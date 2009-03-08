CeBIT Özel: LG, Arena modeliyle iPhone'u gözünü kestirdi

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Geçtiğimiz hafta salı günü başlayan ve bugün sona eren CeBIT Hannover 2009 fuarının yıldızlar arasında bazı telefonu modellerinin olduğunu da söyleyebiliriz. Gözlemlediğimiz kadar ilgi özellikle LG'nin merakla beklenen Arena, HTC'nin ekranıyla dikkat çeken Touch HD ve Nokia'nın yeni akıllısı N97'nin üzerindeydi. Bu modeller arasında ilk durağımız dış tasarımı ve kullanıcı arabirimiyle Apple iPhone 3G'ye doğrudan rakip olması beklenen ayrıca teknik özellik anlamında çok daha fazlasını sunması beklenen LG Arena oldu.

LG'nin KM900 kod adını taşıyan Arena isimli modeli genel görünümüyle Apple'ın iPhone modelini gözüne kestirmiş durumda. Benzer şekilde oval hatlara sahip olan dokunmatik ekranlı telefon ile LG, fiziksel rekabetin yanı sıra hazırlanan özel kullanıcı arabirimi sayesinde iPhone sahiplerinin yaşadığı dokunmatik kontrol deneyimi bir adım öteye götürerek daha hızlı ve verimli telefon kullanımını sağlamayı hedefliyor.

Detaylı teknik özelliklerine daha önce yayımladığımız haberlerden de ulaşabileceğiniz telefonun genel özelliklerine kısaca değinmekte de fayda var. 3" büyüklüğünde ekrana sahip olan LG Arena'da, 5MP çözünürlüğünde oto-focus yeteneğine sahip kamera bulunuyor. WiFi desteği ile birlikte Bluetooth 2.1 ve GPS teknolojilerine de destek veren LG Arena, UMTS (2.1GHz) ve HSDPA 7.2 ağlarıyla da uyumlu.

Yüsek bellek kapasitesine destek veren telefon MicroSD bellek kartı kullanımına da olanak tanıyor. MP3 ve DivX oynatabilen ayrıca FM-Radyo desteğine ve TV çıkışına da sahip olan LG Arena'nın iPhone 3G'ye karşı dişli bir rakip olması bekleniyor.

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