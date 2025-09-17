Giriş
    Amazon’un canlı yayın servisine Türkiye’den erişim engeli

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yasa dışı bahis oynatıldığı gerekçesi ile Amazon Interactive Video Service (IVS) hizmetinin alan adı erişime engellendi.   

    Amazon Interactive Video Service Tam Boyutta Gör
    Amazon Web Services platformunun canlı yayın servisi konumunda olan Amazon Interactive Video Service (IVS) yani interaktif video servisi ülkemizde mahkeme engeline takıldı. Servisin alan adı engellendi. 

    Amazon IVS engellendi

    Engelliweb hesabı tarafından yapılan paylaşıma göre Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 16 Eylül 2025 tarih ve 2025/134 sayılı kararıyla live-video.net alan adı erişime engellendi. Engellemenin gerekçesi ise yasa dışı bahis olarak belirtilmiş. 

    Amazon Interactive Video Service (IVS) platformunun ülkemizde hangi servisler tarafından kullanıldığı bilinmiyor ancak Kick canlı yayınlarında sorun yaşanabileceği belirtilmiş. Yine EasyGo markasının da Amazon IVS kullandığı belirtiliyor. 

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 1 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    RoyalSalute +115 SequentiaL +83 Gravaze +56 ultrAslan-BH +40 mert1907 +37 RichesMen +36 mamileite +33 crashris +30 theknife +29 @KlavYE@ +26
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    83 Kişi Okuyor (43 Üye, 40 Misafir) 20 Masaüstü 63 Mobil
    streetdream, thedarkride, qerrard! ve 29 üye daha okuyor
    S
    T
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2411 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

