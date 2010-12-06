Çift Taşıyıcı Sistemi İle Turkcell 3G Hızını İkiye Katlayacak

Turkcell, “daha fazla hız” için 3G yatırımlarını sürdürüyor

Turkcell, 3G hızını ikiye katlayacak, saniyede 42 Mb’i destekleyecek

3G’nin yeni bir halkası olan Dual Carrier (Çift Taşıyıcı) teknolojisi Türkiye’ye Turkcell’le geliyor. Dünya çapında bu teknolojiyi kullanan ilk 10 operatörden biri olan Turkcell, 3G şebekesini güncelleyerek saniyede 42 Mb’e varan hızları destekleyecek.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, 3G şebekesini Dual Carrier (Çift Taşıyıcı) teknolojisine uyumlu hale getirerek mobil internet hızını saniyede 42 megabite çıkarıyor. Şebekeye aynı anda iki taşıyıcıdan erişimi mümkün kılan DC-HSDPA teknolojisi, uyumlu modem ve akıllı telefonlar aracılığıyla mobil internet kullanan Turkcell’lilerin hızını iki katına çıkaracak.

Dünyada ticari şebekesinde Dual Carrier teknolojisini hayata geçiren ilk 10 operatörden biri olan Turkcell, Türkiye’de de 3G hızında yine kendisiyle rekabete girişerek bir ilke imza atıyor. Turkcell’in hep geleceğin teknolojilerine yatırım yaptığının altını çizen Turkcell Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu, müşterilerinden gelen “daha fazla hız” talebine karşılık sürekli güncelleştirmeler yaparak onlara çok daha nitelikli mobil internet deneyimi yaşatmak istediklerini dile getirdi.

Ulusal ölçekte sektör lideri olmanın, küresel rekabette ise dev aktörlerle boy ölçüşmenin kendilerine “teknolojide öncülük” anlamında önemli bir sorumluluk yüklediğini ifade eden Terzioğlu, mobil internetin “anında erişim” ile anlam kazandığını ve Çift Taşıyıcı teknolojisinin ticari olarak kullanıma sunulan en yüksek hızlara ulaşmak amacıyla geliştirilmiş 3G/HSDPA teknolojilerinin yeni bir halkası olduğunu belirtti. İlter Terzioğlu sözlerine şöyle devam etti: “Şebekemizde güncelleştirme sürecini kısa zamanda tamamlayacağız. Ardından, Turkcell’lilerin tek yapması gereken, bu teknolojiyi destekleyen bir modem edinmek. Çok yakında altapımızla uyumlu 43,2 Mbps’lik Turkcell 3G VINN modemimizi kullanıma sunacağız ve abonelerimiz, mobil internet alanındaki son teknolojiyle çok daha fazla hıza kavuşacak.”

Sahip olduğu A tipi lisansla 3G şebeke kurulumuna başladığı günden itibaren müşterilerine daima en yüksek kapasiteyle hizmet vermeyi ilke edinen ve bu amaçla tüm istasyonlarını iki taşıyıcıyı destekleyecek şekilde donatan Turkcell, DC-HSDPA teknolojisine yalnızca bir yazılım güncellemesiyle geçebilecek. Mobil iletişim alanındaki yetkinliğinin sınırlarını her geçen gün genişleten Turkcell, ulaştığı tecrübe sayesinde bu geçişi kısa sürede tamamlayabilecek. Böylece 42 Mbps’ye ulaşan mobil internet hızı, tüm Turkcell 3G şebekesine yayılmış olacak.

Dual Carrier (Çift Taşıyıcı) ne işe yarar?

Çift Taşıyıcı teknolojisi, şebekeye herhangi bir taşıyıcıdan erişen bir kullanıcıya diğer taşıyıcıdaki mevcut kaynakları daha verimli kullanma imkânı tanır. Sağladığı hız artışı, servis alınan baz istasyonuna olan uzaklıktan bağımsız olarak tüm aboneler için geçerlidir. Çift Taşıyıcı sayesinde web sayfalarının açılış hızı, online oyun uygulamalarındaki tepki süreleri gibi ölçütlerde önemli ölçüde iyileşme sağlanır. Saniyede 42 megabit hıza ulaşan aboneler, 700 MB’lık bir filmi yalnızca 2 dakika 13 saniyede indirebilirler.

Mobil ortamda hangi hızda ne yapılabiliyor?

Dosya GPRS (80 kbps) EDGE (300 kbps)* W-CDMA (384 kbps) HSDPA 7.2 Mbps HSPA+ (28.8 Mbps’ye kadar)** HSPA+Dual Carrier (42 Mbps’ye kadar) Film (700 MB) 19 sa 26 dk 5 saat 11 dk 4 sa 3 dk 13 dakika 3 dk 20 sn 2 dk 13 sn 20 dakikalık video (150 MB) 250 dakika 67 dakika 52 dakika 166 saniye 43 saniye 28 saniye Sunum (5 MB) 8 dakika 133 saniye 104 saniye 5,5 saniye 2 saniye 0,95 saniye Fotograf (2 MB) 3 dakika 53 saniye 41 saniye 2,3 saniye 1 saniye 0,3 saniye 1

(*) Turkcell 2G şebekesinde şu anda 300 kbps’a kadar ulaşılabilen EDGE teknolojisi kullanılmaktadır.

(**) Turkcell, 3G şebekesini HSPA+ 21 Mbps hıza uyumlu olarak kurmuştur.

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