Çeyrek asırlık programlama dili: Java 25 yaşında

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En popüler programlama dillerinden biri olan Java yirmi beşinci yıldönümünü kutluyor. Çeyrek asır önce bu günlerde, platformun ilk halka açık versiyonu piyasaya sürüldü ve daha sonra dünyanın dört bir yanından milyonlarca geliştirici tarafından kullanılmaya başlandı.

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Java'nın temelleri 1991 yılına dayanıyor. O zamanlar James Gosling liderliğindeki Sun Microsystems geliştirme ekibi (daha sonra Oracle tarafından satın alındı), dijital ev aletlerinde kullanılmak üzere Oak dilini oluşturmaya başlamışlardı. Bir yıl sonra proje katılımcıları, İnternet teknolojilerinin de rol oynaması ile birlikte bu platformdan bağımsız yeni bir programlama dilinin prototipi sundular.

Popülaritesini hiç kaybetmedi

1995 yılında Oak, Java olarak yeniden adlandırıldı ve Java Sanal Makinesi'ni (JVM) Netscape tarayıcısına dahil ettiği için yaygın olarak tanındı. O andan itibaren, kullanılan donanım mimarisine bakılmaksızın farklı donanım platformlarında tam olarak aynı şekilde çalışabilen Java'nın popülaritesi muazzam bir hızda büyümeye başladı ve dilin kendisi BT endüstrisinin neredeyse tüm alanlarında uygulama buldu.

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Java hem NASA gezginlerinde hem de büyük hadron çarpıştırıcısında çalışıyor. Günlük hayatta ise bilgisayarlarla, mobil cihazlarla, medya oynatıcılarla ve hatta Java ile çalışan akıllı kartlarla çevrili durumdayız. Çeyrek yüzyıl sonra, Java profesyonel ortamda talep edilen uygulamalar oluşturmak için bir araç olmaya devam ediyor ve hala en popüler programlama dillerinden biri olma konumunu sıkıca koruyor diyebiliriz.

Oracle, Java'nın 25. yılı onuruna, popüler programlama dilinin bugününü ve geleceğini anlatan özel bir siteyi yayına aldı. Buraya tıklayarak Java'nın 25 yılına ışık tutan bu siteyi ziyaret edebilirsiniz.

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