Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CeBIT Özel: MSI'ın Wind TOP AE1900 modeli dokunmatik ekranıyla dikkat çekiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,5b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CeBIT Özel: MSI'ın Wind TOP AE1900 modeli dokunmatik ekranıyla dikkat çekiyor
Tam Boyutta Gör

Donanım ve teknoloji dünyasının en önemli etkinliklerinde birisi olan CeBIT 2009, bugün Almanya'nın Hannover kentinde başlıyor. Donanım Haber olarak bizim de katıldığımız fuarda pek çok firma yerini alırken, iddia sahibi üreticiler oldukça büyük bir alana yayılan, görsel anlamda gösterişli ve dikkat çekici standlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyorlar. Fuar alanındaki en büyük standlardan birine Tayvanlı donanım devlerinden MSI sahip. Yeni nesil ürün ve çözümlerini katılımcıların beğenisine sunan firma ayrıca "Digital Life" konsepti çerçevesinde hazırladığı panel bilgisayarların ve mini sistemlerin evlerde örneğin mutfakta nasıl değerlendirebileceğini canlı demolarla gösteriyor.

Çok sayıda yeni ürün ve sistem tanıtan firmanın en dikkat çekici modellerinden biri de Wind Top AE1900 isimli model oldu. Intel'in Atom platformunu temel alan sistemin en önemli özelliği dokunmatik bir ekrana sahip olması ve sahip olduğu özel uygulamanın sağladığı kullanıcı arabirimi sayesinde örneğin fotoğraflar arası aynı iPhone arabiriminde olduğu gibi ufak bir parmak hareketiyle hızlı bir şekilde geçiş yapılabilmesini, resimlerin yeniden düzenlenebilmesini ve yeniden organize edilebimesini sağlayabiliyor. Tasarımıyla dikkat çeken ve panel pc formundaki yapısıyla az yer kaplayan Atom tabanlı sistem, entegre kamerası ile görüntülü iletişime de olanak tanıyabiliyor.

Özellikle yeni nesi kompakt sistemlerin ev uygulamalarına ve günlük yaşantımıza getireceği kolaylıkları "Digital Life" konsepti dahilinde hazırladığı demolarla tanıtan MSI'ın yeni modellerine ilişkin videolarımız da olacak.

CeBIT Özel: MSI'ın Wind TOP AE1900 modeli dokunmatik ekranıyla dikkat çekiyor
Tam Boyutta Gör

CeBIT Özel: MSI'ın Wind TOP AE1900 modeli dokunmatik ekranıyla dikkat çekiyor
Tam Boyutta Gör

CeBIT Özel: MSI'ın Wind TOP AE1900 modeli dokunmatik ekranıyla dikkat çekiyor
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Marmarali 10 yıl
fiyatı onemli boyle bir urun guzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vuze 10 yıl
bence ürün güzel gibi ancak dik konumdaki ekrana dokunmak zor olabilir haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 10 yıl
haber için teşekkürler.

bu gelişmeleri ve bu tür ürünleri fare ve klaviye üreticileri nasıl karşılıyor acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
ben dokunmatik ekranları pek beyenmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl CeBIT Özel: OCZ Z Drive; 1TB kapasiteli SSD 10 yıl DH Özel: Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri 10 yıl DH Özel: Katlanabilir güneş panelleri 10 yıl DH Özel: Gün Işığı ile evinizi ısıtın! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim