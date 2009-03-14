Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

CeBIT 2009: MSI Türkiye ile Röportaj

10 yıl
48,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI Türkiye ülke müdürü Zehra Aksöyek ile CeBIT Hannover 2009 ve MSI'ın yenilikleri üzerine konuştuk.

Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen Uluslararası CeBIT 2009 fuarında, MSI Türkiye ülke müdürü Zehra Aksöyek ile CeBIT fuarı ve MSI'ın fuardaki yenilikleri üzerine konuştuk.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Hiç bir şekilde hiç birinizin yorumlarına katılmıyorum. Gayet gereksiz ukalaca yazılmış boş yazılardan başka birşey değil. MSI herşeyden önce bir Dünya markası ve kendini kanıtlamış bir firmadır. Türkiye de servis ve tedarikçiliği üstlenen Anko Bilgisayar firmasıda gayet düzgün ve kaliteli bir iş çıkartmaktadır. Ben sadece yaklaşık 3 yıldır MSI X630 laptop kullanıcısı olarak bunları yazıyorum, başka hiçbir şekilde bu firmalarla ilişkim yok. Daha sonra yok sen bu firmada çalışıyosun gibi saçma saçma yorumlar yaparsınız. Baştan söylüyeyim dedim. Lütfen boş boş yazılar yazıp burada kalabalık yapmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalWorld 9 yıl
DH Misafiri

Hiç bir şekilde hiç birinizin yorumlarına katılmıyorum. Gayet gereksiz ukalaca yazılmış boş yazılardan başka birşey değil. MSI herşeyden önce bir Dünya markası ve kendini kanıtlamış bir firmadır. Türkiye de servis ve tedarikçiliği üstlenen Anko Bilgisayar firmasıda gayet düzgün ve kaliteli bir iş çıkartmaktadır. Ben sadece yaklaşık 3 yıldır MSI X630 laptop kullanıcısı olarak bunları yazıyorum, başka hiçbir şekilde bu firmalarla ilişkim yok. Daha sonra yok sen bu firmada çalışıyosun gibi saçma saçma yorumlar yaparsınız. Baştan söylüyeyim dedim. Lütfen boş boş yazılar yazıp burada kalabalık yapmayın.



MSI ın dizüstü bilgisaylarlarında arızaların olduğu muhakkak çünki çok fazla sayıda şikayet var.

Distribütörüne yorum yapmayacağım ama anakart ve ekran kartında pek sorun çıkarmıyorlar. Zira msı 8800GTS ekran kartımın parasını geri aldım direkt seçimlilik hakkımı belirterek ( Aynı sorundan 3 defa gitti ). Yani talabimi reddedebilirdi. He ben paramı gene geri alırdım THH ye başvurup ama işte bir 10 gün daha beklemem gerekirdi firmanın da itibarı gözümde ona göre biçimlenirdi. ( Misal Genpa. N85 cihazım 4. kez aynı arızadan gitti. Hatta 4 defada arıza tamir değil direkt iade seçimlilik hakkımı işlettim forma ama cihazı tamir edip geri göndermişler. E keyifleri bilir bu gün yarın gidiyorum THH ye. Bakalım haciz gelince ne yapacaklar.
)



Anakartlarından da memnunum. Her firmanın sorunlu modelleri oluyor o modelleri almazsanız çok memnun kalırsınız. Mesela eski P3 sistemimde MSI anakart vardı. Neler yaptım ona neler bana mısın demedi. Herhalde 10-12 yılı devirmiştir hala da çalışır.

Yine P35 Neo2 FR kullandım inanılmaz da memnun kaldım. OC konusunda da işimi gördü ekstraları ile de. Misal şu anki DFI anakartımda eksikliğini hissettiğim bir özellik. MSI da her ses çıkışını kafamıza göre ayarlayabiliyorduk. Mesela tüm jaklara ses çıkışı verebiliyorduk. Misalen 2 tane X540 hoparlör sistemi bağlayabiliyordum ses kaybı yaşamadan ve ortaya çıkan sonuç ise harika idi.
2x540 ( Kelime oyunu da yapabiliyoprum gördüğünüz gibi.

)



Yani anakart ve ekran kartı konsunda MSI ın çok güzel anakartları var. He kötü ürünleri de olabilir ama arkadaşlar MSI ın mesela P35 Neo-F modeli. O fiyata satılan ürünlerin veremediği özellikleri sunuyordu özellikle OC konusunda. Gene benim kullandığım model. Platinum modeli ise ayrı bir olaydı zaten. Hele kasasında penceresi olanları da düşünerek estetiğe de önem vermesi çok ta güzel bir düşünce.


Şu an benim gözümde anakart soğutmasında MSI. Ekran kartında HİS ICQ var. ( Gerçi o da sıktı artık.
)


Ekleme:


Kameraya bakma konusunda benim de bir fikrim var.

Takılmadan konuşuyorla sonuçta. Acaba text ters bir yerde olduğu için sürekli öyle Emrah bakışı yapmak zorunda kalmış olabilirler mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kolpaci 10 yıl
bende bi keresinde msi anakart almak gibi bir hata yapmıştım böyle rezil ürün olamaz arıza yaptı yenisi ile değiştiler oda arıza yaptı para iadesi yaptırdım başka marka aldım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metallurgy 10 yıl
arkadaşımın 2 sene önce aldığı msi neo-f geçen ay bozuldu ve tamir edilemedi. bende de eski 3 4 yıllık msi bir anakart vardı oda bozuldu yanında ramleride götürdü. en iyisi bence gigabyte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
determinanty 10 yıl
o slim notebook la ancak etrafa caka yaparsın.ultra hafif taşınabilir.ama gel görki vereceği performans kaplumbağa hızında olur.. zaten yüksek donanım koysa o incelikteki makinayı soğutacak devreyi neresine sığdıracan.
Apple Mac işletim sisteminin avantajından yararlanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
determinanty 10 yıl
o slim notebook la ancak etrafa caka yaparsın.ultra hafif taşınabilir.ama gel görki vereceği performans kaplumbağa hızında olur.. zaten yüksek donanım koysa o incelikteki makinayı soğutacak devreyi neresine sığdıracan.
Apple Mac işletim sisteminin avantajından yararlanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arabaci72 10 yıl
MSI M675 ürünüm 16 ay sonunda açılmadı...Garanti kapsamında ANKO ya gönderdim. Anakart tamir olmuş.. AMa aynı hata devam etti ve garantide bittii..Şimdi benden anakartı değiştirmek için 160$+kdv isityorlar. Garanti içindeyken neden değiştirmedin anakartımıı.. Zaten bu modelinde anakartı Problemliymiş... Bakalım ne olcak halimiz....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 10 yıl
Orjinalden alıntı: arabaci72

MSI M675 ürünüm 16 ay sonunda açılmadı...Garanti kapsamında ANKO ya gönderdim. Anakart tamir olmuş.. AMa aynı hata devam etti ve garantide bittii..Şimdi benden anakartı değiştirmek için 160$+kdv isityorlar. Garanti içindeyken neden değiştirmedin anakartımıı.. Zaten bu modelinde anakartı Problemliymiş... Bakalım ne olcak halimiz....


MSI M675 ben iade ettim kurtuldum Senden 160$+kdv istemesi bu resmen terbiyesizliktir

Sanki yeni takılan msı anakartı düzgün çalışacakmı

Ben bunu hep söylüyorum halka %90 ayıplı mal veriliyor Büyük firma olsaydı hatalı üretilen tüm malları

toplattırırdı Büyük bir olasılıkla defolu olanları türkiyeye gönderiyorlar Ben hayatımda bu kadar anakart

arızası yapan firma görmedim MSI ın sadece ekran kartlarını beğeniyorum çünkü ekran kartında %99 arıza

çıkmıyor

DİZÜSTÜNDE MSI ANAKART ARIZA TOPİĞİ
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yetkilibiabi 10 yıl
quote:
Orjinalden alıntı: Hazan 1- Sunucunun bakış açısı yanlış, karşılıklı muhabbetlerde kameraya bakılmaz. 2- Sık sık etraf seyredilmez. 3- Olabildiğince göz teması sağlanmalıdır ki dikkat ediyorum bayan ne zaman sunucunun gözlerine baksa sunucumuz direkt gözlerini kaçırıyor, bir tedirginlik yaşıyor nedense, kadın fobisi mi var anlayamadım.. 4- Çok ilgili değil, aman bitsinde gidelim gibi bir hava içinde. 5- İki konuşmacı arası karşılıklı konuşmalarda biraz mesafe olur ağız içine girilmez ki bu yüzden de arkadaş sık sık kameraya bakıyor.. Aslında kamera bakmasının temel nedeni bayanlarla bir türlü göz göze gelememesi, bu yüzden kadınla güzel bir sohbet oluşturamıyor ki kadında bunun farkında.. Genel olarak ben vidyoyu izlerken hep sunucuya baktım, dikkatimi çekti açıkcası oldukça sinir bozucu hareketleri...
evet bende farkettim hep gözlerini kaçırıyor ve utanıyor sanki videodaki sunucu arkadaş
haklısınız adam prof.ya oyüzden bu dediklerinizi yapmaması lazım eleştriye açık bir prof sunucudur .
kendisini kınıyoruz :D:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Fx TV de sunucu değil ki, veya bu konuda herhangi bir profesyonel eğitim aldığını da sanmıyorum. Bu konuda tecrübeli olmasını bekleyemeyiz bence. Biraz anlayışlı olmak gerek.

Zamanla düzelecektir bu durum. Normal karşılamak gerekir diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
righteous@ 10 yıl
bi yanlışlık varsa,göze batan,tabiki eleştirilecek,niye kızıyosunuz ki?eleştiri yapanlara,videoyu şimdi izledim ve fx57 nin simasınıda videoda ilk kez görmüş oldum,bi kere fx57 sürekli ellerini ön plana çıkarmış,garip bi şekilde,hiçde rahat değil röportajda...dahası laptop tanıtırken,resmen bayanın elinden aldı laptopu..dahası röportaj sırasında sürekli kameraya bakıyor sık sık..resmen facia bi röportaj olmuş..bu arada bende senelerdir dh ve fx57 haberleri takipçisiyim,böyle olmam,gördüğüm olumsuz şeyleri eleştiremeyeceğim anlamına gelmez..objektif olun biraz..

daha askere bile gitmemiş ergenler yorum yapmasın
,Dh artık profesyonel bi şirkettir.saçma sapan yorumları kendinize saklayın,tabikii,Dh ye yakışanda herşeyin en iyisini en profesyonelini yapmaktır,amatörlerin forumu değil burası..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hazan 10 yıl
1- Sunucunun bakış açısı yanlış, karşılıklı muhabbetlerde kameraya bakılmaz.

2- Sık sık etraf seyredilmez.

3- Olabildiğince göz teması sağlanmalıdır ki dikkat ediyorum bayan ne zaman sunucunun gözlerine baksa sunucumuz direkt gözlerini kaçırıyor, bir tedirginlik yaşıyor nedense, kadın fobisi mi var anlayamadım..

4- Çok ilgili değil, aman bitsinde gidelim gibi bir hava içinde.

5- İki konuşmacı arası karşılıklı konuşmalarda biraz mesafe olur ağız içine girilmez ki bu yüzden de arkadaş sık sık kameraya bakıyor.. Aslında kamera bakmasının temel nedeni bayanlarla bir türlü göz göze gelememesi, bu yüzden kadınla güzel bir sohbet oluşturamıyor ki kadında bunun farkında..

Genel olarak ben vidyoyu izlerken hep sunucuya baktım, dikkatimi çekti açıkcası oldukça sinir bozucu hareketleri...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ET 7 10 yıl
video oynamiyor, arkadaslar bi el atin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
racer87 10 yıl
BroK�NSaf�ty 14.03.2009 Saat: 23:17
Bayanın Her masaya vurmasında Videoyu yöneten arkadaş bayanın ellerine bakıyor sinir olmuş gibiydi sanki

720p 15.03.2009 Saat: 15:38
Sunucunun dinleyişi doğru değil. Kadını dinlemiyor gibi hep yere masaya bakıyor.

romity 15.03.2009 Saat: 13:26
Bayan çok sinir bozucu ve muhalefet, yok kriz yokmuş türkiye zaten fakirmiş. İmam cemaat ilişkisi bu işte. Müdürü böyle yaparsa bunların servisleri neler yapmaz. WD ın müdürü gibi sempatik olmalıydı. Müşterileri için söyliceğiniz mesaj varmı dedi Bayan uçtu başka yerlere.

Şu yukardaki yorumları ne amaçla yazdığını anlamiş değilim. Oraya bize bişeyler hakkında bilgi vermek amacıyla gidilip dünya kadar masrafın altına girilip roportajlar ayarlanıyor ve siz roportajın konusundan çok zehra hanımın maaşına sunucunun bakışlarına konu dısında kalan herseyle ılıglenıyornusunuz. vıdeo roportajları hakkında bır problemınız var gıdın pmden atın ben veya yorum yapmayın ordakılerın hıc bırı sınema tıyatro egıtımı almıs ınsanlar degıl sıze bıseyler vermeye calısan bılgı haber ulastırmaya calısan ınsanlar. ben olsam ters yorum yazan herkese ya uyarı verırdım yada mesajnı sılerdım duva edınde dh gıbı ıyı kotu her dusuncenın onem gordugu bır ortamdasınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BroK€NSaf€ty 10 yıl
@racer87

Beyfendi acaba siz zehra hanım neyi oluyorsunuz?

Biz her zaman donanımhaberi taktir ediyor ve yaptığı çalışmalardan Gururduyuyoruz ben videoda dikkatimi çeken birşey izah ettim bunu yargılamak size düşmez video sunumu ile igili bir sorun yok sadece Videoyu seyrederken dikatimi bozan birşeyi belleritim


Ayrıca alıntı yapmayı öğren yazdığın herşeyi ben yazmışım gibi duruyor[>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Born2Bekiller 10 yıl
Video açılmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Video açılmıyor


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
15:05
Editörün dostu | Video canavarı bilgisayar
8,1b izlenme · 3 ay
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
232 izlenme · 37 dk. yeni video
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5,2b izlenme · 7 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,7b izlenme · 3 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
2b izlenme · 8 sa. yeni video
14:05
MSI GE75 8SF Raider RTX 2070 dizüstü inceleme
6,8b izlenme · 3 ay
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
95 izlenme · 30 dk. yeni video
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,3b izlenme · 3 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,4b izlenme · 20 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim