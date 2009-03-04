CeBIT Özel: OCZ Z Drive; 1TB kapasiteli SSD

OCZ SSD teknolojisinin sınırlarını zorluyor. 1TB kapasite! 600MB okuma, 500MB yazma hızı!

Almanya Hannover'da düzenlenen CeBIT fuarından en güncel ve en ilgi çekici haberleri sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz.

Bu videomuzda 1TB kapasitesi ve 600MB okuma hızı ile SSD teknolojisinin geldiği son noktayı temsil eden OCZ Z Drive'ın ayrıntılarına yer veriyoruz.