CeBIT Özel: OCZ Z Drive; 1TB kapasiteli SSD

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
OCZ SSD teknolojisinin sınırlarını zorluyor. 1TB kapasite! 600MB okuma, 500MB yazma hızı!
Almanya Hannover'da düzenlenen CeBIT fuarından en güncel ve en ilgi çekici haberleri sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz.
Bu videomuzda 1TB kapasitesi ve 600MB okuma hızı ile SSD teknolojisinin geldiği son noktayı temsil eden OCZ Z Drive'ın ayrıntılarına yer veriyoruz.
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bu arada sevgılı haber edıtoru fx 57 turkıyenın en buyuk bılısım forumu dunyanında sayılı forumları arasındayken elbette o urun teshırden cıkacak hatta uzman uretıcı oryantasyon anlatımında bulunacak sızde 45 sanıyelık bır vıdeo da cıft tekrar yerıne spesıfık bılgı dolu guzel bır vıdeo yapacaksınız. lutfen yaka mıkrofonu kullanın dıksıyon ve ses bılgısı olan kısılerle vıdeo cekın. reklam bılgısınden uzaklasarak kullanıcıya haiz nitelikli bilgi olsun videolarınızda hiç bir mazeret işini iyi yapmaya engel olmamalı bence. ıyı forumlar
-aman Allah*im bir ısık gordum??...
-bisi degil ya windows acildi sadece =)))))
saka bir yana bu SSD disklerin kabul edilebilir bir fiyata dusmesini dort gozle bekliyoruz...Bıktık su mekanik disklerden, kimisi kafa vuru,kimisi cok ısınır kafasi iyi olur,kimisi Cumhuriyet treni gibi calisir!!!
-sair burda agaca seslenmis
Performans sıçramasını düşününce ve ilk çıkış fiyatının(çoğu uç işlemci ilk çıktıktan 2-3 ay sonra yarı fiyatına düşüyor) bu olduğu düşünülünce yaygınlaşması pek uzun sürmez diye düşünüyorum.