalır. Kamera çalışırken, dahil olan herkesin hayatta kalması pek olası görünmemektedir. Olay örgüsü basit, oyuncu kadrosu sıradan karakterlerle dolu ancak film müzikleri etkileyici; gerçekten korkunç bir belgesel izliyormuşsunuz gibi hissettiriyor.

    9️⃣ Night of the Living Dead

    ilk zombi filmi: Night of the Living Dead Tam Boyutta Gör
    Her şeyi başlatan Night of the Living Dead, Remero’nun zombi filmlerinin ilki. Bu filmden sonra canavarlı, vampirli, zombili filmler çıkmaya başladı. 1968’den sonra çıkan her zombi filmi, dizisi veya oyunu Night of the Living Dead’e bir şeyler borçlu.

    Bununla birlikte bugün izlendiğinde modern zombi filmi standartlarına göre biraz sade ve yumuşak görünebilir. Olay örgüsü basit ve küçük ölçekli, hayatta kalan bir grup film süresince tek bir evde yaşıyor ve şiddet unsurları o döneme göre iyi. Night of the Living Dead, en eski zombi filmleri arasında yerini alıyor.

    Netflix zombi filmleri 💀

    netflix zombi filmleri önerileri Tam Boyutta Gör
    Zombi filmleri, 1930'lara kadar uzanıyor ve elbette efsanevi George A. Romero’nun klasikleriyle popüler hale geldi. Zombi filmleri bugün hâlâ en çok izlenen türler arasında. Zack Snyder’ın oynadığı Army of the Dead ve onun yan ürününün yayınlanmasının ardından Netflix, birçok popüler Kore zombi filminin yanı sıra ölümsüzleri konu alan, eleştirmenlerce beğenilen çeşitli filmler sunmaya devam ediyor. İşte Netflix en iyi zombi filmleri 🔽
    • Valley of the Dead
    • Don’t Kill Me
    • Cargo
    • Kingdom: Ashin of the North
    • Resident Evil: The Final Chapter
    • Day of the Dead: Bloodline
    • Army of the Dead
    • Ravenous
    • I Am Legend
    • #Alive

    Yeni zombi filmleri 🎬

    2023 zombi filmleri Tam Boyutta Gör
    Yeni çıkan zombi filmleri var mı? En son çıkan zombi filmleri fragmanlarına baktığımızda kan, şiddet dozunun yükseltildiğini ve zombilerin çok daha korkutucu olduğunu görüyoruz. 2023 zombi filmleri arayışımızda çok fazla yapıma rastlamadık. Aralarından bazıları henüz fragmanı yayınlanmış ancak zombi film hayranlarının sabırsızlıkla beklediği yapımlar. Korku filmleri zombi temalı arayanlar için tavsiye edebileceğimiz birkaç kaliteli yapım:
    1. Unhuman
    2. JOHNNY Z
    3. Gangnam Zombie
    4. Day Zero (2022)
    5. Final Cut
    6. Evil Dead Rise

    Zombiler, uzun zamandır birçok film türü için ilham kaynağı oldu. Ve anlaşılan o ki yürüyen ölüler yok olacak gibi de görünmüyor. Zombi filmleri yalnızca korku değil farklı türlerde de karşımıza çıkıyor. Korkulu, aksiyonlu, komik ve hatta aşk filmi tadında zombi filmleri var. 1968 yapımı ilk zombi filmi Night of the Living Dead’den 2023'te çıkan yeni zombi filmlerine kadar Türkçe dublajlı ve alt yazılı birçok seçenek var. En iyi zombi filmi hangisi? tartışılır ama izlenebilecek en güzel zombi filmleri burada.

    En İyi Zombi Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1249

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 4 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 6 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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