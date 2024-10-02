Yeni Hyundai Santa Fe - Kendisi de etkileyici fiyatı da

Tasarımı ve teknolojileri tepeden tırnağa yenilenen Hyundai Santa Fe'yi Türkiye lansmanında kısa da olsa deneyimleme şansı elde ettik ve ilk izlenimlerimizi siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:35 - Dış tasarım
04:34 - Bagaj
06:08 - İç mekan (Arka bölüm)
10:26 - İç mekan (Ön bölüm)
14:40 - Sürüş ve teknik bilgiler
19:03 - Fiyat ve özet