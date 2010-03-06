CeBIT 2010: Multimedya Standı Toshiba SD kartlar

Genel Yayın Yönetmeni
CeBIT 2010'da boy gösteren Türk Firmalardan biri olan Multimedya, Toshiba'nın depolama ürünlerini sergiliyor.
Fuar turu videolarımıza Multimedya standı ile devam ediyoruz. Toshiba'nın SD ve Micro SD belleklerini sergileyen firma, kısa bir süre sonra Almanya'da da Toshiba bellek dağıtımını üstlenmeye hazırlanıyor.
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Adamlar class10 16- 32 gb micro sd çıkardılar Toshiba hala class4lerde geziyor.
Bende Sandisk class6 8gb micro sd var yazma hızı 19.2 mb ama class6 bence üstünde yazan degerden çok deneyip yada kullanıcı yorumları göz önünde alınarak alınmalı.
adamlar çalısıyor 64 çekirdekli işlemci uretildi 1 sn 256 GB veri işliyebilir 100 çekirdege çıkabilecekmiş 150w gibi bir deyerden 10 sene içersinde kim bilir daha neler görucez )