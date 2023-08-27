Çin Devlet Başkanının kullandığı lüks SUV Hongqi Türkiye'de - Makyajlı Peugeot 2008'in Türkiye fiyatı - DH Oto Gündem

Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Türkiye pazarına giriş yapan Çinli premium model Hongqi E-HS9'u, makyajlanan Peugeot 2008 ve Hyundai Elantra'nın Türkiye fiyatlarını konuştuk. Videoyu beğendiyseniz lüften beğen tuşuna basarak ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
00:50 - Togg fabrika gezisi
04:50 - Makyajlı Peugeot 2008 Türkiye fiyatı açıklandı
11:50 - Çinli premium elektrikli araç üreticisi Hongqi Türkiye'de
20:52 - Skywell, Türkiye'de batarya üretecek
22:55 - Ford, yeni kamp aracını tanıttı
31:58 - Makyajlı Hyundai Elantra Türkiye'de satışa sunuldu
37:50 - Kia, yeni elektrikli SUV modeli EV5'i tanıttı
42:30 - Kapanış