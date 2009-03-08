CeBIT Özel: Asus harici ekran kartına sahip nettop modelini gösterdi

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Birkaç saat önce sonra eren CeBIT Hannover 2009 fuarının öne çıkan katılımcılarından birisi olan Asus, Eee PC serisi netbook modellerinden sonra, oturma odalarını hedef alan ve HDTV'lerin yanında kullanılmak üzere hazırlanan nettop modelleriyle de iddialı olmayı hedefliyor. Firmanın Eee Box PC serisi dahilinde hazırladığı nettopları arasında özellikle bir tanesi sahip olduğu harici ekran kartıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

Asus'un Eee Box PC serisi yeni nettop modeli Intel'in Atom platformunu temel alıyor. 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinin güç verdiği sistemde harici ekran kartı olarak AMD-ATi'nin DirectX 10.1 destekli Radeon HD 3450 çözümü yer alıyor. Kullanılan ekran kartının Unified Video Decoder teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabilen nettop, 802.11n kablosuz ağ desteği de sunuyor.

Diğer özellikleri arasında 1GB DDR2 sistem belleği, depolama için 160GB'lık sabit disk, Gigabit Ethernet ve işletim sistemi olarak Windows XP Home Edition'ın yer aldığı Asus Eee Box PC B206 ince profilli tasarımıyla düşük güç tüketimi az yer kaplayan dikkat çekici bir tasarımla birleştirmeyi hedefliyor. Asus'un nettop segmentindeki iddialı temsilcisi belirttiğimiz gibi özellikle harici ekran kartlyla dikkat çekecek gibi görünüyor.