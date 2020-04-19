Binance yakında Ethereum ağına rakip oluyor

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Kripto para dünyasının en büyük borsası olarak gösterilen Binance hali hazırda kendisine ait bir blok zincirine sahip. Şimdi ise Ethereum ile rakip olacak akıllı kontratlara sahip yeni bir ağ üzerinde çalışıyor.

Binance Smart Chain nedir?

Binance borsası kripto para dünyasına ağırlığını koyduktan sonra kendi blok zincirini kurmuş ve BNB birimini de bu ağın resmi para birimi haline getirmişti. Sonrasında bu ağda bir de merkeziyetsiz bir değişim borsası hayata geçirilmişti.

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Binance Chain ağının biraz daha borsaya özgü kalması nedeniyle Chanpeng Zhao ya da kısa adıyla CZ bu kez geniş kitlelere ulaşabilecek yeni bir blok zinciri üzerinde çalışıyor. Binance Smart Chain – BSC adını alacak blok zinciri Ethereum ile rakip olacak.

BSC ağının aslında Ethereum ile uyumlu ancak topluluğa yönelik akıllı kontratlar sunduğu için rakip oluyor. Binance topluluğu bu ağ üzerinde yeni para birimleri, projeler ve uygulamalar geliştirebilecekler. Ayrıca Ethereum geliştirici araçlarının destekleneceği de ifade ediliyor.

BSC ağında yine BNB ana kripto para olarak kalacak. BC ağının tersine bu ağda BNB tutma ve bunun karşılığında da ödül alma durumu olacak. Ödülün ticaret ücretleri üzerinden hesaplanacağı ifade ediliyor. Binance DEX merkeziyetsiz borsa da yine bu ağda faaliyetlerine devam edecek.

Kripto para dünyasında kendi blok zinciri üzerinde akıllı kontrat, uygulama ve projeler sunan pek çok birim mevcut ancak Binance’in piyasadaki ağırlığı bir adım öne geçmesini sağlayabilir.

https://www.theblockcrypto.com/post/62213/binance-is-launching-a-new-ethereum-compatible-blockchain

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