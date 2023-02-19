Zombi filmi izlemek isteyenlere en iyi zombi filmleri

Zombi filmleri, yalnızca korku değil, komedi, romantizm (çok sayıda zombi aşk filmi var), aksiyon, gerilim, farklı pek çok türde karşımıza çıkıyor. The Walking Dead dizisi gibi yapımlar sayesinde zombili filmler gündemde kalmayı başardı. Dünya Savaşı, Ölülerin Şafağı, Zombieland gibi zombi filmleri severlerin ilgisini çekebilecek çok sayıda kaliteli yapım var. Geçmişten günümüze en güzel zombi filmi önerileri izleme listemizde.

Dünyanın en iyi korkunç korku filmleri 1 hf. önce eklendi

Netflix zombi filmleri 💀 Tam Boyutta Gör Zombi filmleri, 1930'lara kadar uzanıyor ve elbette efsanevi George A. Romero’nun klasikleriyle popüler hale geldi. Zombi filmleri bugün hâlâ en çok izlenen türler arasında. Zack Snyder’ın oynadığı Army of the Dead ve onun yan ürününün yayınlanmasının ardından Netflix, birçok popüler Kore zombi filminin yanı sıra ölümsüzleri konu alan, eleştirmenlerce beğenilen çeşitli filmler sunmaya devam ediyor. İşte Netflix en iyi zombi filmleri 🔽 Valley of the Dead

Don’t Kill Me

Cargo

Kingdom: Ashin of the North

Resident Evil: The Final Chapter

Day of the Dead: Bloodline

Army of the Dead

Ravenous

I Am Legend

#Alive

Yerli ve yabancı en iyi Netflix filmleri 1 ay önce eklendi

Yeni zombi filmleri 🎬 Tam Boyutta Gör Yeni çıkan zombi filmleri var mı? En son çıkan zombi filmleri fragmanlarına baktığımızda kan, şiddet dozunun yükseltildiğini ve zombilerin çok daha korkutucu olduğunu görüyoruz. 2023 zombi filmleri arayışımızda çok fazla yapıma rastlamadık. Aralarından bazıları henüz fragmanı yayınlanmış ancak zombi film hayranlarının sabırsızlıkla beklediği yapımlar. Korku filmleri zombi temalı arayanlar için tavsiye edebileceğimiz birkaç kaliteli yapım: Unhuman JOHNNY Z Gangnam Zombie Day Zero (2022) Final Cut Evil Dead Rise

Zombiler, uzun zamandır birçok film türü için ilham kaynağı oldu. Ve anlaşılan o ki yürüyen ölüler yok olacak gibi de görünmüyor. Zombi filmleri yalnızca korku değil farklı türlerde de karşımıza çıkıyor. Korkulu, aksiyonlu, komik ve hatta aşk filmi tadında zombi filmleri var. 1968 yapımı ilk zombi filmi Night of the Living Dead’den 2023'te çıkan yeni zombi filmlerine kadar Türkçe dublajlı ve alt yazılı birçok seçenek var. En iyi zombi filmi hangisi? tartışılır ama izlenebilecek en güzel zombi filmleri burada.

En İyi Zombi Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1249

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