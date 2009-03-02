CeBIT Özel: G.Skill'den 2GHz'de çalışan Perfect Storm bellek kiti

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Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarının katılımcıları arasında yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve son dönemde SSD tabanlı depolama çözümleriyle de gündeme gelen G.Skill de bulunuyor. Firma fuar dahilinde farklı fiyat ve performans kategorileri için çok sayıda yeni bellek kitini vitrine taşırken, özellikle Perfect Storm serisi dikkat çekecek gibi görünüyor.

Firmanın yeni bellek serisi en azından şimdilik Intel'in Core i7 platformunu hedef alıyor. Özel bir soğutucu ile desteklenen üç adet bellek modülünden oluşan Perfect Storm serisi üç kanal DDR3 bellek kiti, 2000MHz'de çalışıyor. 1.65v geriliminde CL7-8-7-20 zamanlamalarıyla gelen kit, hitap kitlenin (yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları) beklentileri doğrultusunda çift fanlı aktif soğtutma ile de desteklenmiş.

Core i7 serisi yeni nesil işlemcilerle X58 yonga setli anakartlar üzerinde çalışmak üzere tasarlanan Perfect Storm serisi üç kanal DDR3 bellek kiti için takip edilecek strateji ise henüz açıklanmadı.