CeBIT Özel: MSI'ın Wind TOP AE1900 modeli dokunmatik ekranıyla dikkat çekiyor

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Donanım ve teknoloji dünyasının en önemli etkinliklerinde birisi olan CeBIT 2009, bugün Almanya'nın Hannover kentinde başlıyor. Donanım Haber olarak bizim de katıldığımız fuarda pek çok firma yerini alırken, iddia sahibi üreticiler oldukça büyük bir alana yayılan, görsel anlamda gösterişli ve dikkat çekici standlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyorlar. Fuar alanındaki en büyük standlardan birine Tayvanlı donanım devlerinden MSI sahip. Yeni nesil ürün ve çözümlerini katılımcıların beğenisine sunan firma ayrıca "Digital Life" konsepti çerçevesinde hazırladığı panel bilgisayarların ve mini sistemlerin evlerde örneğin mutfakta nasıl değerlendirebileceğini canlı demolarla gösteriyor.

Çok sayıda yeni ürün ve sistem tanıtan firmanın en dikkat çekici modellerinden biri de Wind Top AE1900 isimli model oldu. Intel'in Atom platformunu temel alan sistemin en önemli özelliği dokunmatik bir ekrana sahip olması ve sahip olduğu özel uygulamanın sağladığı kullanıcı arabirimi sayesinde örneğin fotoğraflar arası aynı iPhone arabiriminde olduğu gibi ufak bir parmak hareketiyle hızlı bir şekilde geçiş yapılabilmesini, resimlerin yeniden düzenlenebilmesini ve yeniden organize edilebimesini sağlayabiliyor. Tasarımıyla dikkat çeken ve panel pc formundaki yapısıyla az yer kaplayan Atom tabanlı sistem, entegre kamerası ile görüntülü iletişime de olanak tanıyabiliyor.

Özellikle yeni nesi kompakt sistemlerin ev uygulamalarına ve günlük yaşantımıza getireceği kolaylıkları "Digital Life" konsepti dahilinde hazırladığı demolarla tanıtan MSI'ın yeni modellerine ilişkin videolarımız da olacak.

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