Çin Devlet Başkanının kullandığı lüks SUV Hongqi Türkiye'de - Makyajlı Peugeot 2008'in Türkiye fiyatı - DH Oto Gündem

Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Türkiye pazarına giriş yapan Çinli premium model Hongqi E-HS9'u, makyajlanan Peugeot 2008 ve Hyundai Elantra'nın Türkiye fiyatlarını konuştuk.

Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Türkiye pazarına giriş yapan Çinli premium model Hongqi E-HS9'u, makyajlanan Peugeot 2008 ve Hyundai Elantra'nın Türkiye fiyatlarını konuştuk. Videoyu beğendiyseniz lüften beğen tuşuna basarak ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

00:50 - Togg fabrika gezisi

04:50 - Makyajlı Peugeot 2008 Türkiye fiyatı açıklandı

11:50 - Çinli premium elektrikli araç üreticisi Hongqi Türkiye'de

20:52 - Skywell, Türkiye'de batarya üretecek

22:55 - Ford, yeni kamp aracını tanıttı

31:58 - Makyajlı Hyundai Elantra Türkiye'de satışa sunuldu

37:50 - Kia, yeni elektrikli SUV modeli EV5'i tanıttı

42:30 - Kapanış

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