Nothing Ear (a)'da bulunan ChatGPT ne işe yarıyor? Temel olarak, uygulamayı kullanmadan, doğrudan Nothing'in kulaklıklarından birine basılı tutarak kullanılabilen bir sanal asistan.

Nothing Ear ile ChatGPT'yi kurmak oldukça basit: Cihazınıza ChatGPT'yi yüklemeniz ve en güncel Nothing OS yazılımını kullanmanız gerekiyor. Önce Nothing Ear’ınızı Nothing telefona bağladığınızda, Nothing X uygulamasında ChatGPT entegrasyonunu etkinleştirmenizi isteyen bir bildirim alıyorsunuz.

ChatGPT'yi kullanmak için kulaklıklarınızı "sıkıp basılı tutmanız" yeterli (şu an için tek kontrol seçeneği bu). Ayrıca bir internet bağlantısı gerektiriyor ve sadece nothing telefonlarında işe yarıyor.

