Çin, 2030’a kadar Ay’a astronot göndermeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Çin, uzay keşiflerinde lider olma hedefi doğrultusunda 2030 yılına kadar insanlı Ay görevi gerçekleştirmeye yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Ülkenin insanlı uzay programı sözcüsü Zhang Jingbo, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, “Şu anda insanlı Ay programına ait araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her biri sorunsuz ilerliyor. Çin'in 2030 yılına kadar Ay'a insan gönderme yönündeki hedefimiz kesin.” ifadelerini kullandı.

Çin hedefinden emin

Zhang, Long March 10 roketinin geliştirilmesi, Ay iniş kıyafetleri ve keşif aracı gibi temel bileşenlerde kayda değer ilerlemeler sağlandığını da vurguladı. Bu araçların, Çin’in Ay yüzeyine ilk kez astronot göndermesini mümkün kılacak teknoloji altyapısının merkezinde yer aldığı belirtiliyor.

Bununla birlikte Çin, Ay görevi hazırlıklarının yanı sıra Tiangong Uzay İstasyonu’ndaki çalışmalarını da sürdürüyor. ABD’nin güvenlik endişeleri nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dışlanmasının ardından başlatılan proje, Çin’in kendi bağımsız araştırma platformunu oluşturma çabasının en somut örneklerinden biri. Cuma günü bu istasyona yeni mürettebat da gönderilecek.

Mürettebat, görevleri süresince istasyonda yaklaşık altı ay kalacak ve çeşitli bilimsel araştırmalar yürütecek. Görev kapsamında astronotlar, yanlarında iki dişi ve iki erkek fare de götürecek. Bu deneyle, ağırlıksız ortamın ve kapalı yaşam koşullarının biyolojik etkileri incelenecek.

