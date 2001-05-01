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CD-RW ve DVD Sürüsü HP'den CD-Writer 9900ci 12/10/32/8 IDE İncelemesi

18 yıl
652
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Hp'nin ilk DVD CD-RW combo sürücüsü hakkında detaylı bir inceleme. İçerdiği teknolojiler arasında Burn-Proof'ın işlevini gören Just-Link teknolojiside var. Just-Link Ricoh'tan lisanslanmış bir CD yazma sırasında cd-yazıcı önbelleğini kontrol eden ve belirli bir %'nin altına düştüğünde yazma işlevini durduran bir teknoloji. İncelemede başarılı bulunmuş ama Burn-Proof kadar yazılım desteğine sahip olmadığıda belirtilmiş. Overburn ve CD-Text'i destekliyor.

12x CD-R yazma, 10x CD-RW yazma, 32x CD-ROM Okuma , 8x DVD-ROM okuma hızına sahip. Testler ve karşılaştırmalar CDrlabs web sitesinde.
http://www.cdrlabs.com/review.php3?reviewid=44 Yorum Yaz
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