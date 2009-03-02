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CeBIT Özel: G.Skill'den 2GHz'de çalışan Perfect Storm bellek kiti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: G.Skill'den 2GHz'de çalışan Perfect Storm bellek kiti
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Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarının katılımcıları arasında yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve son dönemde SSD tabanlı depolama çözümleriyle de gündeme gelen G.Skill de bulunuyor. Firma fuar dahilinde farklı fiyat ve performans kategorileri için çok sayıda yeni bellek kitini vitrine taşırken, özellikle Perfect Storm serisi dikkat çekecek gibi görünüyor.

Firmanın yeni bellek serisi en azından şimdilik Intel'in Core i7 platformunu hedef alıyor. Özel bir soğutucu ile desteklenen üç adet bellek modülünden oluşan Perfect Storm serisi üç kanal DDR3 bellek kiti, 2000MHz'de çalışıyor. 1.65v geriliminde CL7-8-7-20 zamanlamalarıyla gelen kit, hitap kitlenin (yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları) beklentileri doğrultusunda çift fanlı aktif soğtutma ile de desteklenmiş.

Core i7 serisi yeni nesil işlemcilerle X58 yonga setli anakartlar üzerinde çalışmak üzere tasarlanan Perfect Storm serisi üç kanal DDR3 bellek kiti için takip edilecek strateji ise henüz açıklanmadı.


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Vuze 10 yıl
fanı güzelmiş baya fiyatı belimi tam olarak
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nocnoc 10 yıl
kaç para bu yaw
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Thehunt 10 yıl
vaay zamanlamalar müthiş!helal olsun walla ne zeman diye bekliodum!2000mhz cas7 lerden bahsetmek..
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aslan_74 10 yıl
Belleklerin özellikleri Corsair Dominator GT ve OCZ Blazer serisi ile aynı ,sanıyorum yeni üretim teknolojisi gelişti ve firmalar artık değişik isimler altında birbirinin aynısı bellekleri piyasaya çıkarıyor. Önceki jenerasyon 1866Mhz. 'de 9 zamanlamada takılmıştı bunlar 2000Mhz. de 7 zamanlamayı yakalamış. I7 platformu için alınabilecek en performanslı bellekler
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max975 10 yıl
fanını merak ettim.
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alito 10 yıl
hız aşırtma yapınca 1.65 voltta kalamıyorsun o yüzden soğutucu koymuş.
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sampiyon bilo 10 yıl
Konuyla alakasız ama,
neden ramların PCB'lerinde yeşil renk kullanıyorlar?Siyah filan kullansalar daha dehşet olmaz mı?Yoksa teknolojik olarak mümkün mü değil?
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StreamRolleR 10 yıl
isim dehşet :D:D
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