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Catalyst 9.1 ile detaylandı; AMD-ATi de yeniden isimlendiriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Catalyst 9.1 ile detaylandı; AMD-ATi de yeniden isimlendiriyor
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GeForce 9800 serisindeki bazı modellerini yeniden isimlendireceği belirtilen Nvidia'dan sonra benzer bir operasyon AMD-ATi için de gündeme geldi. Firmanın kısa bir süre önce kullanıma sunduğu Catalyst 9.1 sürücüsünde yer alan model tanımlama bilgilerine göre firma, Radeon HD 3000 serisine üye, DirectX 10.1 destekli bazı modellerini Radeon HD 4000 serisine transfer ediyor.

Catalyst 9.1 sürücüsündeki CH_75108.inf isimli dosyanın içerdiği bilgilere göre AMD-ATi, Radeon HD 4230, HD 4250, HD 4570, HD 4580, HD 4730 ve HD 4750 olarak yeniden isimlendirilmiş 11 yeni modele sahip. Radeon HD 3000 serisinde kullanılan ve 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV615 ve RV635 GPU'larının güç verdiği kartları yeniden isimlendiren firmanın nasıl bir strateji izleyeceği ve yeniden isimlendirmeyi sadece OEM partnerleri için mi yapacağı henüz bilinmiyor.

Bu arada ortaya çıkan yeni detaylar Radeon HD 4750'ye yönelik iddiaları da yeniden gündeme getirecek gibi görünüyor. Çünkü hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde, çalışmaları devam eden 40nm RV740 GPU'sunun Radeon HD 4700 serisine güç verebileceği iddia edilmişti.

Catalyst 9.1'deki ilgili model tanımlamaları;

"ATI Radeon HD 4230" = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002& DEV_95C5
"ATI Radeon HD 4230 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002& DEV_95C5
"ATI Radeon HD 4250" = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002& DEV_95C5
"ATI Radeon HD 4250 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002& DEV_95C5
"ATI Radeon HD 4250 " = ati2mtag_RV610, PCI\VEN_1002& DEV_95C0
"ATI Radeon HD 4570 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002& DEV_9598
"ATI Radeon HD 4580" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002& DEV_9598
"ATI Radeon HD 4730 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002& DEV_9505
"ATI Radeon HD 4730 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002& DEV_9505
"ATI Radeon HD 4750" = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002& DEV_9505
"ATI Radeon HD 4750 " = ati2mtag_RV630, PCI\VEN_1002& DEV_9505


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OverClocK1ng 10 yıl
Bunun yaptığı sadece isimlendirme. nVidia ise 8800 ü 9800 yapıyor ama 9800 daha yavaş. Yok daha neler...
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J-Smoove 10 yıl
çakallığa bak
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BiG_kMiKe 10 yıl
yuh yani özenti galiba[>:]
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max975 10 yıl
pek olmamış[>:]
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01Mrt 10 yıl
her ekran kartı haberinde aynı olay... şu karşılaştırmayı yapmasak artık... :))
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mamad 10 yıl
Bravo..
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JrMaster 10 yıl
Bu kriz döneminde buldunuz umuyorsunuz ! isimleri değiştirmesi normaldir herkes kendine göre düzene gidiyor ;)
hiçyoktan nvidia gibi 8800 ü 9800 yaypıp satmıyor
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arda1811 10 yıl
ürünler dükkanda oldugu için tam emin değilim ama teki kingston diğeri de twinmos ve veritech ten bi markaa..
sorunsuz her ikisi de son fiyatır pazarlık yapmayın artık bu fiyatlarada
yuh artık amd-ati yi değiştiriceklerse kendilerini de nvidia ya satsınlar barii
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Neden hala eski gpu lar üretiliyor ona bi anlam veremiyorum. Stoklar bitene kadar satın eski serinin sonunu getirin işte daha ne isim yenilemesi bu...
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machinarium 10 yıl
bu listedeki kartlar rv610 ve rv630 yani 2400 ve 2600 serileri bunlar dx10 değil mi.
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lapry 10 yıl
Bir duraklama dönenmimi var artık anlamıyorum nerdeyse 2-3 yıldır hep aynı kartlar üzerinden kullanıcılar kandırılıyor
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Chris Brown 10 yıl
yuh artık
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FadeToßlack 10 yıl
Oha saçmalığa bak.Nvidia'dan özeniyor galiba bu fikirleri.
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