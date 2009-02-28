Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CeBIT 2009: Asrock 790GX yonga setli ve DDR3 destekli anakartı üzerinde duracak

10 yıl
13,7b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CeBIT 2009: Asrock 790GX yonga setli ve DDR3 destekli anakartı üzerinde duracak
Tam Boyutta Gör

Kapılarını 3 Mart'ta açacak olan Uluslararası CeBIT '09 fuarı için artık geri sayım başladı. Donanım ve teknoloji dünyası adına global ölçekteki en büyük organizasyonlarından birisi olan CeBIT '09 için biz de Donanım Haber olarak Hannover'deki yerimizi alacağız ve yaşanan gelişmeleri sıcağı sıcağına fuar alanından bildireceğiz.

CeBIT '09 fuarının katılımcıları arasında Asrock da olacak. Hazırladığı uygun maliyetli ve zengin özellikli anakartlarla sık sık gündeme gelen marka, fuar dahilinde yeni modellerini katılımcıların beğenisine sunacak. Firma cephesinden yapılan açıklamaya göre, fuarda üzerinde durulacak anakartlardan biri de M3A790GXH/128M modeli olacak.

İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz M3A790GXH/128M kod adlı anakart, AMD'nin 790GX+SB750 yonga setini kullanıyor ve Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek veriyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR3-1600MHz (OC ile) bellek desteği sunan anakart ısıl güç tasarımı 140 Watt'a kadar olan güncel AMD işlemcilerle çalışabiliyor.

Sahip olduğu yonga seti itibariyle entegre grafik işlem birimiyle gelen anakart üzerinde DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen Radeon HD 3300 IGP'si yer alıyor. HD 3400 serisi ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumu yapabilen anakart, üç PCIe x16 slotu üerinden Crossfire X desteği de sunuyor.

Daha yüksek entegre grafik işlemci performansı için SidePort teknolojisini destekleyen ve IGP kullanımına tahsis edilen 128MB'lık kart üstü; bellek yongası ile donatılan anakart, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini üzerinde barındırıyor. Öte yandan SB750 yongası sayesinde anakart ACC teknolojisini ve RAID 5 kurulumunu da destekliyor.

Pasif soğutma ile desteklenen ayroca ASRock Instant Boot, Smart BIOS ve ASRock OC Tuner gibi teknolojilerle gelen anakart güç tasarrufu ve enerji verimliliği için Intelligent Energy Saver özelliğini de destekliyor. M3A790GXH/128M, Asrock'ın fuarda üzerinde duracağı AMD anakart olacak gibi görünüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 10 yıl
Bu anakartı ülkemizde nasıl temin edebiliriz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: interwap

Bu anakartı ülkemizde nasıl temin edebiliriz?

Türkiye'de asrock yok çok güzel çözümler sunan bir firma fakat ithalatçısı yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hukukçu-35 10 yıl
amd masaüstü pc kullanıyor olsaydım mutlaka alırdım. başarılı bir çalışma olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musandia 10 yıl
790GX'te 7 Sata2 ve 3 Pci-ex görüyoruz, Asrock yine anormal birşey çıkarmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vuze 10 yıl
boyutuna göre gerçekten başarılı bir anakart alınası bişey olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maviay1980 10 yıl
Asrock küçük bir karta sığdırmayı başarmış herşeyi.Evet gerçekten bu kartta neden işlemciyle ram slotlarını yakınlaştırmışlar bende anlamadım doğrusu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
575m 10 yıl
Amd derhal yüksek frekanslı işlemcilerini piyasaya sürmeli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
test.test.teron 10 yıl
görünüşten ziyade mimari yapısıyla alakalı... intel işlemcide 45nm ye geçmiş olmasına rağmen yongalarda hala geri kalmış durumda... amd tarafında ise 7 serisi yongalar 55nm üretimdir... 780G yongasının toplam enerji tüketimi 15W tır... platform konusunda bu yüzden AMD daha avantajlı... böyleyken de koca koca bakır soğutuculara gerek kalmıyor... düşük ısı, uygun fiyat daha ne istenir ki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scheitann 10 yıl
iscanthere gerek yok çünkü öyle borulara =D
görünüşünden bize ne kasanın içinde durucak yatıcak iyi çalışsın yeter..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shavkat 10 yıl
islemci ile ram arasindaki mesafeyi kisa tutarak signalin gurultuden etkilenmesini aza indirmek icin olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iscanthere 10 yıl
bişeyi hep merak etmişimdir.intel tabanlı anakartlarda devasa bakır chipset soğutucuları,heatpipelar,karizma görünüşler varken;AMD tabanlı olanlarda böyle değil?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrPerFormance 10 yıl
@red_wolf
Katılıyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
red_wolf 10 yıl
neden su amd anakartlarda dimm slotlarıyla ıslemcı bloğunu bu kadar yakın tutarlar anlamadım gıttı buyuk bır sogutucuyu 4 dımm slotuda doluyken kullanmak ımkansız arkada kalan boslukda tarla kadar nasıl bı anlayıstır bu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arda1811 10 yıl

Orjinalden alıntı: red_wolf

neden su amd anakartlarda dimm slotlarıyla ıslemcı bloğunu bu kadar yakın tutarlar anlamadım gıttı buyuk bır sogutucuyu 4 dımm slotuda doluyken kullanmak ımkansız arkada kalan boslukda tarla kadar nasıl bı anlayıstır bu ?



bende baya merak ettim acaba var mıdır mantıklı bir açıklamaları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13729 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asrock, Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl DH Özel: Katlanabilir güneş panelleri 10 yıl DH Özel: Gün Işığı ile evinizi ısıtın! 10 yıl The House Of The Dead: Overkill inceleme videosu 10 yıl DH Özel: EkoSolar güneş panelleri ve LED aydınlatma 10 yıl DH Özel: Gün ışığı ile aydınlatma Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim