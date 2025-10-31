Giriş
    Çin, 2030’a kadar Ay’a astronot göndermeye hazırlanıyor

    Çin, 2030’a kadar Ay’a astronot indirme hedefine kararlılıkla ilerliyor. Ülke, Tiangong Uzay İstasyonu’nda yeni mürettebat görevine hazırlanırken Ay programını da ilerletiyor.

    Çin, 2030’a kadar Ay’a astronot göndermeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Çin, uzay keşiflerinde lider olma hedefi doğrultusunda 2030 yılına kadar insanlı Ay görevi gerçekleştirmeye yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Ülkenin insanlı uzay programı sözcüsü Zhang Jingbo, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, “Şu anda insanlı Ay programına ait araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her biri sorunsuz ilerliyor. Çin'in 2030 yılına kadar Ay'a insan gönderme yönündeki hedefimiz kesin.” ifadelerini kullandı.

    Çin hedefinden emin

    Zhang, Long March 10 roketinin geliştirilmesi, Ay iniş kıyafetleri ve keşif aracı gibi temel bileşenlerde kayda değer ilerlemeler sağlandığını da vurguladı. Bu araçların, Çin’in Ay yüzeyine ilk kez astronot göndermesini mümkün kılacak teknoloji altyapısının merkezinde yer aldığı belirtiliyor.

    Bununla birlikte Çin, Ay görevi hazırlıklarının yanı sıra Tiangong Uzay İstasyonu’ndaki çalışmalarını da sürdürüyor. ABD’nin güvenlik endişeleri nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dışlanmasının ardından başlatılan proje, Çin’in kendi bağımsız araştırma platformunu oluşturma çabasının en somut örneklerinden biri. Cuma günü bu istasyona yeni mürettebat da gönderilecek.

    Mürettebat, görevleri süresince istasyonda yaklaşık altı ay kalacak ve çeşitli bilimsel araştırmalar yürütecek. Görev kapsamında astronotlar, yanlarında iki dişi ve iki erkek fare de götürecek. Bu deneyle, ağırlıksız ortamın ve kapalı yaşam koşullarının biyolojik etkileri incelenecek.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    M
    muly 18 dakika önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 19 dakika önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 43 dakika önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 48 dakika önce

    Kod gelmedi admin...

    İ
    inova16 49 dakika önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 2 saat önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 saat önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 3 saat önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 3 saat önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 4 saat önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 4 saat önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 4 saat önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 4 saat önce

    kod

    N
    nman 5 saat önce

    kaptım

    Profil resmi
    VLX 6 saat önce

    kod kaldımı acep

    S
    selcukkk 6 saat önce

    Kod rica edebilir miyim?

    S
    spysheriffffffffff 6 saat önce

    Güzel

    R
    ray2 7 saat önce

    .

    H
    hsynkrygt 8 saat önce

    kod

    H
    hkaraygit 8 saat önce

    kod

