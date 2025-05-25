Elon Musk’ın süper bilgisayarı çalışsın diye bir şehir adeta boğuluyor

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en zengin ismi Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, Memphis’teki Colossus adlı dev süper bilgisayarını çalıştırmak için yeterli elektriği şebekeden alamayınca çözümü metan gazı ile çalışan onlarca türbinde buldu. Ancak bu türbinlerin büyük çoğunluğu izinsiz çalışıyor ve çevredeki yerleşim alanlarını zehirli gazlarla kuşatarak halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Bu kaçak gaz türbinlerinin tespit edilmesinin ardından şirketin çevre yasalarını ihlal ederek ciddi düzeyde hava kirliliğine yol açtığı duyuruldu. Yapılan bilgilendirmeye göre xAI’ın yalnızca 15 türbin için ruhsat başvurusunda bulunduğu, ancak sahada halihazırda 35 jeneratörün çalıştığı ifade edildi.

420 MW’lık kapasite, tüm bir şehri aydınlatabilir

Colossus süper bilgisayar tesisinin uydu görüntüleri, jeneratör sayısının hızla arttığını ortaya koydu. Türbinlerin toplam üretim kapasitesi yaklaşık 420 megavat seviyesinde — bu, orta ölçekli bir şehre yetecek kadar enerji anlamına geliyor. Ancak bu kapasite, federal Temiz Hava Yasası çerçevesinde izin gerektiriyor ve yüksek emisyon değerleri kanunlara aykırı.

Yaklaşık 13 futbol sahası büyüklüğündeki bina, xAI’ın ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet botu Grok için işlem gücü sağlıyor. Musk, tesisin boyutunu iki katına çıkarmayı planladığını da daha önce açıklamıştı.

Tam Boyutta Gör xAI, Memphis’in yerel enerji sağlayıcısıyla yıllık 150 MW’lık bir elektrik anlaşmasına sahip (şirketin bölgedeki kapasitesi 425 MW). Ancak şirketin bu kapasiteyi yeterli bulmadığı ve güç dalgalanmalarını dengelemek için jeneratörlere başvurduğu belirtiliyor. xAI, 15 jeneratör için izin başvurusu yapmış olsa da kalan 20 ünitenin herhangi bir resmi belgesi bulunmuyor.

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İddiaya göre xAI, jeneratörleri 364 günden kısa süreli periyotlarla farklı konumlara taşıyarak yasal boşluklardan yararlanıyor. Hukuk uzmanları ise bu uygulamanın çevre yasalarının ruhuna aykırı olduğunu vurguluyor.

Bölge halkı zehirleniyor

xAI tesisinin çevresinde uzun süredir sanayi kirliliğine maruz kalan mahalleler bulunuyor. Bu bölgelerde astım, kanser ve düşük yaşam beklentisi gibi sağlık sorunları zaten yaygın. Savunucular, xAI’ın faaliyetlerinin bu durumu daha da kötüleştirdiğini belirtiyor. Metan gazı türbinleri ciddi bir NOx salınıma neden oluyor. ABD yasalarına göre yılda 250 tondan fazla azot oksit (NOx) yayan herhangi bir tesis, büyük kirlilik kaynağı olarak görülüyor. Analizlere göre xAI’ın 35 gaz türbini yılda 1.200 ila 2.100 ton NOx yayıyor. Bu da tesisi şehrin en büyük endüstriyel hava kirleticisi haline getiriyor.

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Musk’ın süper bilgisayarı çalışsın diye bir şehir adeta boğuluyor

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