CeBIT Özel: Patriot, 256GB kapasiteli SSD modelini tanıtıyor

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Yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan Patriot, bir süre önce SSD üretimine de başlamış ve arka arkaya duyurduğu yeni modellerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. CeBIT 2009 fuarındaki yerini alan firma, özellikle Warp serisi yüksek kapasiteli SSD modelleriyle dikkat çekmeyi hedefliyor.

Patriot'un üzerine titreyeceği modellerin başında 256GB'lık depolama kapasitesi sunan SSD gelecek. Warp serisi dahilinde hazırlanan 2.5" boyutundaki SSD, SATA-II arabirimini desteklemekte. Okuma ve yazma hızları sırasıyla 240MB/sn ve 160MB/sn olarak belirlenen SSD, firma kadar sektörün de haciml üretime yönelik en yüksek kapasiteli modellerinden birisi durumunda.

Patriot'u 32GB, 64GB ve 128GB gibi alternatif modeller de sunduğu Warp serisinin en dikkat çekici modellerinden birisi olan 256GB'lık model iki yıllık garanti süresiyle geliyor.