CeBIT 2009: MSI Türkiye ile Röportaj

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
MSI Türkiye ülke müdürü Zehra Aksöyek ile CeBIT Hannover 2009 ve MSI'ın yenilikleri üzerine konuştuk.
Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen Uluslararası CeBIT 2009 fuarında, MSI Türkiye ülke müdürü Zehra Aksöyek ile CeBIT fuarı ve MSI'ın fuardaki yenilikleri üzerine konuştuk.
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MSI ın dizüstü bilgisaylarlarında arızaların olduğu muhakkak çünki çok fazla sayıda şikayet var.
Distribütörüne yorum yapmayacağım ama anakart ve ekran kartında pek sorun çıkarmıyorlar. Zira msı 8800GTS ekran kartımın parasını geri aldım direkt seçimlilik hakkımı belirterek ( Aynı sorundan 3 defa gitti ). Yani talabimi reddedebilirdi. He ben paramı gene geri alırdım THH ye başvurup ama işte bir 10 gün daha beklemem gerekirdi firmanın da itibarı gözümde ona göre biçimlenirdi. ( Misal Genpa. N85 cihazım 4. kez aynı arızadan gitti. Hatta 4 defada arıza tamir değil direkt iade seçimlilik hakkımı işlettim forma ama cihazı tamir edip geri göndermişler. E keyifleri bilir bu gün yarın gidiyorum THH ye. Bakalım haciz gelince ne yapacaklar. )
Anakartlarından da memnunum. Her firmanın sorunlu modelleri oluyor o modelleri almazsanız çok memnun kalırsınız. Mesela eski P3 sistemimde MSI anakart vardı. Neler yaptım ona neler bana mısın demedi. Herhalde 10-12 yılı devirmiştir hala da çalışır.
Yine P35 Neo2 FR kullandım inanılmaz da memnun kaldım. OC konusunda da işimi gördü ekstraları ile de. Misal şu anki DFI anakartımda eksikliğini hissettiğim bir özellik. MSI da her ses çıkışını kafamıza göre ayarlayabiliyorduk. Mesela tüm jaklara ses çıkışı verebiliyorduk. Misalen 2 tane X540 hoparlör sistemi bağlayabiliyordum ses kaybı yaşamadan ve ortaya çıkan sonuç ise harika idi. 2x540 ( Kelime oyunu da yapabiliyoprum gördüğünüz gibi. )
Yani anakart ve ekran kartı konsunda MSI ın çok güzel anakartları var. He kötü ürünleri de olabilir ama arkadaşlar MSI ın mesela P35 Neo-F modeli. O fiyata satılan ürünlerin veremediği özellikleri sunuyordu özellikle OC konusunda. Gene benim kullandığım model. Platinum modeli ise ayrı bir olaydı zaten. Hele kasasında penceresi olanları da düşünerek estetiğe de önem vermesi çok ta güzel bir düşünce.
Şu an benim gözümde anakart soğutmasında MSI. Ekran kartında HİS ICQ var. ( Gerçi o da sıktı artık. )
Ekleme:
Kameraya bakma konusunda benim de bir fikrim var.
Takılmadan konuşuyorla sonuçta. Acaba text ters bir yerde olduğu için sürekli öyle Emrah bakışı yapmak zorunda kalmış olabilirler mi?
Apple Mac işletim sisteminin avantajından yararlanıyor.
Apple Mac işletim sisteminin avantajından yararlanıyor.
MSI M675 ben iade ettim kurtuldum Senden 160$+kdv istemesi bu resmen terbiyesizliktir
Sanki yeni takılan msı anakartı düzgün çalışacakmı
Ben bunu hep söylüyorum halka %90 ayıplı mal veriliyor Büyük firma olsaydı hatalı üretilen tüm malları
toplattırırdı Büyük bir olasılıkla defolu olanları türkiyeye gönderiyorlar Ben hayatımda bu kadar anakart
arızası yapan firma görmedim MSI ın sadece ekran kartlarını beğeniyorum çünkü ekran kartında %99 arıza
çıkmıyor
DİZÜSTÜNDE MSI ANAKART ARIZA TOPİĞİ
forum.donanimhaber.com/...
Orjinalden alıntı: Hazan 1- Sunucunun bakış açısı yanlış, karşılıklı muhabbetlerde kameraya bakılmaz. 2- Sık sık etraf seyredilmez. 3- Olabildiğince göz teması sağlanmalıdır ki dikkat ediyorum bayan ne zaman sunucunun gözlerine baksa sunucumuz direkt gözlerini kaçırıyor, bir tedirginlik yaşıyor nedense, kadın fobisi mi var anlayamadım.. 4- Çok ilgili değil, aman bitsinde gidelim gibi bir hava içinde. 5- İki konuşmacı arası karşılıklı konuşmalarda biraz mesafe olur ağız içine girilmez ki bu yüzden de arkadaş sık sık kameraya bakıyor.. Aslında kamera bakmasının temel nedeni bayanlarla bir türlü göz göze gelememesi, bu yüzden kadınla güzel bir sohbet oluşturamıyor ki kadında bunun farkında.. Genel olarak ben vidyoyu izlerken hep sunucuya baktım, dikkatimi çekti açıkcası oldukça sinir bozucu hareketleri...
evet bende farkettim hep gözlerini kaçırıyor ve utanıyor sanki videodaki sunucu arkadaş
haklısınız adam prof.ya oyüzden bu dediklerinizi yapmaması lazım eleştriye açık bir prof sunucudur .
kendisini kınıyoruz :D:D:D
Zamanla düzelecektir bu durum. Normal karşılamak gerekir diye düşünüyorum.
daha askere bile gitmemiş ergenler yorum yapmasın ,Dh artık profesyonel bi şirkettir.saçma sapan yorumları kendinize saklayın,tabikii,Dh ye yakışanda herşeyin en iyisini en profesyonelini yapmaktır,amatörlerin forumu değil burası..
2- Sık sık etraf seyredilmez.
3- Olabildiğince göz teması sağlanmalıdır ki dikkat ediyorum bayan ne zaman sunucunun gözlerine baksa sunucumuz direkt gözlerini kaçırıyor, bir tedirginlik yaşıyor nedense, kadın fobisi mi var anlayamadım..
4- Çok ilgili değil, aman bitsinde gidelim gibi bir hava içinde.
5- İki konuşmacı arası karşılıklı konuşmalarda biraz mesafe olur ağız içine girilmez ki bu yüzden de arkadaş sık sık kameraya bakıyor.. Aslında kamera bakmasının temel nedeni bayanlarla bir türlü göz göze gelememesi, bu yüzden kadınla güzel bir sohbet oluşturamıyor ki kadında bunun farkında..
Genel olarak ben vidyoyu izlerken hep sunucuya baktım, dikkatimi çekti açıkcası oldukça sinir bozucu hareketleri...
Bayanın Her masaya vurmasında Videoyu yöneten arkadaş bayanın ellerine bakıyor sinir olmuş gibiydi sanki
720p 15.03.2009 Saat: 15:38
Sunucunun dinleyişi doğru değil. Kadını dinlemiyor gibi hep yere masaya bakıyor.
romity 15.03.2009 Saat: 13:26
Bayan çok sinir bozucu ve muhalefet, yok kriz yokmuş türkiye zaten fakirmiş. İmam cemaat ilişkisi bu işte. Müdürü böyle yaparsa bunların servisleri neler yapmaz. WD ın müdürü gibi sempatik olmalıydı. Müşterileri için söyliceğiniz mesaj varmı dedi Bayan uçtu başka yerlere.
Şu yukardaki yorumları ne amaçla yazdığını anlamiş değilim. Oraya bize bişeyler hakkında bilgi vermek amacıyla gidilip dünya kadar masrafın altına girilip roportajlar ayarlanıyor ve siz roportajın konusundan çok zehra hanımın maaşına sunucunun bakışlarına konu dısında kalan herseyle ılıglenıyornusunuz. vıdeo roportajları hakkında bır problemınız var gıdın pmden atın ben veya yorum yapmayın ordakılerın hıc bırı sınema tıyatro egıtımı almıs ınsanlar degıl sıze bıseyler vermeye calısan bılgı haber ulastırmaya calısan ınsanlar. ben olsam ters yorum yazan herkese ya uyarı verırdım yada mesajnı sılerdım duva edınde dh gıbı ıyı kotu her dusuncenın onem gordugu bır ortamdasınız
Beyfendi acaba siz zehra hanım neyi oluyorsunuz?
Biz her zaman donanımhaberi taktir ediyor ve yaptığı çalışmalardan Gururduyuyoruz ben videoda dikkatimi çeken birşey izah ettim bunu yargılamak size düşmez video sunumu ile igili bir sorun yok sadece Videoyu seyrederken dikatimi bozan birşeyi belleritim
Ayrıca alıntı yapmayı öğren yazdığın herşeyi ben yazmışım gibi duruyor[>:]