Cambrionix 49 portlu USB çoklayıcısını satışa sundu

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Farklı ihtiyaçlarınız için çok sayıda harici donanıma sahipseniz ve hepsini bir tek bir USB çoklayıcı üzerinden kullanmak istiyorsanız, Cambrionix firmasının hazırladığı yeni USB çoklayıcısı bu konuda dikkatinizi çekebilir. Zira "49 Port Professional USB Hub" adı altında satışa sunulan yeni çoklayıcı, 49 adet evet yanlış okumadınız tam 49 adet USB portuna sahip.

Daha çok endüstriyel kullanım için hazırlanan çoklayıcının özellikle USB bellek üretimiyle ilgilinen firmaların dikkatini çekmesi bekleniyor zira Cambrionix tarafından hazırlanan 49 portlu USB çoklayıcısı ile çok sayıda USB bellek sürücüsünün eş zamanlı olarak kontrol edilebilmek mümkün. 49 portlu USB bellek çoklayıcısı, yurt dışında 650$'lık fiyata sahip.