Uzay filmi izlemek isteyenlere en iyi uzay filmleri (2024)

Teknoloji Editörü
Uzay filmleri, Dünya sınırlarının ötesine, evrenimizin keşfedilmemiş alemlerine götürmesiyle insanların ilgisini çekmeyi başarıyor. Destansı bir uzay yolculuğu, dokunaklı hayatta kalma hikayeleri, uzaylılar ve diğer dünya dışı varlıklarla yüz yüze gelmeler, insanoğlunun Ay’a ilk ayak basışını tasvir eden uzay filmleri, evrenin gizemleri üzerine düşünmemizi, gezegenimizin ötesinde yatan sonsuz olasılıklara hayret etmemizi sağlıyor. Peki, 2024’e kadar çekilmiş en iyi uzay filmi hangisi? Uzay filmi olarak ne izlemeli diyenler için eski, yeni, ödüllü en iyi uzay filmleri bu listede topladık.
Tüm zamanların en iyi uzay filmleri 🚀
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Uzay filmlerinin tarihi çok eskiye dayanıyor. 1865’te Jules Verne tarafından yazılan Aya Yolculuk kitabından esinlenerek çekilen 1902 yapımı Aya Seyahat filmi, bilinen en eski uzay filmi. Sonrasında Star Wars serisi ile başlayan yolculuğa gelin hep birlikte çıkalım. İşte
kesinlikle izlemeniz gereken 10 uzay filmi 👇🏻
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Uzay filmleri listemize gerçek
bilim kurgu tarzında 1977 yapımı Star Wars: Episode IV: A New Hope ile başlıyoruz. Hayal gücünü cezbeden bir serinin başlangıcı. 1970’lerin en iyi filmlerinden biri olan Yıldız Savaşları Bölüm IV: Yeni Bir Umut, bilim kurgu, fantastik ve vahşi batı unsurlarını birleştiriyor. Tutsak prenses Leia’yı zalim imparatorluktan kurtarma görevine katılan Luke Skywalker’ın Force adında gizemli bir gücün yollarını öğrenmeye başlamasını konu alıyor. Bu filmden sonra birçok uzay filmi çekildi, Lego setleri, özel kostümler ve sloganlar ortaya çıktı. Obi-Wan Kenobi’nin “Güç seninle olsun” sözünden sonra Star Wars Günü bile kutlanmaya başladı. Kültürel öneme gelince, bu efsanevi uzay filmi mutlaka izlenmesi gereken bir film.
2️⃣ Rogue One
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Orijinal Star Wars üçlemesinden çıkan tüm devam filmleri, tanıtıcı bölümler ve diğer yapımlar arasında Rogue One, benzersiz olmasıyla öne çıkıyor. Serinin başlangıcından neredeyse 40 yıl sonra, 2016’da vizyona giren bu uzay filminde Yeni Bir Umut’un öncesindeki olaylar anlatılıyor. Galaksiyi kurtarma görevinde isyancılar ve robotlardan oluşan karma bir ekibin başrolde olduğu, bilim kurgu filminden çok bir savaş
dram filmi.
3️⃣ Star Trek II: The Wrath of Khan
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Yeni Bir Umut'un hemen ardından Star Trek'in 1979'daki ilk sinema filmi eleştirmenler tarafından pek beğenilmedi. Ancak, 1982 yapımı ikinci film Star Trek II: The Wrath of Khan, gişe rekorları kırdı ve büyük bir başarı elde etti. 1967'deki 'Space Seed' bölümünün devamı olan bu heyecan verici uzay filminde karakterler biraz daha yaşlı ve daha akıllı görünüyor. Amiral Kirk, mürettabatının yardımıyla eski baş düşmanı Khan’ın genesis cihazını nihai silah olarak kullanmasını engellemeye çalışıyor. Uzay Yolu II: Han’ın Gazabı, uzay bilim kurgu arayanlar için tavsiyedir.
4️⃣ Apollo 13
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Apollo 13, mutlaka izlenmesi gereken
en iyi uzay yolculuğu filmleri arasında. Bu Hollywood dram filminde Apollo 13 Ay yolculuğu görevinde yaşananlar gösteriliyor. Astronotlar, Jim Lovell, Fred Haise ve Jack Swigert, Dünya'nın yörüngesinden ayrılmış ve her şey planlandığı gibi ilerlemektedir. Ancak, oksijen tankı patlamasıyla planlanan Ay’a iniş görevi iptal edilir. Mürettebat içinde müteakip gerginlikler ve çok sayıda teknik sorun, hem astronotların hayatta kalmasını hem de Dünya'ya güvenli bir şekilde dönüşlerini tehdit etmektedir. Uzay aracının büyük iç hasara uğraması ve gemideki üç astronotun hayatının tehlikede olmasının ardından NASA, Apollo 13’ü Dünya’ya güvenli bir şekilde geri döndürmek için bir strateji tasarlamak zorundadır.
5️⃣ First Man
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2018'de gösterime giren First Man, Apollo 11'e giden yolda kişisel trajedi ve mesleki çalkantılarla mücadele eden genç Neil Armstrong'u konu alıyor. Bu film de Armstrong'un aynı isimli biyografisine dayanıyor, çok az tarihsel farklılık içeriyor. First Man’in benzersizliği, sadece uzayla ilgili olmasından, Ay’daki bir adamı tasvir etmesinden değil, dönemin sosyopolitik şartlarını, Gemini ve Apollo programlarındaki gelişmeleri, Armstrong'un hayatını ve motivasyonlarını incelemesinde yatıyor.
6️⃣ Gravity
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Sandra Bullock ve George Clooney’nin başrolleri paylaştığı Gravity, uzaydaki görevleri esnasında uzay gemilerinin hasar görmesi sonucu iki astronotun hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. İlk kez astronot olan Ryan Stone’un (S. Bullock) tek amacı, Dünya’ya tek parça halinde dönmek. Yönetmen Alfonso Cuarón’un amacı, bilim kurgu değil, uzaydaki bir kadının dramasını yaratmak. Neticede, basitleştirilmiş yörünge mekaniği ve yörüngedeki uzay istasyonları arasındaki mesafeler dahil filmde pek çok bilimsel iddia gerçek dışı. Ancak filmin amacı da bir şeyler öğretmek değil; daha ziyade tehlikeli bir ortamda şok ve trajedinin insan zihni üzerindeki etkilerini araştıran bir hayatta kalma hikayesi. Yerçekimi,
en iyi uzay filmleri arayanlara önerimizdir.
7️⃣ Proxima
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Uzayla ilgili 2019 yapımı Fransız filmi Proxima, genç kızıyla ilişkisini sürdürmeye çabalayan, hayatı boyunca tehlikeli bir göreve hazırlanan bir astronotu konu alıyor. Filmin çoğu, karakterlerin kalkış ve veda anına hazırlanmalarıyla birlikte Dünya'daki eğitimlerini gösteriyor. Uzay filmi, bu türde sıklıkla bahsedilen ancak nadiren üzerinde durulan bir tema olan, uzay araştırmalarının ihtişamı ile insani bedelin yan yana gelmesini vurguluyor.
8️⃣ Armageddon
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Bu uzay filmi, 1998'deki Armageddon'un olay örgüsünü oluşturan, yaklaşan bir kıyamet hakkında aslında bir şeyler yapıldığı alternatif bir senaryoya sahip. Teksas büyüklüğünde bir asteroitin üç haftadan kısa bir süre içinde Dünya'ya çarpması bekleniyor; bunu durdurmak da Bruce Willis’in ekibine kalıyor. Michael Bay'in imzasını taşıyan çok sayıda patlama, aşk hikayesi ve Diane Warren ile Aerosmith'in harika şarkısının yer aldığı film, 90'lar uzay klasiği.
9️⃣ Arrival
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2016 yapımı Arrival, uzaylıların Dünya'ya indiği bir kıyamet senaryosuna yeni bir bakış açısı getiren,
uzayla ilgili film. ABD ordusunun komutasında uzaylıları ziyaret ederek konuşulan gizemli dili yorumlamakla görevlendirilen bir dil bilimi profesörünü izliyoruz. Ancak, Arrival, sıradan bir uzaylı filmi değil. Karakterler yüzen yumurta şeklindeki uzay gemilerindeler ve buraya nasıl geldiklerini bilmiyorlar. Durumun çeşitli hükümetler tarafından nasıl ele alındığını da gösteren film, uzaylıların mesajına odaklanıyor ve zamanı, hatta aşkı ele alış biçimiyle izleyiciyi kendisine çekiyor.
🔟 Prometheus
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Uzay ve uzaylılarla ilgili bir film daha.. 2012 yapımı Prometheus, uzaylılara ve onların insan yaşamında oynayabilecekleri role başka bir bakış açısı sunuyor. Alien'ın tanıtım filmi olarak düşünülebilir. Ridley Scott tarafından yönetilen filmde, uzayın derinliklerinde yaşamın kökenine dair ipuçları arayan bir bilim insanı ekibi ve Blade Runner benzeri bir droid yer alıyor. Engineers olarak adlandırılan, tahmin edeceğiniz üzere, insan hayatını tasarladığı düşünülen mühendislerin peşindeler. Dünya'da bulunan bir yıldız haritasına bakarak, bilim insanları, eskiler tarafından davet edildiklerine inanmaktadırlar ancak çok geçmeden işlerin o kadar da basit olmadığını anlarlar.
Netflix uzay filmleri 🪐
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Netflix’te izleyebileceğiniz en iyi uzay filmleri ayrıca listeledik. Platformda kurgu, gerçek hayattan uyarlama, belgesel, farklı şekillerde harika uzayda geçen filmler mevcut. İşte Netflix’te Türkçe dublaj ve altyazılı izleyebileceğiniz en iyi uzay konulu filmler:
Stowaway (Kaçak Yolcu)
The Midnight Sky
The Wandering Earth
Oxygen (Oksijen)
Black Holes: The Edge of All We Know (Kara Deliklerin Gizemi)
Orbiter 9 (Órbita 9)
Return to Space (Uzaya Dönüş)
The Mars Generation (Mars Jenerasyonu)
Mercury 13
IMDB puanı yüksek en iyi uzay filmleri 💯
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Filmleri IMDB puanlarına göre izlemeyi sevenler için, IMDB yüksek uzay filmleri listesi:
Yıldızlararası - 8.7
Geliş - 7.9
Ay’da İlk İnsan - 7.3
Marslı - 8
Uzay Yolcuları - 7
VOL-i - 8.4
Oblivion - 7
Apollo 11 (8.1)
Yaratık - 8.5
E.T. - 7.9
Filmlerin ilk çekildiği andan itibaren film yapımcıları uzayın hayalini kuruyor. Georges Melies, Ay’a yolculuk yapmayı hayal ettiğinde insanlık henüz nasıl başlayacağını bile çözememişti ve o zamandan bu yana pek çok yönetmen, izleyicileri evrenin derinliklerine doğru yolculuğa çıkardı; Sonsuzluğa ve ötesine diyebiliriz.
Aslında
uzay, her türden büyük fikrin keşfedilmesine olanak tanıyacak kadar geniş bir kavram. İnsanın evrendeki yeri ne? Minik küçük kayamızın dışında ne var ve orada neler olduğunu gerçekten bilmek istiyor muyuz? Bu nedenle uzay filmi, bilim kurgunun daha geniş şemsiyesi altında başlı başına bir tür olarak varlığını sürdürüyor. Biz de uzay konulu filmlere meraklı olanlar için en iyi uzay filmlerini izlemelerinde yardımcı olacak bir liste hazırladık. Tüm zamanların en iyi bilim kurgu uzay filmlerinden Netflix ve başka platformlarda izleyebileceğiniz yeni uzay ve uzaylı filmlerine, buradan ulaşabilirsiniz.
En İyi Uzay Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 120955
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.