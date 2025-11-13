Giriş
    Apple, Çin'in en büyük alışveriş etkinliğinde rakiplerini geride bıraktı

    Çin'in Double 11 alışveriş etkinliği sona erdi, JD.com da nihai akıllı telefon satış sıralamasını doğruladı. Apple, iPhone 17 serisiyle etkinlik boyunca en çok satan marka oldu.

    Çin Double 11 en çok satan telefonlar sıralaması Tam Boyutta Gör
    Double 11, Çin’in en büyük alışveriş etkinliği ve Black Friday satışlarına eşdeğer bir etki yaratıyor. Etkinlik sona erdi ve JD.com etkinlik boyunca en çok satılan akıllı telefonların bir listesini paylaştı. Apple, Xiaomi ve Vivo, 11 Kasım saat 23:59:59 itibarıyla toplam birim satışlarında ilk üç sırayı alan marka oldu. Sıralama, Apple'ın devam eden hakimiyetini ve büyük Çinli akıllı telefon üreticilerinin güçlü performansını gösteriyor.

    Çin Double 11 etkinliğinden en çok satan akıllı telefonlar

    iPhone 17 serisi, özellikle premium kategoride olmak üzere tüm fiyat segmentlerinde güçlü talep görmeye devam etti. Apple, hem marka geliri hem de birim satışlarında birinci sırada yer aldı. Sırasıyla, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro ve iPhone 17, en çok satan üç telefon oldu.

    Xiaomi, ikinci sırayı aldı ve en çok satan Çin markası olmaya devam etti. Redmi K80, toplam birim satışlarında dördüncü sırada yer alarak etkinlik sırasında en popüler akıllı telefon oldu. Redmi Turbo 4 Pro ve K80 Ultra da ilk 10'da yer alarak Xiaomi'nin yerli markalar arasındaki liderliğine katkıda bulundu.

    Vivo ve alt markası iQOO, hem orta seviye hem de amiral gemisi segmentlerinde sağlam satış rakamlarına ulaşarak üçüncü sırada yer aldı. Oppo ve OnePlus, marka satışlarında dördüncü sıraya yerleşti. Honor ise X70 serisinin sağladığı güçlü ivmeyle onları yakından takip etti. Huawei, birim satışlarda altıncı sırada yer aldı. Markanın Mate 70 Pro+ ve Mate X6 gibi premium akıllı telefonlarına talep yoğun oldu.

    Samsung, Realme, Nubia ve Motorola, alışveriş etkinliği boyunca istikrarlı satışlarını sürdürerek ilk 10'u tamamladı.

    Premium kategoride Apple ilk üç sırayı elinde tutarken, Xiaomi önemli bir sonuç elde etti. Xiaomi 17 Pro Max, 6000 yuan ve üzeri segmentte Huawei Mate 70 Pro+'ı geride bırakarak dördüncü sırada yer aldı. Bu yıl premium sınıfta en iyi performans gösteren Çin amiral gemisi modeli oldu.

