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    Google'ın yeni yapay zekası Gemini neleri değiştirecek?

    “Herkes İçin Yapay Zeka” kitabının yazarı Zafer Demirkol ile Google'ın yeni yapay zeka modeli Gemini'nin rolü başta olmak üzere yapay zeka teknolojileri hakkında merak edilenleri konuştuk.

    “Herkes İçin Yapay Zeka” kitabının yazarı Zafer Demirkol ile yapay zeka teknolojisi üzerine sohbet gerçekleştirdik. Google’ın bugüne kadarki en büyük ve en yetenekli yapay zeka modeli olarak ifade ettiği yeni yapay zeka modeli Gemini’yi masaya yatırdık. Yapay zeka teknolojilerinin geleceğini değerlendirdik.

    Neler konuştuk?

    00:00 Giriş

    00:57 Google Gemini tanıtıldı

    3:42 Google’ın tanıtım videosu kurgu çıktı

    06:06 Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı?

    09:58 İşimizden olmamak için ne yapabiliriz?

    16:28 Gemini’nin multimodal altyapısı nasıl çalışıyor?

    25:25 Google’dan kurgu video hakkında açıklama

    27:54 Firmaların dikkat çekmek için yapay zekayı kullanması

    39:57 Google yapay zekada neden başarısız oldu?

    45:03 Veri yoksa yapay zeka yok

    50:15 Kapanış

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