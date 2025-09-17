Amazon’un canlı yayın servisine Türkiye’den erişim engeli

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Amazon Web Services platformunun canlı yayın servisi konumunda olan Amazon Interactive Video Service (IVS) yani interaktif video servisi ülkemizde mahkeme engeline takıldı. Servisin alan adı engellendi.

Amazon IVS engellendi

Engelliweb hesabı tarafından yapılan paylaşıma göre Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 16 Eylül 2025 tarih ve 2025/134 sayılı kararıyla live-video.net alan adı erişime engellendi. Engellemenin gerekçesi ise yasa dışı bahis olarak belirtilmiş.

Amazon Interactive Video Service (IVS) platformunun ülkemizde hangi servisler tarafından kullanıldığı bilinmiyor ancak Kick canlı yayınlarında sorun yaşanabileceği belirtilmiş. Yine EasyGo markasının da Amazon IVS kullandığı belirtiliyor.

