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CeBIT 2010: Multimedya Standı Toshiba SD kartlar

9 yıl
55b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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CeBIT 2010'da boy gösteren Türk Firmalardan biri olan Multimedya, Toshiba'nın depolama ürünlerini sergiliyor.

Fuar turu videolarımıza Multimedya standı ile devam ediyoruz. Toshiba'nın SD ve Micro SD belleklerini sergileyen firma, kısa bir süre sonra Almanya'da da Toshiba bellek dağıtımını üstlenmeye hazırlanıyor.


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meego 8 yıl
okuma ve yazma hızları bence toshibalarda çok yavaş nartı Class6 16gb lık micro sd kartı yok.
Adamlar class10 16- 32 gb micro sd çıkardılar Toshiba hala class4lerde geziyor.
Bende Sandisk class6 8gb micro sd var yazma hızı 19.2 mb ama class6 bence üstünde yazan degerden çok deneyip yada kullanıcı yorumları göz önünde alınarak alınmalı.
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skatterbireyin 8 yıl
SD kartların fiyatları acaba nezaman makul fiyatlara çekilecek diye merak ediyorum
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DH Misafiri 9 yıl
Yeni teknolojik cihazlardan bilgi sahibi olmak istiyorum.Bende Toshiba 27XS27-KE video disc recorder var.Bundan sonra çıkan özellikle kaydedici DVD recorderler nelerdir? Benim cihazdan almak isteyen arkadaşlar var.Nereden bulabiliriz..?
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volcano2K 9 yıl
bana komik geldi biraz şuan telefonumda class 10 SDHC kart takılı.. Toshiba madem 10MB yazma 20MB okuma hızna çıkıyor o kartta neden class 4 diyor..class 10 desin veya geçtik class 6 desin..Yoksa SLR makineler için class 10 bile yetersiz kalabiliyor..
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ibonline 9 yıl
ilk 512 mb oda mmc olarak 55tl ye almıştım o vakit kimsede böyle büyüğü yoktu
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DH Misafiri 9 yıl
video player ın play pause tam ekran tuşları gorunmuyor...
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UzmaN345 9 yıl
güzel bir soyleşi olmuş nerden neraye benim ilk kullandıgım pc 8gb hard disk vardı D
adamlar çalısıyor 64 çekirdekli işlemci uretildi 1 sn 256 GB veri işliyebilir 100 çekirdege çıkabilecekmiş 150w gibi bir deyerden 10 sene içersinde kim bilir daha neler görucez )
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lvlono 9 yıl
Açıkçası ben etkilendim. En iyi SD kart Toshiba diyebilirim artık.
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venom88 9 yıl
Adamı dinlerken başım ağrıdı ya o kadar çok eee harfi kullanmışki :S
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Ozn.Onl 9 yıl
1 tb sd mi sadece fotoğrafçılar için yararlı olucaktır. ayrıca videonun etiketlerinde " fotoğraf makinası " yerine " gotoğraf makinası " yazılmış.
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TELESCOPE 9 yıl
oldukça faydalı bir bilgilendirme idi teşekkürler
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