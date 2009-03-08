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CeBIT Özel: Asus harici ekran kartına sahip nettop modelini gösterdi

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: Asus harici ekran kartına sahip nettop modelini gösterdi
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Birkaç saat önce sonra eren CeBIT Hannover 2009 fuarının öne çıkan katılımcılarından birisi olan Asus, Eee PC serisi netbook modellerinden sonra, oturma odalarını hedef alan ve HDTV'lerin yanında kullanılmak üzere hazırlanan nettop modelleriyle de iddialı olmayı hedefliyor. Firmanın Eee Box PC serisi dahilinde hazırladığı nettopları arasında özellikle bir tanesi sahip olduğu harici ekran kartıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

Asus'un Eee Box PC serisi yeni nettop modeli Intel'in Atom platformunu temel alıyor. 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinin güç verdiği sistemde harici ekran kartı olarak AMD-ATi'nin DirectX 10.1 destekli Radeon HD 3450 çözümü yer alıyor. Kullanılan ekran kartının Unified Video Decoder teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabilen nettop, 802.11n kablosuz ağ desteği de sunuyor.

Diğer özellikleri arasında 1GB DDR2 sistem belleği, depolama için 160GB'lık sabit disk, Gigabit Ethernet ve işletim sistemi olarak Windows XP Home Edition'ın yer aldığı Asus Eee Box PC B206 ince profilli tasarımıyla düşük güç tüketimi az yer kaplayan dikkat çekici bir tasarımla birleştirmeyi hedefliyor. Asus'un nettop segmentindeki iddialı temsilcisi belirttiğimiz gibi özellikle harici ekran kartlyla dikkat çekecek gibi görünüyor.


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findnewdreams 10 yıl
2010 da bile hala atom n270 görecez merak etmeyin ömrü kısa birşey değil kaymağını yemeden intel bırakmaz aslında via biraz bastırsa bu iş ilerler ama neyse...
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_h2o_ 10 yıl
@buraoca2,HD3450 bu nettop`a oyun amacıyla konmamış,HD video oynatamayan Atom işlemcili nettop`un HD video onatabilmesi amacıyla kullanılmış.Atom oyun için ideal değil,zaten üretilme amacı oyun değil.
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XivA 10 yıl
harici ekran kartı bunda sadece yüksek çözünürlükte film vs.. içindir. atom ve oyun mu :)
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jvcjvc 10 yıl
aslında fena olmaz atom ve 4850 gibi kartların bir arada testlerini
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max975 10 yıl
çok şık birşey..
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buraoca2 10 yıl
İyi hoşta merak ettiğim birşey var. Atom'un oyunlardaki performansı nasıl? Sadece oyunları oynamış olmak içinde harici ekran kartının pek mantıklı olmadığını düşünüyorum. Umarım yakında Atom'un yanında 4850 falan görmeyiz ;)
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KANUNI61 10 yıl
intel ve ati ilgic olmus ama şekil bir cihaz asus herzaman derim 1 n ama boğazici ital olmayanı
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Vuze 10 yıl
haber için teşekkürler model ztn güzel ekran kartıda olmuş hiç fena digil
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