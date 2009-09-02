Canon yeni kamerası EOS 7D'yi resmi olarak duyurdu

Baskı ve görüntüleme dünyasının önde gelen oyuncularından Canon, EOS serisi altında hazırladığı yeni dijital SLR kamerasını duyurdu. Firmanın 820 gram ağırlığındaki EOS 7D isimli yeni modeli, 18 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensöre sahip. İki adet DIGIC 4 görüntüleme işlemcisi ile donatılan EOS 7D, 19 noktalı oto-fokus sistemine ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3-inç büyüklüğünde Clear View II teknolojili LCD ekrana sahip. iFCL ölçüm sistemi ile akıllı fokus ve renk ayarı yapabilen kamera ayrıca akıllı vizör özelliğine de sahip.
100-6400 arası ISO hassasiyetine sahip olduğu açıklanna EOS 7D ayrıca 24p Full HD (1920 x 1080) video kaydı da yapabiliyor. Canon tarafından EOS 7D'nin altı çizilen bir diğer önemli özelliği ise akıllı makro takip fonksiyonu ki bu özellike ile macro çekimler esnasında oluşabilecek blur etkisi azaltılabiliyor.
Depolama için CompactFlash bellek kartı desteği sunan ve CR1616 lityum-iyon pi ile gelen Canon EOS 7D'nin yurt dışı satış fiyatı 1700$ olarak açıklandı.
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dpreview.com/...
İşte dp nin testi yayınlandı, adam Yüksek MP(!)de APSC de 1.6(!) çarpanda çok iyi bir ISO başarımı elde etmiş. Cross typelerla tam bir yaban hayat makinesi.
photographyblog.com/...
foto kalitesi: 5
up
Canon'un 1700 dolara profesyonel bir makine satacağını düşünmüyorum. Zaten Mp'sinin önemli olmadığını birçok arkadaş biliyor. Evet gayet güzel özellikleri(Özellikle İki DIGIC 4 işlemcisinin bu makineye faydalarını merak ediyorum) var; fakat profesyonel değil...
ancak 5d mark II hala piyasanın parlak evladı olmayı sürdürüyor. 1d ve türevlerini alamıyor, 5d mark II'yi de ucundan kaçırıyorsanız dönüp dolaşıp 7d'ye kalıyorsunuz. çift digic, makroyu takip ve birkaç candy-spec sayesinde mantıklı bir tercih gibi görünüyor. ama zaman gösterir, hele bir inceleme yazısı çıksın dpreview'de de bakalım.
Yazım hatası olmuş.