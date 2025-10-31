Çin, 2030’a kadar Ay’a astronot göndermeye hazırlanıyor

Çin hedefinden emin
Zhang, Long March 10 roketinin geliştirilmesi, Ay iniş kıyafetleri ve keşif aracı gibi temel bileşenlerde kayda değer ilerlemeler sağlandığını da vurguladı. Bu araçların, Çin’in Ay yüzeyine ilk kez astronot göndermesini mümkün kılacak teknoloji altyapısının merkezinde yer aldığı belirtiliyor.
Bununla birlikte Çin, Ay görevi hazırlıklarının yanı sıra Tiangong Uzay İstasyonu’ndaki çalışmalarını da sürdürüyor. ABD’nin güvenlik endişeleri nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dışlanmasının ardından başlatılan proje, Çin’in kendi bağımsız araştırma platformunu oluşturma çabasının en somut örneklerinden biri. Cuma günü bu istasyona yeni mürettebat da gönderilecek.
Mürettebat, görevleri süresince istasyonda yaklaşık altı ay kalacak ve çeşitli bilimsel araştırmalar yürütecek. Görev kapsamında astronotlar, yanlarında iki dişi ve iki erkek fare de götürecek. Bu deneyle, ağırlıksız ortamın ve kapalı yaşam koşullarının biyolojik etkileri incelenecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
Kod gelmedi admin...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa
kod alabilir miyim?
Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim
selam kaldı mı :)
kod var mı
kod rica edebilirmiyim?
kod
kaptım
kod kaldımı acep
Kod rica edebilir miyim?
Güzel
.
kod
kod