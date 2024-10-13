OpenAI'nin Yeni Modeli Neden Yapay Zeka Düzenlemelerini Değiştiriyor?

OpenAI'un yeni modelindeki en büyük yenilik, geliştirilmiş muhakeme becerileri. OpenAI , o1'in önceki modellere göre düşünmeye daha fazla zaman ayıracak şekilde eğitildiği açıkladı.

Bazı görevlerde o1, GPT-4o'dan daha fazla parametreye sahip olmasa da mükemmel performans gösteriyor ve bunun AI düzenlemesi için etkileri var.

Örneğin, Kaliforniya'nın önerdiği bir yasa tasarısı, geliştirilmesi 100 milyon dolardan fazla maliyet gerektiren veya belirli bir işlem gücü eşiğini aşarak eğitilen yapay zeka modelleri için güvenlik gereksinimleri getiriyor. Ancak, o1 gibi modeller, bir yapay zeka modelinin performansını artırmanın tek yolunun hesaplama gücünü artırmak olmadığını gösteriyor.

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