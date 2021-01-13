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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Valorant'ın 2. bölümü bugün başlıyor

    League of Legends'ın yaratıcısı Riot Games'in yayınladığı ve geliştirdiği Valorant'ın ikinci bölümü bugün başlıyor. İşte oyuna gelen yenilikler.
    4 sa.
    1b
    14
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Valorant'ın 2. bölümü bugün başlıyor
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    Yayıncılığını ve geliştiricliğini Riot Games'in yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip çevrimiçi rekabetçi oyun Valorant'ın ikinci bölümü bugün başlıyor. İkinci bölüm ile birlikte de oyuna büyük bir güncelleme geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Mass Effect Legendary Edition'ın çıkış tarihi sızdırıldı"

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    Popüler çevrimiçi rekabetçi oyun Valorant'ın ikinci bölümünde oyuna birçok yenilik ve birçok düzeltme geliyor. Oyuna gelen en büyük yenilik, oyunun yeni karakteri Yoru. Düellocu rolü ile gelen Yoru'ya dair tüm ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz. Yoru'nun oyuna eklenmesi dışında Brimstone ve Omen karakterlerine de bazı düzenlemeler getirildi. Viper'ın düzenlemesi de yakın bir zamanda gelecek.

    Karakter güncellemeleri dışında oyuna ayrıca silah güncellemeleri, rekabet güncellemeri ve sosyal güncellemeler de geliyor. Bunun dışında birçok hata da ikinci bölüm ile gideriliyor. Buraya tıklayarak oyunun ikinci bölümünde gelen tüm güncellemelere detaylı bir şekilde bakabilirsiniz.

    Son olarak da Valorant ekibi, silahların önizleme videolarında an itibarıyla ses olmadığının farkında. Bu sorun yalnızca Mağaza ve Koleksiyon bölümünde yaşanıyor. Oyun içerisinde böyle bir sorun yaşanmıyor. Sorunun farkında olan Valorant ekibi kısa bir süre içerisinde sorunu çözmeyi planlıyor.



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    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    4 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    termomuk (Bahadır ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    tek kusuru bedava olması. önüne gelen küfür ediyor. 1 m'den kill alamaz 4e1 kalmışsın dümdüz söver. çoluk çocuk dolu
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ugurr999 (ugur ugurlu) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) termomuk
    Yanlış anlaşılacak belki ama oyun 100 lira üzeri olsa alır oynardım. Oyuncu kitlesini görünce silmek zorunda kaldım.
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    BekirTemel (Bekir ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel
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    isakoc (isa koç) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aşırı janjanlı bir oyun, tabi kitlesi kendine has
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