Chuwi avuç içine sığan bir mini PC geliştirdi

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Chuwi markası koronavirüs salgını öncelerinde Çin’den uygun fiyatlı dizüstü almak için araştırılan markaların en başında geliyordu. Nispeten biraz daha eski donanımlar kullanarak uygun fiyatlı bilgisayar modelleri geliştiren Chuwi zaman zaman ilginç tasarımlara da imza atıyor.

Chuwi Larkbox özellikleri

Chuwi Larkbox adıyla geliştirilen bilgisayar modeli 6cmx6cmx4cm civarında boyutlara sahip ve 0.16 litre civarında hacimle geliyor. Bu denli küçük boyutlar haliyle donanım tarafında seçenekleri de kısıtlıyor.

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Kasa içerisinde sekizinci nesil Intel Celeron N4100 işlemci yer alıyor. 4 çekirdekli bu işlemci 14nm sürecinde tasarlandı ve 6W ısıl tasarım gücüne sahip. Senaryoya göre ise 4.8W seviyesine kadar inebiliyor. Bu açıdan oldukça enerji verimli denebilir. Intel 600 UHD entegre grafik birimi ise 700MHz hızına kadar çıkıyor ve 4K video çıkışına imkan tanıyor.

Chuwi Larkbox modeli 6GB LPDDR4 RAM ve 128GB SSD depolama ile geliyor. Soğutma ise sessiz bir fan ile sağlanıyor. Kasa üzerinde iki USB Tip-A, portu, 1 USB Tip-C portu, Bluetooth 5.0 desteği gibi özellikler mevcut. Taşınabilir olması sayesinde gittiğiniz her yerde kullanabileceğiniz Chuwi Larkbox modeli yaz aylarında piyasada olacak.

https://www.techpowerup.com/266000/chuwi-launches-the-tiny-larkbox-pc

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