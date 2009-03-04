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CeBIT Özel: Zotac, X58 yonga setli anakart hazırlıyor

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: Zotac, X58 yonga setli anakart hazırlıyor
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Nvidia ve Intel arasında işlemcilere yönelik yonga seti hazırlama konusunda yaşanan lisans krizi son günlerde yeniden gündeme gelmiş olsa da Nvidia'nın önde gelen iş ortakları, Intel'in Core i7 işlemcileri için X58 yonga setli anakart hazırlamaya devam ediyor. Bu konuda en son adım EVGA'den gelmiş ve firma merakla beklenen Classified kod adlı anakartını geçtiğimiz ay Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtmıştı. EVGA'dan sonra özellikle AMP! Edition serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan Zotac da X58 yonga setli ilk anakartı için bize özel bir tanıtım yaptı.

Firmanın belli başlı yayın kuruluşları ve saygın editörleri kabul ettiği özel salonunda henüz hacimli üretimine başlanmamış ve çalışmaları devam eden ürünler tanıtılıyor. Üst düzey yöneticileriyle görüştüğümüz Zotac'ın X58 yonga setli yeni ve anakart dünyasındaki 790i SLI sonrası yüksek performans segmentini hedef alan ilk anakartını da görüntüleme fırsatı yakaladık. Zotac'ın çalışmaları devam eden X58 çipsetli yeni anakart, Intel'in yeni nesil Core i7 serisi işlemcilerine destek veriyor ve sahip olduğu 6x DIMM slotu üzerinden 24B'a kadar üç kanal DDR3 desteği sunuyor.

Firmanın fuar için hazırladığı mühendislik örneği anakart, pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Ancak resimde gördüğünüz modelden farklı olarak Zotac, anakartın piyasaya çıkacak versiyonunda muhtemelen hem performans hem de görünüm anlamında daha iddialı ve dikkat çekici bir çözüm kullanması kuvvetle muhtemel görünüyor. Çoklu ekran kartı kurulumlarına destek veren ve hem Crossfire hem de SLI teknolojileriyle uyumlu olan anakartta güney köprüsü olarak Intel'in ICH10R yongası kullanılıyor. 6x SATA-II konnektörü ile gelen kart, gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliklerine de sahip.

Zotac'ın X58 yonga setli anakartı için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

CeBIT Özel: Zotac, X58 yonga setli anakart hazırlıyor
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isomania 10 yıl
alla alla ağzım açık okuyorum yorumları..haberde mühendislik örneği olduğu için soğutucusu kötü yazıyor..kart daha geliştirme aşamasında son hali değil arkadaşlar!!hala soğutucu berbat yakıştıramadım vs yorum yapıyonuz postmu kasıyonuz??:@
adamlar salak değil heralde böyle mosfetlerin üstü açık soğutmasız satacaklar...
iyi forumlar..
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Born2Bekiller 10 yıl
iyi ya da kötü anakart üretmesi rekabet getirecektir. Umarım su anakartların fiyatları düser
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madmaxzek 10 yıl
Bu soğutucuları en son G31lerde görmüştüm X58'e yakışmamış
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Soğutucuya bak ya çok rezil.. zotac gibi bi firmaya yakıştıramadım..
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EcZaNeT 10 yıl
1. ve 2. pci-e arası çok yakın soğutuculardada iş yok gibi.. gerçi zotac gtx 295 kullanıyorum ve memnunum ama anakartta o kadar başarılı olacagını sanmıyorum..
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viper17 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

Soğutucuya bak ya çok rezil.. zotac gibi bi firmaya yakıştıramadım..

+1 berbat soğutucu
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Vuze 10 yıl
zotac bence güzel bir firma hala mini-ıtx bordunu kullanıyorum herhangi bir sorun cıkartmadı malzeme kalitesi cok güzel haber için teşekkürler
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AndryTR 10 yıl
Hem CF hem de SLI desteğinin olması aynı anakart üzerinde mi yoksa farklı iki anakartla mı mümkün?
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max975 10 yıl
zotacsa en son terçihim olur ama daha bir yıl sonra düşünüyorum...
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alito 10 yıl
bu x58 ler cıkıp cıkıp duruyo ama alan yok galiba :)
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red_wolf 10 yıl
sogutma bakımından cok ıyı oldugunu soyleyemem yınede tercıh alıcak olan arkdaslara kalmıs bunun yerıne saglam bır asus yada msı daha ıyı olur kanımca zotac anakart konusunda daha yenı sayılır deneyımlerı arttıkca daha ıyı urunler beklenebılır ama sımdılık ılk tercıhım olmaz en azından benım
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tommy_gunn 10 yıl
Güzel Güzel piyasa renklensin biraz yaw yeni ürünler çıksın biz de yeni şeyler öğrenelim.....Haber için tşk.
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