CeBIT 2009: Asrock 790GX yonga setli ve DDR3 destekli anakartı üzerinde duracak

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Kapılarını 3 Mart'ta açacak olan Uluslararası CeBIT '09 fuarı için artık geri sayım başladı. Donanım ve teknoloji dünyası adına global ölçekteki en büyük organizasyonlarından birisi olan CeBIT '09 için biz de Donanım Haber olarak Hannover'deki yerimizi alacağız ve yaşanan gelişmeleri sıcağı sıcağına fuar alanından bildireceğiz.

CeBIT '09 fuarının katılımcıları arasında Asrock da olacak. Hazırladığı uygun maliyetli ve zengin özellikli anakartlarla sık sık gündeme gelen marka, fuar dahilinde yeni modellerini katılımcıların beğenisine sunacak. Firma cephesinden yapılan açıklamaya göre, fuarda üzerinde durulacak anakartlardan biri de M3A790GXH/128M modeli olacak.

İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz M3A790GXH/128M kod adlı anakart, AMD'nin 790GX+SB750 yonga setini kullanıyor ve Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek veriyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR3-1600MHz (OC ile) bellek desteği sunan anakart ısıl güç tasarımı 140 Watt'a kadar olan güncel AMD işlemcilerle çalışabiliyor.

Sahip olduğu yonga seti itibariyle entegre grafik işlem birimiyle gelen anakart üzerinde DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen Radeon HD 3300 IGP'si yer alıyor. HD 3400 serisi ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumu yapabilen anakart, üç PCIe x16 slotu üerinden Crossfire X desteği de sunuyor.

Daha yüksek entegre grafik işlemci performansı için SidePort teknolojisini destekleyen ve IGP kullanımına tahsis edilen 128MB'lık kart üstü; bellek yongası ile donatılan anakart, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini üzerinde barındırıyor. Öte yandan SB750 yongası sayesinde anakart ACC teknolojisini ve RAID 5 kurulumunu da destekliyor.

Pasif soğutma ile desteklenen ayroca ASRock Instant Boot, Smart BIOS ve ASRock OC Tuner gibi teknolojilerle gelen anakart güç tasarrufu ve enerji verimliliği için Intelligent Energy Saver özelliğini de destekliyor. M3A790GXH/128M, Asrock'ın fuarda üzerinde duracağı AMD anakart olacak gibi görünüyor.