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Catalyst 8.7'den 8.12'ye HD 4870 performansıyla sürücü değerlendirmesi

Catalyst 8.7'den 8.12'ye, Radeon HD 4800 serisine destek veren sürücülerle performans analizi ve sürücü evrimi mercek altında!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,5b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Formula 1 veya motorsporları dünyasının diğer branşlarını yakından takip eden okuyucularımızın da bileceği üzere, en güçlü motora veya en ideal aerodinamik pakete sahip olsanız da günün sonunda yarış koltuğunu iyi bir bir sürücüye teslim edemiyorsanız başarılı olmanız oldukça zordur. Hatta kimi zaman en iyi araca sahip olmasanız da sürücünüzün özel yetenekleriyle damalı bayrağı önde görmeniz olası. Örneğin geçtiğimiz yıl Renault takımının çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso ve Torro Roso takımından (artık Red Bull'da) Sebastian Vettel, mevcut paketle yani en iyi araca sahip olunmasa da doğru strateji ve güçlü sürücü özellikleriyle nasıl yarış kazanılacağını gözler önüne seren pilotlardan ikisi olmuştu.

Motorsporları gibi donanım üreticileri arasındaki rekabette de sürücüler oldukça önemli. Sadece birkaç yıl öncesine kadar kullanıcılar salt performansa önem verirken günümüz dünyasında tek başına performans kimi zaman yeterli olamayabiliyor. Zira üretim teknolojileri, düşük güç tüketimi, sürücülerle sağlanacak ekstra özellikler ve hatta düzenli sürücü güncellemeleri bile kullanıcıların yeni bir donanım özellikle de ekran kartı satın alma arefesinde tercihlerini etkileyebilecek parametreler olarak öne çıkabiliyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı ATi - Nvidia mücadelesine de son aylarda sürücülerin damga vurduğunu söyleyebiliriz. Nvidia'nın GeForce 180 serisine Catalyst 8.12 ile yanıt veren ATi arasındaki rekabet kızışıyor.

Catalyst 8.7'den 8.12'ye HD 4870 performansıyla sürücü değerlendirmesi
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Catalyst 8.7'den 8.12'ye HD 4870 performansıyla sürücü değerlendirmesi
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Testler esnasında HIS Radeon HD 4870 IceQ 4+ Turbo kullanılmış

Hazırlanan yeni nesil grafik işlem birimlerinin başarısı için sürücüler oldukça önemli. Zira herhangi bir GPU'nun sahip olduğu yüksek işlem gücü, nitelikli sürücülerle işletilemezse, var olan potansiyelin dışa vurumu gerçekleşemeyebiliyor ya da en azından zaman alabiliyor. Donanım dünyasının tarihine baktığımızda da üreticilerin zaman zaman sürücü sıkıntısı yaşadığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Çift grafik işlemcili ilk ekran kartlarından biri olan Rage Fury Maxx modelinde ikinci GPU için Windows 2000 ile sürücü sorunu yaşayan ATi, T&L desteğinin aktif olarak kullandırabilme problemi yaşayan S3 ve Windows Vista'nın kullanıma sunulduğu ilk günlerde sürücüleriyle gündeme gelen Nvidia bu konuda örnek olarak verilebilir.

Son aylarda ekran kartı sürücüleri yeniden donanım dünyasının gündemine oturmuş durumda. Nvidia'nın Big Bang II kod adlı GeForce sürücülerini kullanıma sunarak hem performans hem de yeni özellik anlamında çıtayı yukarı çekmesi karşısında AMD-ATi de Catalyst 8.12 sürüm numaralı, geride bıraktığımız yılın son sürücüsünü kullanıma sunarak yanıt vermiş ve rakibi gibi ATi de hem performans hem de yeni özellik anlamında çeşitli yenilikler sunmuştu. X-bit Labs, versiyon 8.7'den 8.12'ye en güncel Catalyst sürücülerini Radeon HD 4870 üzerinde test ederek hem Catalyst sürücü güncellemelerinin kazandırdıklarına hem de genel anlamda sürüclerin performansa etkisini masaya yatıran bir çalışma hazırlamış.

Catalyst 8.7'den 8.12'ye HD 4870 performansıyla sürücü değerlendirmesi
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Catalyst 8.7'den 8.12'ye HD 4870 performansıyla sürücü değerlendirmesi
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Test sonuçlarına geçmeden önce kullanılan sistemden de kısa bahsetmekte fayda var. Testler esnasında ekran kartı olarak HIS Radeon HD 4870 IceQ 4+ Turbo kullanılmış. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartında 1GB GDDR5 bellek bulunuyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor. Grafik işlemcisi 770MHz'de, bellekleri ise 4GHz'de görev yapan kart özel soğutucusuyla da dikkat çekiyor. İşlemci olarak 4GHz'de çalışan Core 2 Quad QX9650'nin güç verdiği sistemde ayrıca X48 yonga setli anakart, 1GHz'de çalışan 4GB DDR3 bellek ve WD VelociRaptor disk kullanılmış.

Catalyst 8.7'den 8.12'ye HD 4870 performansıyla sürücü değerlendirmesi
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Catalyst 8.7'den 8.12'ye HD 4870 performansıyla sürücü değerlendirmesi
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Nvidia'nın sık sık yayımladığı yeni sürücü paketlerine (Beta ve WHQL), aylık Catalyst güncellemeleriyle yanı veren ATi'nin bu açıdan rakibinden daha çok eleştri aldığını söyleyebiliriz. Catalyst 9.1 güncellemesi merakla beklenen AMD-ATi, Catalyst 8.12 sürücüsünün sergilediği performansla uygulamasına göre hissedilir performans kazanımları sağlamayı başarmıştı. Peki ATi Radeon HD 4800'e destek veren ilk resmi sürücü olarak bilinen Catalyst 8.7'den 8.12'ye neler değişti, hangi özellikler kullanıcılara sunuldu? Temmuz ayında yayımlanan Catalyst 8.7, hem Radeon HD 3000 serisi hem de o dönemde pazara yeni giriş yapan HD 4800 serisi için performans artışı vaat ediyordu;

- 3DMark Vantage: Radeon HD 3400 ve 3600 serisi ekran kartlarıyla %20'ye varan performans artışı.
- Company of Heroes (DirectX 10): Spesifik oyun seviyelerinde Radeon HD 3600, 3800 ve 4800 serisi ile %3-12 arası performans artışı.
- Lost Planet (DirectX 10): Spesifik oyun seviyelerinde Radeon HD 3600, 3800 ve 4800 serisi ile %4-15 arası performans artışı.
- Lost Planet (DirectX 9): Radeon ailesinin tamamı için Crossfire altında tam ekran AA ve AF ayarlarında %80'e varan performans artışı.
- Call of Duty 4 (DirectX 9): Spesifik oyun seviyelerinde Radeon HD 4800 serisi ile %4'e varan performans artışı.

Catalyst 8.7 sürücüsü sağlandığı belirtilen performans kazanımlarına yukarıda değindik zira ATi Radeon HD 4800 serisine resmi destek sunan ilk sürücü olduğu için sonraki aylarda yayımlanan daha yeni versiyonların getirilerini anlayabilmek için Catalyst 8.7'nin sağladığı değerler referans niteklikte. Bu arada Catalyst 8.7 ile sürücü kontrol panelinde (Catalyst Control Center) güncelleme ve dağıtık işlem istemcisi Folding@Home için geliştirme yapıldığını belirtmekte de fayda var. Catalyst 8.7 sürücüsünü Ağustos ayının ortalarına doğru Catalyst 8.8 takip etti. Yeni sürücü performans kazanımından ziyade AVIVO teknolojisiyle ilgili iyileştirmeler sağlıyor ve Windows XP altında Hybrid Crossfire desteği sunuyordu.

Catalyst 8.7'den 8.12'ye HD 4870 performansıyla sürücü değerlendirmesi
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Catalyst 8.7'den 8.12'ye HD 4870 performansıyla sürücü değerlendirmesi
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18 farklı oyun için Windows XP ve Windows Vista altında bazı sorunların da düzeltildiği Catalyst 8.8',i takiben 17 Eylül'de Catalyst 8.9 kullanıma sunuldu. Yeni sürücü yerini aldığı 8.8 sürümü gibi performans kazanımından öte Catalyst Control Center ile ilgili bazı iyileştirmeler içeriyor ve OpenGL 3.0'a kısmi destek sunuyordu. Yine oyunlarda görülen bazı sorunların düzeltildiği sürücüyle ilgili geliştiricileri de performansla ilişkili geliştirme bildirmediği için Xbit-Labs, testte 8.9 versiyonuna yer vermemiş. 15 Ekim'de yayımlanan Catalyst 8.10'da da performans iyileştirmesi bildirilmediği fakat gözlemlerde sürücünün olumlu katkı sağladığı belirtiliyor tabii bu sürümle birlikte fan hızı kontrolü sürücülere eklenmişti.

Catalyst 8.7'den 8.12'ye HD 4870 performansıyla sürücü değerlendirmesi
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ATi Radeon HD 4800 serisi ekran kartlarının lansmanını takiben yayımlanan 5. resmi sürücü olan Catalyst 8.11 ise önceki aylarda kullanıma sunulan iki sürücüden farklı olarak çeşitli performans kazanımlarına sahipti. Resmi sürüm öncesinde yayımlanan iki farklı beta versiyonuyla 8.11 ile gelecek hız artışı hakkında ilk sinyalleri veren AMD-ATi, yeni sürücüsü ile Far Cry 2 için Radeon HD 3000 ve 4000 serisi ekran kartlarıyla tek kartlı kurulumlarda %6-10, Crossfire X kurulumlarında ise %3-10, S.T.A.L.K.E.R içinse Crossfire X sistemlerde %10-30 arası performans artışı sağlayacağını açıklamıştı. Güncel oyunlarda görülen oyunlardaki bazı hataların da düzeltiği Catalyst 8.11'i, geçtiğimiz yılın son sürücüsü takip etti.

Catalyst 8.7'den 8.12'ye HD 4870 performansıyla sürücü değerlendirmesi
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Catalyst 8.7'den 8.12'ye HD 4870 performansıyla sürücü değerlendirmesi
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Catalyst 8.12 sürücüsü Radeon HD 4800 lansmanını takip eden süreçte AMD-ATi'nin en önemli önemli sürücü güncellemesi olmakla birlikte getirdiği özellikler itibariyle Catalyst 8.3 ile birlikte firmanın geçtiğimiz yıl öne çıkan sürücülerinden biri olmayı da başardı. Geçtiğimiz ayın 12'sinde kullanıma sunulan Catalyst 8.12, sağladığı performans kazanımlarının yanı sıra Stream Computing desteği sunarak GPU üzerinden video işleme olanağı sunmasıyla da ATi kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Hemen her sürücü güncellemesinde olduğu gibi çeşitli oyun ve uygulamalarda gözlemlenen bazı hataların düzeltildiği Catalayst 8.12 ile sağlandığı belirtilen performans kazanımları ise şu şekildeydi;

- 3DMark Vantage DX10: Radeon HD 46xx, HD 4550 ve HD 4350 serisinin tek ve çift kartlı kurulumlarında %5'lik performans artışı.
- Call of Duty: World at War DX9: Radeon HD 4800 serisinin tek kart ve Crossfire kurulumlarında %21'e varan performans artışı.
- Crysis DX10: Radeon HD 4000 serisinin tamamı için tek kart ve Crossfire kurulumlarında %25'e varan performans artışı.
- Crysis Warhead DX10: Radeon HD 4000 serisinin tamamı için tek kart ile %13, Crossfire kurulumlarında ise %16'ya varan performans artışı.
- Devil May Cry 4 DX10: Radeon HD 4000 serisinin tamamı ve Radeon HD 3800 serisi için tek kart ve Crossfire kurulumlarında %6 kazanım.
- Fallout 3: Tek kart ile %15'e varan performans artışı.
- Far Cry 2 DX10: Radeon HD 3800 serisi ve Radeon HD 4000 ailesi için tek kartta %10, Crossfire modunda ise %57'ye varan performans artışı.
- F.E.A.R DX9: Radeon HD 4870X2 ve HD 4870 modelleri için tek kart ve Crossfire kurulumlarında %6 performans artışı.
- Hellgate: London DX10: Radeon HD 4000 serisinin tamamında tek kart için %6, Crossfire modunda %10'a performans artışı.
- Left 4 Dead DX9: Radeon HD 4870 için tek kart ile %10, Crossfire kurulumunda ise %5 performans artışı.
- Lost Planet Colonies DX10: Radeon HD 3800 ve Radeon HD 4000 serisi için tek kart ve Crossfire modunda %10'a varan performans artışı.
- Prey OpenGL: Radeon HD 4870 1GB, Radeon HD 4600 ve 4500 serileri için Crossfire modunda %15'e varan performans artışı.
- S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky: Radeon HD 3800 serisi ve Radeon HD 4000 jenerasyonunun tamamı için Crossfire kurulumunda %10'a varan kazanım.
- Unreal Tournament 3 DX9: Radeon HD 3800 serisi ve Radeon HD 4000 jenerasyonunun tamamı için tek kartta %18, Crossfire modunda ise %15'e ulaşan performans kazanımı.

GTA IV te dahil olmak üzere günümüz popüler oyunlarının dahil edildiği testlerin yukarıda yer verdiğimiz sonuçlarından da anlaşılabileceği üzere, Radeon HD 4800 serisi için anons edilen ilk resmi sürücü yani Catalyst 8.7, kartların performans potansiyelini ortaya koyma açısından kısmen zayıf kalıyor. Zira performansları oldukça yakın olan Catalyst 8.10 ve 8.11'in Catalsyt 8.7'den daha hızlı olduğunu net bir şekilde görülmekte. Catalyst 8.12 ise Radeon HD 4800 serisi ekran kartlarıyla yüksek performans için en ideal sürücü durumunda.

İncelemin detayları ve diğer test sonuçları için; http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/catalyst-radeon-hd4870.html


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ufukaya 10 yıl
Giriş süper olmuş.Daha iyi bir benzetme olamazdı herhalde.Eline sağlık.Umarım 9.1 sürücüsü atinin artık driver yönünden iyice güçlenmesi olur.Bizde elimizdeki ekran kartınından daha yüksek performans alırız...
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St Batuhan 10 yıl
activ hotfix daha sağlam iyileştirme dahiliyetinde olduğu için ;) 8.12 ye yetişmeyen ve 9.1 e daha cok varken yeni cıkmıs oyunlarda basarı artısı için hotfixler daima güzel başarı sağlar ;)
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activ 10 yıl
tabiiki whql imzalı sürücüyü yükliyeceksiniz.
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
4xxx serisi piyasaya renk kattı her yönden. Kartlar iyi olunca sürücüler de iyi oldu.
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01Mrt 10 yıl
xbitlabs oturup uğraşmış yine saolsunlar... tabi fx57 de saolsun bunları bize uyarlamış...
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murderer_utku 10 yıl
güzel yazı olmuş. yeni driveri bekliyoruz
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Güzel bir yazı hazırlamışsınız... Tebrik ediyorum. Neredeyse tüm yazıyı okudum ve test sonuçlarını inceledim... 8,12 ile Ati kendinden beklenmeyecek şekilde bir performans artışı sunmuş... Yalnız tüm yazı boyunca en beğendim kısım giriş kısmı oldu... Çok güzel bir benzetme, örnekleme olmuş ;)
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Applejack 10 yıl
Tuğer FarCry daki DX 10 teklemesini windows 7 de görmedim ben. Uzun süre oynadım, hiç rastlamadım o olaya.

Ama sürücü PreRelase VDM 1.1 diye bişey ?
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
yazının ilk kısmı cok güzeldi.Sürücü F.Alonso filan güzel benzetme olmus tebrikler.Ayrıca ati kartlarda sürücülerin :O) gercekten cok etkisi var.özellikle yeni alınan ekran kartlarının yanında gelen driver cd sinden 6 ay sonra tekrar sürücü yüklemenizle, internetten güncel olanı yüklemeniz arasında daglar kadar fark oluyor.Sürücüler önemli.Haber cok güzeldi tebrikler DH
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XivA 10 yıl
8.12 nin gücü ve önemi iyice belirginleşti.
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Mtntk 10 yıl
Ya ben bu catalysti yükleyince catalyst açılmıyor
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acosan 10 yıl
Fx57 sizi tebrik ederim. Fevkalade bir sunum, çok akıcı bir Türkçe ve sanki bir edebiyat eseri gibi.
Sunum için teşekkürler.
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Kimkim 10 yıl
F1 örneğiniz çok yerinde olmuş. Teşekkürler.
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