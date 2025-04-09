Telefon neden donar ve kasar? Telefonda donma & takılma sorunu çözümü

Telefonunuzun en uygunsuz zamanlarda, örneğin navigasyonu kullanırken, en sevdiğiniz oyunu oynarken veya önemli bir mesaj göndermeye çalışırken donmasından bıktınız mı? Telefonda donma sorunu gerçekten de büyük can sıkıntısı ve stres kaynağı olabiliyor ancak emin olun, yalnız değilsiniz. Yalnızca Xiaomi, Samsung ve diğer markaların Android telefonları değil iPhone’larda donma, kasma vb. sorunlar yaşatabiliyor. Peki, telefon donuyor, çok kasıyorsa ne yapmalısınız?

Telefon neden donma yapar 📲 Tam Boyutta Gör Yeni telefon neden donar? sıkça merak edilir. iPhone’lar ve Android telefonların donmasının birkaç nedeni olabilir. Yavaş işlemci, yetersiz bellek veya depolama alanı yetersizliği olabilir. Yazılımda veya yüklü uygulamalardan birindeki sorundan kaynaklanabilir. Telefonun donmasının ve kasmasının başlıca nedenleri 👇🏻 Yetersiz bellek : Çok fazla uygulama çalıştırmak veya çok fazla açık tarayıcı sekmesi olması telefonunuzun RAM'ini tüketerek donmasına veya yavaşlamasına neden olabilir.

: Çok fazla uygulama çalıştırmak veya çok fazla açık tarayıcı sekmesi olması telefonunuzun RAM'ini tüketerek donmasına veya yavaşlamasına neden olabilir. Düşük depolama alanı : Telefonunuzun depolama alanı neredeyse dolduğunda performans sorunlarına ve donmaya yol açabilir.

: Telefonunuzun depolama alanı neredeyse dolduğunda performans sorunlarına ve donmaya yol açabilir. Yazılım güncellemeleri: Güncel olmayan veya hatalı yazılımlar donma sorunlarına yol açabilir.

Güncel olmayan veya hatalı yazılımlar donma sorunlarına yol açabilir. Malware veya virüs : Kötü amaçlı yazılımlar telefonunuzun çalışmasını bozabilir ve donmaya veya başka sorunlara yol açabilir.

: Kötü amaçlı yazılımlar telefonunuzun çalışmasını bozabilir ve donmaya veya başka sorunlara yol açabilir. Aşırı ısınma : Aşırı ısı telefonunuzun donmasına veya kapanmasına neden olabilir.

: Aşırı ısı telefonunuzun donmasına veya kapanmasına neden olabilir. Donanım sorunları : Arızalı pil, hatalı RAM veya hasarlı işlemci gibi donanım sorunları donmaya yol açabilir.

: Arızalı pil, hatalı RAM veya hasarlı işlemci gibi donanım sorunları donmaya yol açabilir. Ağ bağlantı sorunları: Zayıf Wi-Fi veya hücresel bağlantı telefonun donmasına yol açabilir.

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Yukarıdaki çözüm önerilerinden sonra telefonda donma, takılma sorunu yaşamaya devam ediyorsanız, uzman yardımı almanızda fayda var. Donma sorunu, donanımsal olabilir ve profesyonel teşhis ve onarım gerektirebilir. Yardım için telefon üreticinizin destek birimiyle iletişime geçin veya yetkili servis sağlayıcısına gidin. Şanslıysanız, buna gerek kalmadan yukarıdaki önerilerle telefonda donma sorunu çözülecektir.

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Telefonda neden donma yapar? İşte kasma sorunu çözümü