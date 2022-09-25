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    Bu telefonların bataryası bitmiyor: İşte pil ömrü en uzun telefonlar

    "Şarjı en uzun giden telefon hangisi?" diye merak edenler için 2022'nin en yüksek bataryalı telefonları burada. İşte şarjı 1 hafta giden telefonun dahi olduğu en uzun ömürlü telefonlar listesi:
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    en iyi bataryalı telefonlar 2022
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    Hiç şüphe yok ki akıllı telefonlardaki en kritik noktalardan biri pil ömrü. Ancak günümüz akıllı telefon modellerinin en büyük handikapı da batarya. Öyle ki kamera, ekran ve performans kanadında sınırlar zorlanırken işbu pil ömrüne geldiğinde ise hala istenilen rakamlara ulaşılabilmiş değil. Zira mevcut pil teknolojileri göz önüne alındığında daha büyük batarya demek, telefonların kalınlaşması ve ağırlaşması anlamına geliyor. Hal böyle olunca da telefon üreticileri çareyi şarj hızını artırmakta buluyor. 

    Ancak kimi üreticiler var ki telefonun ergonomisi bir yana adeta powerbank gibi telefonlar üretiyor. Biz de bu yazımızda şarjı en uzun giden o akıllı telefonları listeledik. İşte pil ömrü en uzun telefonlar:

    En yüksek bataryalı telefonlar listesi (2022) 📱

    1. OUKITEL WP19 - 21.000 mAh
    2. OUKITEL WP15S - 15.600 mAh
    3. HOTWAV W10 Pro - 15.000 mAh
    4. Ulefone Power Armor 13 - 13.200 mAh
    5. Blackview BV7100 - 13.000 mAh
    6. DOOGEE S89 - 12.000 mAh
    7. Ulefone Power Armor 14 - 10.000 mAh
    8. UMIDIGI Power 7 Max - 10.000 mAh

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    homebird 7 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 11 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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