Çin'de sürücüsüz uçan taksiler hizmete başladı

Geldi geliyor haberlerinin ardından Çin'de sürücüsüz uçan taksiler hizmet vermeye başladı. Zhaoqing'i ziyaret eden misafirler ve şehir sakinleri uçan taksilere binerek kenti havadan turlayabiliyor.

Çin, dünyanın ilk operasyonel kentsel hava taşımacılığı ağını hizmete soktu. Pilot program kapsamında Zhaoqing'i ziyaret eden misafirler ve şehir sakinleri sürücüsüz EH216 AAV model numaralı uçan taksiye binerek doğal manzaraların tadını çıkarabiliyor.

Aracın teknik özellikleri detaylandırılmadı ancak yaklaşık bir saat havada kalabildiğini ve kokpitin iki kişilik olduğunu biliyoruz. Uçan taksi şimdilik göl manzaraları ve şehrin cazibe merkezlerini öne çıkaran özel bir rota üzerinde hava gezisi yapmak için kullanılıyor.