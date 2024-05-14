OpenAI dijital asistanda çıtayı bulutlara çekti! Teknoloji devleri (biri hariç) sıraya girebilir(!)

OpenAI düzenlediği Spring Update etkinliğinde ChatGPT4o ile gerçek zamanlı yapay zeka etkileşiminde Siri, Alexa ve Google sesli asistanlarını geri dönüşüm kutusuna yollayacak bir performans sergiledi

Bugün günlerden OpenAI! Artık GAFAM diye kısaca adlandırılan teknoloji devlerinin etkinlikleri arasına OpenAI da katmanın zamanı geldiğini kurumun bugün gerçekleştirdiği Spring Update - Bahar Güncellemesi etkinliğiyle görmüş olduk. Bugün dikkat çekme konusunda OpenAI bir kez daha rüştünü ispatladı: Metin, görüntü, ses ve süreklilik içeren GPT-4o'yu canlı yayında tanıttı. Burada canlı yayın derken artık Apple ve diğer büyük telefon üreticililerinin etkinliklerinde olduğu gibi kaydedilmiş görüntüyü oynatmak suretiyle yapılan bir canlı yayından bahsetmiyorum.

Bir spor müsabakasının canlı yayını gibi gerçek bir yayından bahsediyorum. Bu neden önemli? Çünkü daha önce özellikle yapay zeka konusunda öne çıkması beklenen Google'ın Gemini konusunda yaptığı video manipülasyonu büyük tartışmalara sebep olmuştu. Bugün OpenAI canlı canlı konuştuğu ChatGPT4o ile bildiğiniz iki kişi oturmuş muhabbet eder gibi sohbet ederek ve özelliklerini canlı yayında deneyimleyerek aktardı.

Hatta Twitter'dan gelen sorulardan soru da alarak OpenAI CTO'su Mira Murati ile İtalyanca canlı yayın çevirisi dahi yaptırdılar. (Her ne kadar soruyu daha önceden belirlemiş olma ihtimalleri olsa bile bunu canlı yayında denemeleri kayda değer) Sese bürünen ChatGPT4o hakkında bugün videodan söyleyebileceğimiz çok net olarak çok daha hızlı olduğu ve gerçek zamanlı sesli tartışmalarda son derece başarılı olduğu yönündedir diyebiliriz.

Gecikme olmadan araya girme şansı sunan ve yapay zeka modeliyle duygularınızı ve hatta nefesinizi dinleyerek duyabiliyor ve yanıt verebiliyor. OpenAI'ın hazırladığı bu büyük ChatGPT bahar güncellemesi, sohbet robotunu adeta insansı bir şekilde ses veren yapay zeka modeli GPT-4'e ev sahipliğiyle öne çıkarırken, GPT-5 ya da çalışmalarının sürdüğü bildirilen yeni bir OpenAI arama motoru gibi konulara değinmedi.

Bilindiği üzere OpenAI kendi yapay zeka destekli arama ürünü ile internet arama devi Google'ı devirmeyi planladığı üzerine konuşuluyor. Biz yeniden bugünün en önemli haberi olan ve OpenAI'ın ses ve görüş yetenekleriyle adeta yeni amiral gemisi yapay zeka modeli olan GPT-4o'ya dönelim. Canlı demoda telefonunu yüzüne tutan Zoph ChatGPT4o'dan duygularını, bir nevi yüz mimiklerinden okuyan, nasıl göründüğünü söylemesini istediği özelliklere kavuşmuş.

Bu yapay zeka hamlesi zaten DALL-E ve Sora ile gündem olmayı başarmış, ChatGPT ile neredeyse herkesin gündemine yapay zekayı sokmayı başarmış olan OpenAI'ın yeni kritik hamlesini içeriyor. Bugünden sonra artık Microsoft hariç teknoloji devlerinin OpenAI'ın kapısını daha çok aşındıracağı muhakkak. Çünkü bu haliyle sesli asistanların yeteneksizliği katlanılamaz hale gelecektir.

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ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI bugün gerçekleştirdiği sunumda yeni yapay zeka modeli GPT-4o’yu tanıttı. Bu videomuzda GPT-4o yapay zeka modelinin tüm detaylarını anlatıyoruz. GPT-4o nedir? GPT-4o ile gelen yenilikler neler? GPT4-o’yu Siri, Alexa gibi asistanlardan ayıran özellikler neler? GPT-4o hakkında merak edilen soruların yanıtı videomuzda.

📌 GPT-4o ile gelen özellikler neler?

GPT-4o, ChatGPT deneyimini büyük ölçüde geliştiriyor. ChatGPT uzun süredir, metinden konuşmaya modelini kullanarak metni yazıya döken bir ses modu sunuyor. Ancak GPT-4o bunu daha da güçlendirerek kullanıcıların ChatGPT ile daha çok bir asistan gibi etkileşime girmesine olanak tanıyor GPT-4o, ChatGPT'nin metin, ses ve görüntüleri analiz ederek kullanıcıyla etkileşim kuran dijital asistan özelliğiyle dikkat çekiyor.

OpenAI, modelin "gerçek zamanlı" yanıt verme özelliği sunduğunu ve hatta kullanıcının sesindeki duyguyu yakalayıp "farklı duygusal tarzlarda" ses üretebildiğini söylüyor. GPT-4o, ChatGPT'nin görüş yeteneklerini de geliştiriyor. Bir fotoğraf veya bir masaüstü ekranı verildiğinde ChatGPT artık "Bu yazılım kodunda neler yazıyor" veya "Bu kişi hangi marka gömlek giyiyor?" gibi ilgili soruları hızlı bir şekilde yanıtlayabiliyor.

GPT-4o, bugünden itibarıyla kullanıma sunuldu. Ücretsiz olarak veya Plus abonelikle daha yüksek sorgu imkanıyla kullanılabiliyor. GPT-4o’nun MacOS için masaüstü asistan uygulaması yayınlandı. Windows versiyonu ise yılın sonuna doğru yayınlanacak.

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