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CeBIT Özel: LG, Arena modeliyle iPhone'u gözünü kestirdi

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: LG, Arena modeliyle iPhone'u gözünü kestirdi
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Geçtiğimiz hafta salı günü başlayan ve bugün sona eren CeBIT Hannover 2009 fuarının yıldızlar arasında bazı telefonu modellerinin olduğunu da söyleyebiliriz. Gözlemlediğimiz kadar ilgi özellikle LG'nin merakla beklenen Arena, HTC'nin ekranıyla dikkat çeken Touch HD ve Nokia'nın yeni akıllısı N97'nin üzerindeydi. Bu modeller arasında ilk durağımız dış tasarımı ve kullanıcı arabirimiyle Apple iPhone 3G'ye doğrudan rakip olması beklenen ayrıca teknik özellik anlamında çok daha fazlasını sunması beklenen LG Arena oldu.

LG'nin KM900 kod adını taşıyan Arena isimli modeli genel görünümüyle Apple'ın iPhone modelini gözüne kestirmiş durumda. Benzer şekilde oval hatlara sahip olan dokunmatik ekranlı telefon ile LG, fiziksel rekabetin yanı sıra hazırlanan özel kullanıcı arabirimi sayesinde iPhone sahiplerinin yaşadığı dokunmatik kontrol deneyimi bir adım öteye götürerek daha hızlı ve verimli telefon kullanımını sağlamayı hedefliyor.

Detaylı teknik özelliklerine daha önce yayımladığımız haberlerden de ulaşabileceğiniz telefonun genel özelliklerine kısaca değinmekte de fayda var. 3" büyüklüğünde ekrana sahip olan LG Arena'da, 5MP çözünürlüğünde oto-focus yeteneğine sahip kamera bulunuyor. WiFi desteği ile birlikte Bluetooth 2.1 ve GPS teknolojilerine de destek veren LG Arena, UMTS (2.1GHz) ve HSDPA 7.2 ağlarıyla da uyumlu.

Yüsek bellek kapasitesine destek veren telefon MicroSD bellek kartı kullanımına da olanak tanıyor. MP3 ve DivX oynatabilen ayrıca FM-Radyo desteğine ve TV çıkışına da sahip olan LG Arena'nın iPhone 3G'ye karşı dişli bir rakip olması bekleniyor.

CeBIT Özel: LG, Arena modeliyle iPhone'u gözünü kestirdi
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CeBIT Özel: LG, Arena modeliyle iPhone'u gözünü kestirdi
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OverClocK1ng 10 yıl
iPhone un kamerası berbat. Bununki iyi görünüyor...
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metbey 10 yıl
arkadaşlar elimle inceleme fırsatı buldum gerçekten çok hoştu. Ve Iphone'un o çok büyük olmasından dolayı olan kabalığı arena'da yerini kibarlığa ve sadeliğe bırakmış. Yalnız portekizce bir yazılım vardı dokunmatiği çalışmıyordu pek, onu test edemedim ama gsmarena'ya göre iphone ilk kez bu kadar yakın bir hassas dokunmatiği ve multitouch'ı varmış...Dünyada ilk kez kullanılan 3D S-Class UI arayüzü de cabası...
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Vuze 10 yıl
ben açıkçası begnedim iphone kendi alanında rakip olabilir bakalım
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ugacomtr 10 yıl
bunun da ekranı çizilmeyen cinsten mi :)
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TurQich 10 yıl
LG'de ekranlari buyutse,eminimki piyasada yeri buyur. Bir cok insan buyuk ekranlardan hoslaniyor ne de olsa..
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max975 10 yıl
hadi bakalım rekabet neleri getirecek..
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husNUKE 10 yıl
iphone'a rakip olmak için multitouch ekran olmak zorunda
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Figure 10 yıl

Orjinalden alıntı: husNUKE

iphone'a rakip olmak için multitouch ekran olmak zorunda



Var zaten multitouch.. Sanki çok çok önemli bir şeydir multitouch, olmazsa olmazımız oldu. Tabi iPhone'un başka bir espirisi kalmadığı için bunu söyleyip duruyor önüne gelen.. Her neyse..

Genel olarak bakıldığında çok başarılı bir cihaz. Ama benim için kamera önem sıralamasında başta olduğundan tercihim olmaz
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