Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chuwi avuç içine sığan bir mini PC geliştirdi

    Uygun fiyatlı Çinli bilgisayar üreticilerinin en bilinenlerinden Chuwi, avuç içine sığacak kadar küçük boyutlara sahip Larkbox adında bir bilgisayar satışa sunuyor.
    Beğen
    1 sa.
    411
    35
    3
    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Chuwi avuç içine sığan bir mini PC geliştirdi
    Tam Boyutta Gör

    Chuwi markası koronavirüs salgını öncelerinde Çin’den uygun fiyatlı dizüstü almak için araştırılan markaların en başında geliyordu. Nispeten biraz daha eski donanımlar kullanarak uygun fiyatlı bilgisayar modelleri geliştiren Chuwi zaman zaman ilginç tasarımlara da imza atıyor.

    Chuwi Larkbox özellikleri

    Chuwi Larkbox adıyla geliştirilen bilgisayar modeli 6cmx6cmx4cm civarında boyutlara sahip ve 0.16 litre civarında hacimle geliyor. Bu denli küçük boyutlar haliyle donanım tarafında seçenekleri de kısıtlıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar MSI Trident 3 Arctic oyuncu kasası yenilendi

    Ayrıca Bkz. "Binance yakında Ethereum ağına rakip oluyor"

    Kasa içerisinde sekizinci nesil Intel Celeron N4100 işlemci yer alıyor. 4 çekirdekli bu işlemci 14nm sürecinde tasarlandı ve 6W ısıl tasarım gücüne sahip. Senaryoya göre ise 4.8W seviyesine kadar inebiliyor. Bu açıdan oldukça enerji verimli denebilir. Intel 600 UHD entegre grafik birimi ise 700MHz hızına kadar çıkıyor ve 4K video çıkışına imkan tanıyor.

    Chuwi Larkbox modeli 6GB LPDDR4 RAM ve 128GB SSD depolama ile geliyor. Soğutma ise sessiz bir fan ile sağlanıyor. Kasa üzerinde iki USB Tip-A, portu, 1 USB Tip-C portu, Bluetooth 5.0 desteği gibi özellikler mevcut. Taşınabilir olması sayesinde gittiğiniz her yerde kullanabileceğiniz Chuwi Larkbox modeli yaz aylarında piyasada olacak.



    https://www.techpowerup.com/266000/chuwi-launches-the-tiny-larkbox-pc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mu5tafa (mustafa kök) 1 sa. en beğenilen
    İyi fiyatla gelse Android box piyasasını öldürür bu tip aletler.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 3 dk.
    12 inç CHUWİ Hi12 Tablet kullanan birisi olarak, bir ipad kalitesi olmasa da, 4 yıldır kullanıyorum, üründen memnunum., kesinlikle kötü bir kalite değil. Bu haberde ki ürünün de kalitesiz bir ürün olacağını düşünmüyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TheJudgé 55 dk.
    amd varken intelin dandik celeronlarını kullanan da ne bileyim
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mu5tafa (mustafa kök) 1 sa. en beğenilen
    İyi fiyatla gelse Android box piyasasını öldürür bu tip aletler.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. Tor projesi işten çıkarmalara başladı 39 dk. Koronavirüs salgınında 20 Nisan tablosu 44 dk. Tüm Ebola türlerine karşı kullanılabilecek bir aşı geliştiriliyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Chuwi avuç içine sığan bir mini PC geliştirdi Sonraki 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi 1 sa. Liselerde N95 maske üretilmeye başlandı 2 sa. Honor 10X Pro görseli sızdırıldı 2 sa. 2021 Audi RS3 Sportback test edilirken görüntülendi 3 sa. Çift ekranlı Asus ZenBook Duo satışa çıkıyor 3 sa. Apple'dan iPhone SE Plus sürprizi gelebilir 4 sa. Samsung 160 katmanlı 3D NAND bellek geliştiriyor 4 sa. Yeni Windows 10 güncellemesi, yeni sorunlar 5 sa. Koronavirüs salgınının Avrupa'daki otomobil satışlarına etkisi 5 sa. Instagram kurucuları koronavirüs takibi için tekrar bir araya geldi 6 sa. 100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır 6 sa. Meizu 17'nin tasarımı netleşti 7 sa. TSMC: 3 nm 2021’de geliyor 5 nm’de hacimli üretime geçildi 7 sa. THY, Kovid-19 salgını nedeniyle yabancı ülkelerde mahsur kalan vatandaşların tahliyesine başladı 8 sa. Asus'un çılgın bilgisayarı | Oyuncular için çift ekranlı dizüstü 8 sa. Hileciler yüzünden Call of Duty Warzone’un crossplay özelliği kapatılabilir 9 sa. iPhone 12 modellerinin küçülen çentik tasarımı sızdırıldı: Apple çentiği nasıl küçülttü? 10 sa. Samsung klavye verileri artık cihazlar arasında taşınmıyor 11 sa. Uygun fiyatlı AirPods Pro Lite için tarih belli oldu 12 sa. Twitch rakibi Facebook Gaming uygulaması bugün geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi duyuruldu
    DonanımHaber
    Volkswagen yeni Nivus'un kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı
    DonanımHaber
    Microsoft, Bing Wallpaper uygulamasını kullanıma sundu
    DonanımHaber
    Oyun Konsollarına Ek Vergi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Cyberpunk 2077 Çeteleri ve Dernekleri #3 Arasaka
    Bölüm Sonu Canavarı
    Virüs sizce ne zaman biter ? Anket var !
    DH Forum
    İstanbulbilisim'den telefon alınır mı?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim