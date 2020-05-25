Realme X50 Pro Play tanıtıldı: Snapdragon 865 işlemci, grafit soğutma teknolojisi

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Realme, Android 10 işletim sistemini çalıştıran güçlü X50 Pro Play (Player Edition) akıllı telefon modelini Realme UI arayüzüyle birlikte resmi olarak tanıttı. Cihazın ön siparişleri bugün başlayacak ve 1 Haziran tarihinde de satışa sunulacak.

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Realme X50 Pro Play özellikleri

Realme X50 Pro Play 2.84 GHz'e kadar saat frekansına sahip sekiz Kryo 585 çekirdeği ve Adreno 650 grafik hızlandırıcı içeren güçlü bir Snapdragon 865 yonga setine sahip. Cihaz 6, 8 veya 12GB'lık LPDDR5 RAM varyantlarıyla geiyor. 2400 × 1080 piksel çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.44 inç FullHD+ ekranla donatılan akıllı telefon Corning Gorilla Glass 5 korumasını da barındırıyor.

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Ekranın sol üst köşesindeki dikdörtgen delikte 16 + 2MP yapılandırmasında çift kamera yer alıyor. Arka panelde ise 48MP Sony IMX586 ana sensör, 8MP geniş açılı (119 derece), 2MP makro ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera kurulumu mevcut. 5G desteğine de sahip olan Realme X50 Pro Play'de, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS alıcısı, NFC denetleyicisi ve USB Type-C bağlantı noktası yer alıyor.

159.0 × 74.2 × 8.9 mm ebatlarında olan akıllı telefonun ağırlığı ise 209 gram olarak belirtilmiş. Ultra hızlı 65 watt SuperDart şarj desteğine sahip 4200 mAh pil kapasitesi ile gelen cihaz çok katmanlı katı grafit soğutma teknolojisini de barındırıyor. Bu şarj teknolojisi ile birlikte cihazın yüzde 0'dan yüzde 100 doluluk oranına ulaşması 35 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşiyor.

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Realme X50 Pro Play fiyatı

Ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip akıllı telefonda 3.5mm kulaklık jakının yer almadığını da belirtmemiz gerek. Realme X50 Pro Play, Siyah ve Gümüş renk seçenekleriyle birlikte piyasaya sürülecek. Cihazın fiyatlandırmasının ise şu şekilde olacağı açıklandı:

Realme X50 Pro Play - 128GB - 6GB RAM => 420 dolar

Realme X50 Pro Play - 128GB - 8GB RAM => 432 dolar

Realme X50 Pro Play - 128GB - 12GB RAM => 504 dolar

https://www.gizchina.com/2020/05/25/realme-x50-pro-player-edition-announced-ready-to-play-pubg-mobile-at-90fps/

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