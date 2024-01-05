Uzay filmi izlemek isteyenlere en iyi uzay filmleri (2024)

Uzay filmleri, Dünya sınırlarının ötesine, evrenimizin keşfedilmemiş alemlerine götürmesiyle insanların ilgisini çekmeyi başarıyor. Destansı bir uzay yolculuğu, dokunaklı hayatta kalma hikayeleri, uzaylılar ve diğer dünya dışı varlıklarla yüz yüze gelmeler, insanoğlunun Ay’a ilk ayak basışını tasvir eden uzay filmleri, evrenin gizemleri üzerine düşünmemizi, gezegenimizin ötesinde yatan sonsuz olasılıklara hayret etmemizi sağlıyor. Peki, 2024’e kadar çekilmiş en iyi uzay filmi hangisi? Uzay filmi olarak ne izlemeli diyenler için eski, yeni, ödüllü en iyi uzay filmleri bu listede topladık.

Tüm zamanların en iyi bilim kurgu dizileri 1 yıl önce eklendi

Netflix uzay filmleri 🪐 Tam Boyutta Gör Netflix’te izleyebileceğiniz en iyi uzay filmleri ayrıca listeledik. Platformda kurgu, gerçek hayattan uyarlama, belgesel, farklı şekillerde harika uzayda geçen filmler mevcut. İşte Netflix’te Türkçe dublaj ve altyazılı izleyebileceğiniz en iyi uzay konulu filmler: Stowaway (Kaçak Yolcu) The Midnight Sky The Wandering Earth Oxygen (Oksijen) Black Holes: The Edge of All We Know (Kara Deliklerin Gizemi) Orbiter 9 (Órbita 9) Return to Space (Uzaya Dönüş) The Mars Generation (Mars Jenerasyonu) Mercury 13

IMDB puanı yüksek en iyi uzay filmleri 💯 Tam Boyutta Gör Filmleri IMDB puanlarına göre izlemeyi sevenler için, IMDB yüksek uzay filmleri listesi: Yıldızlararası - 8.7 Geliş - 7.9 Ay’da İlk İnsan - 7.3 Marslı - 8 Uzay Yolcuları - 7 VOL-i - 8.4 Oblivion - 7 Apollo 11 (8.1) Yaratık - 8.5 E.T. - 7.9

Filmlerin ilk çekildiği andan itibaren film yapımcıları uzayın hayalini kuruyor. Georges Melies, Ay’a yolculuk yapmayı hayal ettiğinde insanlık henüz nasıl başlayacağını bile çözememişti ve o zamandan bu yana pek çok yönetmen, izleyicileri evrenin derinliklerine doğru yolculuğa çıkardı; Sonsuzluğa ve ötesine diyebiliriz.

Aslında uzay, her türden büyük fikrin keşfedilmesine olanak tanıyacak kadar geniş bir kavram. İnsanın evrendeki yeri ne? Minik küçük kayamızın dışında ne var ve orada neler olduğunu gerçekten bilmek istiyor muyuz? Bu nedenle uzay filmi, bilim kurgunun daha geniş şemsiyesi altında başlı başına bir tür olarak varlığını sürdürüyor. Biz de uzay konulu filmlere meraklı olanlar için en iyi uzay filmlerini izlemelerinde yardımcı olacak bir liste hazırladık. Tüm zamanların en iyi bilim kurgu uzay filmlerinden Netflix ve başka platformlarda izleyebileceğiniz yeni uzay ve uzaylı filmlerine, buradan ulaşabilirsiniz.

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