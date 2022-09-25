Bu telefonların bataryası bitmiyor: İşte pil ömrü en uzun telefonlar

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Hiç şüphe yok ki akıllı telefonlardaki en kritik noktalardan biri pil ömrü. Ancak günümüz akıllı telefon modellerinin en büyük handikapı da batarya. Öyle ki kamera, ekran ve performans kanadında sınırlar zorlanırken işbu pil ömrüne geldiğinde ise hala istenilen rakamlara ulaşılabilmiş değil. Zira mevcut pil teknolojileri göz önüne alındığında daha büyük batarya demek, telefonların kalınlaşması ve ağırlaşması anlamına geliyor. Hal böyle olunca da telefon üreticileri çareyi şarj hızını artırmakta buluyor.

Akıllı telefonun pil ömrünü uzatmak için şarj ipuçları 2 ay önce eklendi

Ancak kimi üreticiler var ki telefonun ergonomisi bir yana adeta powerbank gibi telefonlar üretiyor. Biz de bu yazımızda şarjı en uzun giden o akıllı telefonları listeledik. İşte pil ömrü en uzun telefonlar:

En yüksek bataryalı telefonlar listesi (2022) 📱 OUKITEL WP19 - 21.000 mAh OUKITEL WP15S - 15.600 mAh HOTWAV W10 Pro - 15.000 mAh Ulefone Power Armor 13 - 13.200 mAh Blackview BV7100 - 13.000 mAh DOOGEE S89 - 12.000 mAh Ulefone Power Armor 14 - 10.000 mAh UMIDIGI Power 7 Max - 10.000 mAh

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