Canon'dan Yerinde Servis Rahatlığı!

Görüntüleme ve baskı teknolojileri alanında dünya lideri Canon, ofis ve çevre birimleri kapsamındaki lazer ve mürekkep püskürtmeli ürünleri için yerinde teknik servis hizmeti uygulamasını başlattı. Canon kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak bu uygulama ile cihazları servise götürme devri kapanıyor, üstelik hizmet kapsamında ürünlerin garanti süresi de uzuyor.

“Biz size gelelim” uygulamasıyla Canon müşterileri, yazıcı, tarayıcı veya faks satın aldıktan sonraki 30 gün içerisinde yerinde teknik servis paketi satın aldıkları takdirde, yerinde teknik servis hizmeti alabiliyor.

Canon’un cihazları servise götürme zahmetinden kurtaran bu hizmetine ulaşmak ise bir “tık”ın ucunda. 3 yıl boyunca geçerli olacak yerinde teknik servis paketini satın almak için www.yerindeteknikhizmet.com adresli websitesi üzerindeki yönergeleri takip etmek yeterli.

Hizmeti satın alan Canon kullanıcılarının cihazlarında bir problem oluştuğunda tek yapmaları gereken 0212 319 09 19 numaralı Canon çağrı merkezini arayarak bildirimde bulunmak. Teknik ekip en geç ertesi iş gününde belirtilen adreste oluyor. Bilgi ve danışma hizmeti için de yine aynı numarayı arayarak destek almak mümkün.

‘Yerinde teknik servis’ paketinin yanı sıra ‘yerinde kurulum’ ve ‘garanti süresini 3 yıla uzatma’ paketlerini de satışa sunan Canon’un bu hizmetlerinin satışı da yine www.yerindeteknikhizmet.com adresinden gerçekleştiriliyor. Yerinde kurulum paketi ile Canon teknik servis ekibi ev veya ofislere giderek cihazın tüm kurulum ve ayarlarını gerçekleştiriyor. Garanti süresi uzatma paketinde ise standart 2 yıllık garanti süresi 3 yıla uzatılıyor.

Yerinde servis paketi ve kurulum hizmeti şimdilik sadece İstanbul, Adana, Ankara ve İzmir’de geçerli. 3 yıllık garanti paketi ise Türkiye’de tüm şehirler için geçerli.

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