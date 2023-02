Zombi filmi izlemek isteyenlere en iyi zombi filmleri

Zombilerin manevi babası olarak taçlandırılan Romero, sonrasında Ölülerin Şafağı, Zombi - Ölüm Günü dahil beş zombi filmi daha çekti. 2000’li yıllarda zombili filmler hızla artmaya başladı. Korku, aksiyon zombi filmleri çıktı ve hatta Kore zombi filmleri gördük. Netflix’te de izlenmesi gereken kaliteli zombi filmleri var. Bu listede hem yeni hem de hafızalara kazınmış, Türkçe dublajlı zombi filmlerini bir araya getirdik.

1️⃣ Dünya Savaşı

Tam Boyutta Gör World War Z, nüfusu kitlesel ölçekte etkileyen bilinmeyen hastalıkların doğasına, tedavisine ve hayatta kalmaya odaklanan aksiyon korku zombi filmi. Eski BM müfettişi Gerry rolünde Brad Pitt'in ve ona eşlik eden İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Segen rolünde Daniella Kertesz'in oynadığı filmde, Dünya, sonu gelmeyen zombilerle dolu.

Max Brook'un beğenilen korku romanı World War Z: An Oral History Of The Zombie War’dan uyarlanan film, kontrol edilemeyen yaratıklar ve kıyamet başlangıcı gibi yaygın zombi mecazlarını etkili bir şekilde kullanıyor. Kan içermeyen heyecan verici bir kaçış filmi olan World War Z, izleyicilerinde bir aciliyet duygusu bırakıyor ve enfekte olanlarla olmayanlar arasında bir ayrım yaratıyor. Asker zombi filmleri arayanlar kesinlikle izlemeli.