Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

CeBIT Özel: OCZ Z Drive; 1TB kapasiteli SSD

10 yıl
87b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OCZ SSD teknolojisinin sınırlarını zorluyor. 1TB kapasite! 600MB okuma, 500MB yazma hızı!

Almanya Hannover'da düzenlenen CeBIT fuarından en güncel ve en ilgi çekici haberleri sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz.

Bu videomuzda 1TB kapasitesi ve 600MB okuma hızı ile SSD teknolojisinin geldiği son noktayı temsil eden OCZ Z Drive'ın ayrıntılarına yer veriyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PhenoMachinal 8 yıl
600mb/sn okuma??? yani 10 saniyede bir oyun mu yükleyeceğiz :D yada 500mb/sn?? 10 sn de bir cd yazarız :D bunlara ancak 100 gbit internet yeter :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
007captiva 9 yıl
beyler lütfen adam işini yapmış tamam bazı hataları olmuş ama inanın o fuarda gerçekten tanıtım için süre kısıtlı ayrıca belki heyecandan karıştırmıştır fiyata gekince 512 kingston 1700 dolar küsürdü ama bu 1500 1tb bilmem anlatabildimmi tabiki çok pahalı ama emsallerine göre değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hi-gain 9 yıl
cıhaz fıyat performans bakımından kesınlıkle 1500 dolar sevıyesını hak edıyor. urunun pıyasaya surulmesı tahmınımce dıger fırmaların rekabet sartını arttıracagı ıcın bız zon kullanıcıya yarayacaktır. en azından eskı ssd lerın fıyat ındırımıne gıtmesı gıbı. sanırım ssd alınabılır sevıyeye yaklasmak uzere.

bu arada sevgılı haber edıtoru fx 57 turkıyenın en buyuk bılısım forumu dunyanında sayılı forumları arasındayken elbette o urun teshırden cıkacak hatta uzman uretıcı oryantasyon anlatımında bulunacak sızde 45 sanıyelık bır vıdeo da cıft tekrar yerıne spesıfık bılgı dolu guzel bır vıdeo yapacaksınız. lutfen yaka mıkrofonu kullanın dıksıyon ve ses bılgısı olan kısılerle vıdeo cekın. reklam bılgısınden uzaklasarak kullanıcıya haiz nitelikli bilgi olsun videolarınızda hiç bir mazeret işini iyi yapmaya engel olmamalı bence. ıyı forumlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qw12 10 yıl
donanım ve yazılım üreticileri işletim sistemini biosa gömmeyi ne zaman akıl edecek acaba? 10gb bios belleğine yüklenecek işletim sistemi bilgisayar açılışını ne kadar hızlandırır düşünsenize. program, belge, resim film, müzik vs depolama için de ister harici ister dahili birşey kullanabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 10 yıl
SSD'den çok ekran kartına benziyor.Sadece kapasitesi değil okuma ve yazma hızları bile dudak uçuklatıcı cinsten.Benim ssd cod4 ü 3 sn de yüklerken bu herhalde 1 saniyede yükler.Ayrıca fiyatıda çok pahalı değil.Hatta SSDlere göre çok uygun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ENIGMA 10 yıl
bunlardan 4 tane alip raid yapacaksin...pc yi actigimizde bir ısık huzmesi esliginde pc deskop a duscek...zhuauhahu
-aman Allah*im bir ısık gordum??...
-bisi degil ya windows acildi sadece =)))))
saka bir yana bu SSD disklerin kabul edilebilir bir fiyata dusmesini dort gozle bekliyoruz...Bıktık su mekanik disklerden, kimisi kafa vuru,kimisi cok ısınır kafasi iyi olur,kimisi Cumhuriyet treni gibi calisir!!!
-sair burda agaca seslenmis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ikista 10 yıl
1500$ dolar yükselmeseydi çok makul bi fiyat bence. işletim sisteminin , programların açılış hızını düşünsenize. Oyun aralarındaki yüklemeler inanılmaz hızlı olur, hatta göremeyebiliriz bile.
Performans sıçramasını düşününce ve ilk çıkış fiyatının(çoğu uç işlemci ilk çıktıktan 2-3 ay sonra yarı fiyatına düşüyor) bu olduğu düşünülünce yaygınlaşması pek uzun sürmez diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gerzo 10 yıl
anlatımdan heyecanlandım çok güzel bir ürün 3-4 seneye kalmaz bunlar ruffles ve cola gibi satılır bakkallarda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Bir disk için 1500 dolar acayip rakam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
neresi harici bunun kafa buluyorlar heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengiz_vga 10 yıl
Bakalaım nereye kadar gidicek bu bilişim.normalde bu kadar hızlı gelişmeyen bir sektör.şu bir kaç yıldır deli gibi gelişmeye başladı.bakalım nreye kadar gidicek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cato16 10 yıl
Fiyat konusunu bir öğrenemediniz. (Sözüm üreticilere)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murettep 10 yıl
i7 li olan:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arrivederci 10 yıl
sata3 ü beklemıyorlar ssd ler ıcın anakartta bısuru bos pcı var alın onları doldurun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
15:01
4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme
10,7b izlenme · 6 ay
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,2b izlenme · 16 sa. yeni video
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,6b izlenme · 8 ay
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
1,3b izlenme · 4 sa. yeni video
10:35
Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video
13,4b izlenme · 7 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
38:04
INTEL ve AMD'ye Çinli Rakip! | Kısa Devre
18,3b izlenme · 7 ay
08:13
WWE 2K19 Video İnceleme
6,8b izlenme · 7 ay
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
11,1b izlenme · 8 ay
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,3b izlenme · 1 gün
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5,2b izlenme · 7 ay
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
2b izlenme · 1 gün
08:03
4K NBA 2K19 Video İnceleme
7,3b izlenme · 7 ay
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,1b izlenme · 7 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim