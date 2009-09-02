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Canon yeni kamerası EOS 7D'yi resmi olarak duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
43,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Canon yeni kamerası EOS 7D'yi resmi olarak duyurdu
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Baskı ve görüntüleme dünyasının önde gelen oyuncularından Canon, EOS serisi altında hazırladığı yeni dijital SLR kamerasını duyurdu. Firmanın 820 gram ağırlığındaki EOS 7D isimli yeni modeli, 18 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensöre sahip. İki adet DIGIC 4 görüntüleme işlemcisi ile donatılan EOS 7D, 19 noktalı oto-fokus sistemine ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3-inç büyüklüğünde Clear View II teknolojili LCD ekrana sahip. iFCL ölçüm sistemi ile akıllı fokus ve renk ayarı yapabilen kamera ayrıca akıllı vizör özelliğine de sahip.

100-6400 arası ISO hassasiyetine sahip olduğu açıklanna EOS 7D ayrıca 24p Full HD (1920 x 1080) video kaydı da yapabiliyor. Canon tarafından EOS 7D'nin altı çizilen bir diğer önemli özelliği ise akıllı makro takip fonksiyonu ki bu özellike ile macro çekimler esnasında oluşabilecek blur etkisi azaltılabiliyor.

Depolama için CompactFlash bellek kartı desteği sunan ve CR1616 lityum-iyon pi ile gelen Canon EOS 7D'nin yurt dışı satış fiyatı 1700$ olarak açıklandı.

Canon yeni kamerası EOS 7D'yi resmi olarak duyurdu
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Ben yakın zamanda bir makina alıcam ama canon 7d mi yoksa nikon d90 mı halen kararımı vermiş değilim... Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar siz ne diyorsunuz..? bilgilerinizi paylaşmanızı ricaediyorum... Selamlar..
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Reis-i Eagles 10 yıl
İnceleme:

dpreview.com/...


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Ahmet1980 10 yıl
Burada topiği açılan makine Canon 7D ancak her zamanki gibi Pentax çı arkadaşlar gelmişler, makinelerini öve öve bitirememişler, başkalarına boş konuşuyorsun, kaliteyi görmüyosun demişler her zamanki gibi
Sitenin iyice suyu çıktı böylece, bunların yüzünden uğrayan kalmamış gayri eskilerden :)

İşte dp nin testi yayınlandı, adam Yüksek MP(!)de APSC de 1.6(!) çarpanda çok iyi bir ISO başarımı elde etmiş. Cross typelerla tam bir yaban hayat makinesi.
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Reis-i Eagles 10 yıl
İnceleme:

photographyblog.com/...

foto kalitesi: 5


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Damn It 10 yıl
Mükemmel bir şeye benziyor. Özellikler ortada zaten. TR'de fiyat olarak merak ediyorum
Oldukça güzel bir makina.
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klavukula 10 yıl
cihaz spr bişe yalnız kullanmadım ama özelliklerine bakılınca anlaşılıooo

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müdür 10 yıl


up
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buraoca2 10 yıl
@Nymphadora
Canon'un 1700 dolara profesyonel bir makine satacağını düşünmüyorum. Zaten Mp'sinin önemli olmadığını birçok arkadaş biliyor. Evet gayet güzel özellikleri(Özellikle İki DIGIC 4 işlemcisinin bu makineye faydalarını merak ediyorum) var; fakat profesyonel değil...
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Megavolt 10 yıl
"1000-6400 arası ISO " bir yanlışlık yok değilmi. 100-6400 gibi.
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bipekkan 10 yıl
Çok çarpıcı özellikler var. Bazılarımızın su sızdırmasın ve yağmurda çekim yapmasını ön plana çıkarttıkları bir markanın bu özelliği bu modele eklenmiş
Sensör yapısını bilmiyoruz APS-C sensörde 19 mPx, effective 18 mpx tartışılır. Hız mükemmel, sn.de 8 kare . Tek 14 bit konvertör yerine çift digic IV işlemcisi kullanılması son derece olumlu. Bu sayede hızlı işleme, kayıt ve görüntü kalitesi ve yüksek çekim adedi sağlamış Full HD Video konusuna diyecek yok görünüyor. Yine de bir V. kamera kalitesi beklememek gerekir. yeni AF sistemi kullanılarak üstelik 19 odak noktasının çapraz olarak kullanabılmesi doğru odaklamayı sağllıyor en azından hataları nin. indiriyor. Ancak hala LCD' nin sabit olması bence yanlış, 3" olmasın varsın 2.5 " olsun ama 4 yöne hareketli olsun. Sabit LCD daha çok Play konumunda yararı var. Ama çekim sırasında Vizör gibi LCD' nin kullanımı nedense bana absürt geliyor. Çünkü bu tarz yapım tekniğinin alternatifi, VİZÖR. Galiba Nikon D90' a iyi bir alternatif geldi. Ellerindeki makineleri güncellemek isteyenlere bir müddet beklenip fiyat aşağıya inince, iyi bir güncelleme alternatifi olarak gözüküyor.
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spinapubica 10 yıl
makro takibini çift eksenli hareketi destekleyen bir sensör tertibatı ile yapıyor diye hatırlıyorum. sony'nin titreşim engelleme sisteminden bile daha başarılı bir sistem bu elbet.
ancak 5d mark II hala piyasanın parlak evladı olmayı sürdürüyor. 1d ve türevlerini alamıyor, 5d mark II'yi de ucundan kaçırıyorsanız dönüp dolaşıp 7d'ye kalıyorsunuz. çift digic, makroyu takip ve birkaç candy-spec sayesinde mantıklı bir tercih gibi görünüyor. ama zaman gösterir, hele bir inceleme yazısı çıksın dpreview'de de bakalım.
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artenis 10 yıl
1000-6400 arası iso, ilginç
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..Knight.. 10 yıl
artenis

1000-6400 arası iso, ilginç


Yazım hatası olmuş.
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Reis-i Eagles 10 yıl
şimdi o ekran 3" mi?
cihaz nasıl merak ediyom.
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Nymphadora 10 yıl
18 mp,sanırım fazla profesyonellere yönelik,standart kullanılara 2-3 mp yeterli,en azından benim için öyle,teşekkürler.
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