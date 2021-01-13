Valorant'ın 2. bölümü bugün başlıyor

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiricliğini Riot Games'in yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip çevrimiçi rekabetçi oyun Valorant'ın ikinci bölümü bugün başlıyor. İkinci bölüm ile birlikte de oyuna büyük bir güncelleme geliyor.

Ayrıca Bkz. "Mass Effect Legendary Edition'ın çıkış tarihi sızdırıldı"

İlginizi Çekebilir

Steam indirimleri başladı: İşte indirimde öne çıkanlar

Popüler çevrimiçi rekabetçi oyun Valorant'ın ikinci bölümünde oyuna birçok yenilik ve birçok düzeltme geliyor. Oyuna gelen en büyük yenilik, oyunun yeni karakteri Yoru. Düellocu rolü ile gelen Yoru'ya dair tüm ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz. Yoru'nun oyuna eklenmesi dışında Brimstone ve Omen karakterlerine de bazı düzenlemeler getirildi. Viper'ın düzenlemesi de yakın bir zamanda gelecek.

Karakter güncellemeleri dışında oyuna ayrıca silah güncellemeleri, rekabet güncellemeri ve sosyal güncellemeler de geliyor. Bunun dışında birçok hata da ikinci bölüm ile gideriliyor. Buraya tıklayarak oyunun ikinci bölümünde gelen tüm güncellemelere detaylı bir şekilde bakabilirsiniz.

Son olarak da Valorant ekibi, silahların önizleme videolarında an itibarıyla ses olmadığının farkında. Bu sorun yalnızca Mağaza ve Koleksiyon bölümünde yaşanıyor. Oyun içerisinde böyle bir sorun yaşanmıyor. Sorunun farkında olan Valorant ekibi kısa bir süre içerisinde sorunu çözmeyi planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.