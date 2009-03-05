CeBIT Özel: Asus-Garmin birlikteliğinden doğan telefon; nüvifone G60

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Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında Tayvanlı donanım devlerinden Asus da yerini almıştı. Firmanın standında sergilediği yeni ürünler arasında, kısa bir süre önce açıklanan GPS devi Gamin ile başlayan ortaklık sonucu ortaya çıkan G serisi akıllı telefonlar da vardı. Asus ve Garmin tarafından pazara sunulacak olan ve gelişmiş GPS yetenekleri ile öne çıkmas beklenen nüvifone G60 modeli fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor.

Konusunda uzman iki önemli ismin bir araya gelmesi ile hazırlanan dokunmatik ekranlı (3.5", 480x272) nüvifone G60'ın akıllı telefon pazarındaki iddialı rakiplerine karşı özellikle GPS yani küresel konum belirleme yetenekleriyle öne çıkması bekleniyor. Linux tabanlı işletim sistemine sahip olan ve 400MHz'de çalışan TI OMAP 2430 işlemcisinden güç alan telefon, yaygın olarak kullanılan hemen hemen tüm ağ sistemleriyle (EDGE,GPRS,UMTS,HSDPA,GMS 850/900/1800/1900) uyumlu olarak çalışabiliyor.

İnternet erişimi ve diğer fonksiyonların efektif kullanımı için WiFi desteğine de sahip olan nüvifone G60, 4GB'lık dahili depolama kapasitesine sahip. GPS desteği için SiRF StarIII(aGPS) yongasını kullanan akıllı telefon daha fazla depolama alanı için MicroSD bellek kartı desteği de sunmakta. Kablosuz iletişim için Bluetooth 2.0+ EDR teknolojisine de sahip olan telefon, 2G modunda 5 saat konusma ve 250 saat bekleme süresi sunuyor.

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