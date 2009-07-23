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Cambrionix 49 portlu USB çoklayıcısını satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cambrionix 49 portlu USB çoklayıcısını satışa sundu
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Farklı ihtiyaçlarınız için çok sayıda harici donanıma sahipseniz ve hepsini bir tek bir USB çoklayıcı üzerinden kullanmak istiyorsanız, Cambrionix firmasının hazırladığı yeni USB çoklayıcısı bu konuda dikkatinizi çekebilir. Zira "49 Port Professional USB Hub" adı altında satışa sunulan yeni çoklayıcı, 49 adet evet yanlış okumadınız tam 49 adet USB portuna sahip.

Daha çok endüstriyel kullanım için hazırlanan çoklayıcının özellikle USB bellek üretimiyle ilgilinen firmaların dikkatini çekmesi bekleniyor zira Cambrionix tarafından hazırlanan 49 portlu USB çoklayıcısı ile çok sayıda USB bellek sürücüsünün eş zamanlı olarak kontrol edilebilmek mümkün. 49 portlu USB bellek çoklayıcısı, yurt dışında 650$'lık fiyata sahip.


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CaSsErDoDo 10 yıl
haha fiyata bak bea
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yc#1 10 yıl
Her bir USB kontrolcüsü en fazla 127 aygıtı destekler.
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spayk07 10 yıl
USB Sıkıntısı olanlara muhteşem bir ürün :)
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stradivardi 10 yıl
anakart usb girişleri her biri 127 adet usb girişi destekler
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boakoms 10 yıl
Tek bir usb port üzerinden bağlayabilecğiniz cihaz sahıyı 60 civarı bir rakamdı. Yani usb arabirimi bu sayıyı destekliyor. Anakartımızla pek bir alakası yok yani.
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dec_chaos 10 yıl
7X7=49 olduğu için sanırım :)
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bodyman700 10 yıl
yani harbiden anakartlarda 16 usb ye kadar destek çıktı güncel yongalarla ama 49 tane neymiş ne arkadaş :D zannımca muhtemel 5v üzerinden sadece şarj etmeye yarar ama onun içinde hepsi takılı olsa 1kw psu gerekir muhtemel :D
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fatihcanery 10 yıl
50 olsaydı kare olmayacak ,yani düzgün bir sekil çıkmayacaktı
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barbar20 10 yıl
niye 50 değilde 49 :S :))
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rapimwestcoast 10 yıl
cok para
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safe-e 10 yıl
fiyatıda tam port fiyatıymış :) one lan 650 dolar :)
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