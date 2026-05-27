Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, Ay hedefi için tarihindeki en uzun insanlı uzay görevini başlattı

    Çin, Shenzhou-23 göreviyle uzay istasyonuna üç astronot gönderdi. Görev kapsamında bir astronot ilk kez bir yıl boyunca yörüngede kalacak. Hedef ise 2030’da Ay’a insan indirmek.

    Çin, Ay için tarihindeki en uzun insanlı uzay görevini başlattı Tam Boyutta Gör
    Çin, 2030 yılına kadar Ay’a astronot indirme hedefi doğrultusunda Shenzhou-23 görevini başarıyla uzaya gönderdi. Görev kapsamında ilk kez bir Çinli astronotun uzay istasyonunda tam bir yıl kalması planlanıyor. Bu süreçte uzun süreli uzay yaşamının insan vücudu üzerindeki etkileri ayrıntılı biçimde incelenecek.

    Shenzhou-23 uzay aracı, 24 Mayıs gecesi yerel saatle 23.08’de Çin’in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March-2F Y23 roketiyle fırlatıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra roketten ayrılan kapsül yörüngeye başarıyla yerleşti. Çin İnsanlı Uzay Ajansı’nın (CMSA) verdiği bilgiye göre araç, yaklaşık 3,5 saatlik uçuşun ardından Tiangong Uzay İstasyonu’na otonom şekilde kenetlendi.

    Hong Kong’dan ilk taykonot göreve katıldı

    Görevde dikkat çeken isimlerden biri, eski Hong Kong polis müfettişi olan Li Jiaying oldu. Li, böylece Çin’in insanlı uzay görevine katılan ilk Hong Konglu astronot veya taykonot olarak tarihe geçti. Mürettebatın diğer üyeleri ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu astronot biriminden görev komutanı Zhu Yangzhu ile pilot Zhang Yuanzhi oldu.

    Çin, Ay için tarihindeki en uzun insanlı uzay görevini başlattı Tam Boyutta Gör
    Çinli yetkililer, üç astronottan hangisinin bir yıllık görevde kalacağının henüz kesinleşmediğini açıkladı. Nihai kararın, görev ilerledikçe yapılacak değerlendirmeler sonucunda verileceği belirtildi. Eğer görev planlandığı şekilde tamamlanırsa bu, Çin’in şimdiye kadarki en uzun insanlı uzay görevi olacak. Mevcut dünya rekoru ise 1995 yılında Rus kozmonot Valeri Polyakov tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 14,5 aylık görevde bulunuyor.

    Shenzhou-23 görevinin en önemli bilimsel ayağını, mikro yerçekimi ortamında uzun süre kalmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri oluşturuyor. Bilim insanları görev süresince kemik yoğunluğu kaybı, kas erimesi, radyasyon maruziyeti, uyku bozuklukları, psikolojik stres ve davranışsal yorgunluk gibi konuları inceleyecek.

    ABD ile rekabet hızlanıyor

    Shenzhou-23 görevi aynı zamanda Çin’in Ay programı açısından stratejik bir adım olarak görülüyor. Pekin yönetimi, 2030’dan önce insanlı Ay inişi gerçekleştirmeyi hedeflerken ABD de Artemis programı kapsamında 2028’de Ay’a astronot göndermeyi planlıyor.

    NASA kısa süre önce Artemis II görevi kapsamında dört astronotu Ay çevresine göndererek yarım yüzyıl sonra ilk insanlı Ay uçuşunu gerçekleştirmişti. Öte yandan SpaceX de yeni nesil Starship roketinin insansız test uçuşlarından birini tamamladı. Bu sistemin gelecekte NASA’nın Ay görevlerinde kullanılması planlanıyor.

    Çin, Ay üssü için kritik teknolojileri test ediyor

    Pekin yönetimi son dönemde Ay programı için geliştirilen yeni nesil teknolojilerin güvenlik testlerini hızlandırdı. Bunlar arasında ağır yük taşıma kapasitesine sahip Long March-10 roketi, yeni nesil Mengzhou insanlı uzay aracı ve Lanyue Ay iniş aracı bulunuyor.

    Shenzhou-23 görevi aynı zamanda Tiangong’un ana modülüyle gerçekleştirilecek ilk hızlı otonom kenetlenme manevrasına da sahne olacak. Bu sistem, gelecekte Ay yörüngesinde Mengzhou kapsülü ile Lanyue iniş aracının otomatik buluşma operasyonları için kritik önem taşıyor.

    Çin her ne kadar 2030’a kadar Ay’a insan göndermeyi hedefliyor olsa da bu tek hedef değil. Pekin, Rusya ile birlikte 2035 yılına kadar Ay’da kalıcı bir araştırma üssü kurmayı planlıyor. International Lunar Research Station (ILRS- Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu) adı verilen bu projenin ilk aşamasının da aynı tarihe kadar tamamlanması hedefleniyor.

    Öte yandan Chang'e 7 robotik Ay görevinin de sorunsuz bir şekilde ilerlediği açıklandı. Çin, bu aracın 2026’nın ikinci yarısında fırlatmayı hedefliyor. İniş bölgesi ise Ay'ın güney kutbu olacak ve buradaki çevre üzerinde araştırmalar yürütecek.

    Kaynakça https://www.chinadaily.com.cn/a/202605/25/WS6a139d33a310d6866eb4a715.html https://phys.org/news/2026-05-china-crewed-space-flight-moon.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk telekom e sim capitol şampuan turbo intercooler yağ basarsa ne olur ek hesap mı kredi kartı mı daha iyi goodyear eagle f1 asymmetric 6 yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum