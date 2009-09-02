Canon yeni kamerası EOS 7D'yi resmi olarak duyurdu

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Baskı ve görüntüleme dünyasının önde gelen oyuncularından Canon, EOS serisi altında hazırladığı yeni dijital SLR kamerasını duyurdu. Firmanın 820 gram ağırlığındaki EOS 7D isimli yeni modeli, 18 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensöre sahip. İki adet DIGIC 4 görüntüleme işlemcisi ile donatılan EOS 7D, 19 noktalı oto-fokus sistemine ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3-inç büyüklüğünde Clear View II teknolojili LCD ekrana sahip. iFCL ölçüm sistemi ile akıllı fokus ve renk ayarı yapabilen kamera ayrıca akıllı vizör özelliğine de sahip.

100-6400 arası ISO hassasiyetine sahip olduğu açıklanna EOS 7D ayrıca 24p Full HD (1920 x 1080) video kaydı da yapabiliyor. Canon tarafından EOS 7D'nin altı çizilen bir diğer önemli özelliği ise akıllı makro takip fonksiyonu ki bu özellike ile macro çekimler esnasında oluşabilecek blur etkisi azaltılabiliyor.

Depolama için CompactFlash bellek kartı desteği sunan ve CR1616 lityum-iyon pi ile gelen Canon EOS 7D'nin yurt dışı satış fiyatı 1700$ olarak açıklandı.

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