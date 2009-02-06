Catalyst 9.1 ile detaylandı; AMD-ATi de yeniden isimlendiriyor

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GeForce 9800 serisindeki bazı modellerini yeniden isimlendireceği belirtilen Nvidia'dan sonra benzer bir operasyon AMD-ATi için de gündeme geldi. Firmanın kısa bir süre önce kullanıma sunduğu Catalyst 9.1 sürücüsünde yer alan model tanımlama bilgilerine göre firma, Radeon HD 3000 serisine üye, DirectX 10.1 destekli bazı modellerini Radeon HD 4000 serisine transfer ediyor.

Catalyst 9.1 sürücüsündeki CH_75108.inf isimli dosyanın içerdiği bilgilere göre AMD-ATi, Radeon HD 4230, HD 4250, HD 4570, HD 4580, HD 4730 ve HD 4750 olarak yeniden isimlendirilmiş 11 yeni modele sahip. Radeon HD 3000 serisinde kullanılan ve 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV615 ve RV635 GPU'larının güç verdiği kartları yeniden isimlendiren firmanın nasıl bir strateji izleyeceği ve yeniden isimlendirmeyi sadece OEM partnerleri için mi yapacağı henüz bilinmiyor.

Bu arada ortaya çıkan yeni detaylar Radeon HD 4750'ye yönelik iddiaları da yeniden gündeme getirecek gibi görünüyor. Çünkü hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde, çalışmaları devam eden 40nm RV740 GPU'sunun Radeon HD 4700 serisine güç verebileceği iddia edilmişti.

Catalyst 9.1'deki ilgili model tanımlamaları;



"ATI Radeon HD 4230" = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002& DEV_95C5

"ATI Radeon HD 4230 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002& DEV_95C5

"ATI Radeon HD 4250" = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002& DEV_95C5

"ATI Radeon HD 4250 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002& DEV_95C5

"ATI Radeon HD 4250 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002& DEV_95C0

"ATI Radeon HD 4570 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002& DEV_9598

"ATI Radeon HD 4580" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002& DEV_9598

"ATI Radeon HD 4730 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002& DEV_9505

"ATI Radeon HD 4730 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002& DEV_9505

"ATI Radeon HD 4750" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002& DEV_9505

"ATI Radeon HD 4750 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002& DEV_9505