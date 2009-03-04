CeBIT Özel: Zotac, X58 yonga setli anakart hazırlıyor

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Nvidia ve Intel arasında işlemcilere yönelik yonga seti hazırlama konusunda yaşanan lisans krizi son günlerde yeniden gündeme gelmiş olsa da Nvidia'nın önde gelen iş ortakları, Intel'in Core i7 işlemcileri için X58 yonga setli anakart hazırlamaya devam ediyor. Bu konuda en son adım EVGA'den gelmiş ve firma merakla beklenen Classified kod adlı anakartını geçtiğimiz ay Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtmıştı. EVGA'dan sonra özellikle AMP! Edition serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan Zotac da X58 yonga setli ilk anakartı için bize özel bir tanıtım yaptı.

Firmanın belli başlı yayın kuruluşları ve saygın editörleri kabul ettiği özel salonunda henüz hacimli üretimine başlanmamış ve çalışmaları devam eden ürünler tanıtılıyor. Üst düzey yöneticileriyle görüştüğümüz Zotac'ın X58 yonga setli yeni ve anakart dünyasındaki 790i SLI sonrası yüksek performans segmentini hedef alan ilk anakartını da görüntüleme fırsatı yakaladık. Zotac'ın çalışmaları devam eden X58 çipsetli yeni anakart, Intel'in yeni nesil Core i7 serisi işlemcilerine destek veriyor ve sahip olduğu 6x DIMM slotu üzerinden 24B'a kadar üç kanal DDR3 desteği sunuyor.

Firmanın fuar için hazırladığı mühendislik örneği anakart, pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Ancak resimde gördüğünüz modelden farklı olarak Zotac, anakartın piyasaya çıkacak versiyonunda muhtemelen hem performans hem de görünüm anlamında daha iddialı ve dikkat çekici bir çözüm kullanması kuvvetle muhtemel görünüyor. Çoklu ekran kartı kurulumlarına destek veren ve hem Crossfire hem de SLI teknolojileriyle uyumlu olan anakartta güney köprüsü olarak Intel'in ICH10R yongası kullanılıyor. 6x SATA-II konnektörü ile gelen kart, gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliklerine de sahip.

Zotac'ın X58 yonga setli anakartı için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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