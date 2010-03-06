CeBIT 2010: Multimedya Standı Toshiba SD kartlar

CeBIT 2010'da boy gösteren Türk Firmalardan biri olan Multimedya, Toshiba'nın depolama ürünlerini sergiliyor.

Fuar turu videolarımıza Multimedya standı ile devam ediyoruz. Toshiba'nın SD ve Micro SD belleklerini sergileyen firma, kısa bir süre sonra Almanya'da da Toshiba bellek dağıtımını üstlenmeye hazırlanıyor.