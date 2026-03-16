En iyi yapay zekalı telefonlar (2026)

Yapay zeka, akıllı telefonları kullanma şeklimizi yeniden şekillendirdi. AI, fotoğrafları iyileştirmek, iletişimi kolaylaştırmak, güvenliği artırmak gibi günlük işleri basitleştiriyor. Soru artık yapay zekanın önemli olup olmadığı değil, hangi akıllı telefonun en iyi yapay zeka deneyimini sunduğu. Apple Intelligence, Galaxy AI ve Xiaomi HyperAI, her biri kendi benzersiz yeniliklerini sunarak, YZ destekli akıllı telefonların geleceğini şekillendirmede büyük rol oynuyor. 2026'nın en iyi yapay zekalı telefonlarını arıyorsanız, işte en güçlü seçenekler:

2026’nın en iyi yapay zekalı telefonları, güçlü üretkenlik odaklı yapay zeka araçlarıyla Samsung Galaxy S26 Ultra, kusursuz ekosistem entegrasyonuyla iPhone 17 Pro Max, yapay zeka destekli fotoğrafçılığıyla Xiaomi 15 Ultra ve cihaz içi AI özellikleriyle Google Pixel 10 Pro yer alıyor.

1️⃣ Samsung Galaxy S26 Ultra Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S26 Ultra, güçlü bir telefon ve bu güç, yapay zeka ile en iyi şekilde kullanılıyor. Samsung ve Google'ın birleşik yapay zeka yetenekleri, mesajlaşmadan ve aramadan fotoğraf çekmeye ve düzenlemeye, ses kaydına ve daha fazlasına kadar telefonun neredeyse her yönüne nüfuz ediyor. Ancak Ultra'nın yapay zeka konusunda bir başka sürprizi daha var: S Pen kalem. Bu kalem, el yazınızı yazılı metne ve karalamalarınızı sanat eserlerine dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda fotoğraflara yapay zeka dokunuşu yapmanızı sağlıyor.

2️⃣ iPhone 17 Pro Max Tam Boyutta Gör iPhone 17 Pro modelleri, yapay zeka destekli en iyi kameralı telefonu isteyen ancak Apple ekosisteminde kalmayı tercih eden kullanıcılar için en iyi seçenek. Apple bu yıl cihaz içi zekaya tamamen odaklandı; Yapay zeka destekli fotoğrafçılık, daha da akıllı Siri kişiselleştirme, gerçek zamanlı dil çevirisi, yapay zeka destekli pil optimizasyonu ve daha fazlasıyla Apple iPhone 17 serisi, Apple Intelligence’ın yanı sıra Gemini ve ChatGPT entegrasyonuyla seçilebilecek en iyi yapay zeka telefonlarından biri.

3️⃣ Xiaomi 15 Tam Boyutta Gör Xiaomi 15, 2026’da alınabilecek en iyi yapay zeka telefonlarından biri. Xiaomi’nin yapay zeka ekosistemi olan Hyper AI’ı destekleyen modeller arasında. HyperAI, metin özetleme ve yazım denetimi gibi standart metin oluşturma hizmetleri sunuyor. Ayrıca, konuşmanızı metne dönüştüren çeviri ve dikte işlevi mevcut. Yansımaları kaldırmak için bir araç olan Xiaomi Magic Eraser ve orijinal görüntünün etrafına içerik oluşturarak fotoğrafları büyütmenizi sağlayan görüntü büyütme işlevi gibi fotoğraf düzenleme araçları da bulunuyor. Hyper AI’ı Galaxy AI veya Apple Intelligence'dan ayıran bir diğer ilginç özellik ise yerleşik video oluşturucusu. Bu arada, Xiaomi, Hyper AI’a ek olarak Google ile birlikte çalışıyor. Bu ortaklık sayesinde Gemini, Xiaomi Notlar, Takvim ve Saat uygulamalarına entegre çalışıyor.

4️⃣ Nothing Phone 3a Tam Boyutta Gör Nothing Phone 3a, Circle to Search ve Gemini Live dahil olmak üzere Android'in alışılagelmiş yapay zeka destekli özelliklerinin tümüne sahip. Ek olarak, Nothing telefonlara özgü bir yapay zeka özelliği mevcut: Essential Space. Ekran görüntüleriniz, sesli notlarınız ve web bağlantılarınız için bir merkez görevi görüyor ve özel düğmeye çift basılarak açılıyor. Essential tuşuna bir kez basarsanız ekran görüntüsü alıyor, basılı tutarsanız sesli not kaydediyor. Daha sonra yapay zeka her girişi analiz ediyor, fotoğraflardaki yazıları çıkarıyor ve her şeyi aranabilir hale getiriyor. Ses kayıtları otomatik olarak yazıya dökülüyor. Ayrıca, takviminize, rehberinize, galerinize ve uygulama listenize bağlanan Essential Search var. Web aramaları için kullanabiliyorsunuz ve doğal dil sorularını da yanıtlıyor. Android'in alışılagelmiş Google arama araç takımının iyi bir alternatifi ve NothingOS'un her yeni güncellemesiyle gelişiyor.

5️⃣ iPhone 17e Tam Boyutta Gör iPhone 17e, Apple Intelligence ve gelişmiş fotoğrafçılığı daha uygun fiyatlı bir noktaya getirerek, Apple'ın en yeni yapay zeka özelliklerini deneyimlemenin erişilebilir yolunu sunuyor. 48MP Fusion kamerası, tek bir ayarı bile değiştirmeye gerek kalmadan daha parlak, daha keskin fotoğraflar, daha akıllı sahne algılama ve inanılmaz derecede doğal portreler sunmak için cihaz içi zekayı kullanıyor.

6️⃣ Samsung Galaxy A16 Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A16 5G, yapay zekayla desteklenen akıllı ve faydalı özellikleri deneyimlemek için büyük paralar harcamanıza gerek olmadığının kanıtı. 50 MP kamerası, ayrıntıları keskinleştirmek, ışıklandırmayı dengelemek ve ekstra çaba harcamadan daha iyi fotoğraflar çekmenize yardımcı olmak için yapay zeka destekli sahne optimizasyonunu kullanıyor. A16 ayrıca, 5.000 mAh pili daha da uzatmak için kullanım alışkanlıklarınızı öğrenen uyarlanabilir pil zekasına sahip.

7️⃣ Samsung Galaxy Z Flip 7 Tam Boyutta Gör Katlanabiir akıllı telefon Samsung Galaxy Z Flip7, cebinizde tam teşekküllü yapay zekaya sahip olmanın en küçük yollarından biri. Bu, katlanabilir tasarımı sayesinde mümkün oluyor; açtığınızda 6.9 inçlik büyük bir ekrana bakıyorsunuz ancak kapattığınızda bir el çantasına ya da küçük bir cebe sığacak kadar ufalıyor. Yine de yapay zeka ile dolu; bu da onu piyasadaki en iyi yapay zeka akıllı telefonlarından biri yapıyor. Samsung'un Now Bar'ı, yapay zekayı harici ekrana getiriyor; böylece Now Brief gibi özelliklere telefonu açmadan doğrudan kilit ekranından erişebiliyorsunuz. Ayrıca Samsung Health uygulaması, zamanlayıcılar ve daha fazlası gibi birçok özelliği de kontrol etmenizi sağlıyor. Telefon ayarlarından Now Bar'da hangi özelliklerin yer almasını istediğinizi seçmeniz yeterli oluyor. Google'ın Gemini yapay zekasına erişmek için özel bir düğme de var; tek bir basışla Gemini ile konuşmaya başlayabiliyorsunuz.

8️⃣ iPhone Air Tam Boyutta Gör iPhone Air, en ince iPhone ve şu anda yapay zeka sunan en gelişmiş telefonlardan biri. Tek arka kamerasıyla rakiplerinin gerisinde kalıyor ancak harika bir yapay zeka deneyimi sunuyor. iPhone Air'in içindeki işlemci, iPhone 17 Pro ve Pro Max'te de bulunan A19 Pro ve yapay zeka isteklerini işlemek için bol miktarda güç sağlıyor. Apple, MacBook Pro'ya benzer bir işlem gücü sağlamak için her GPU çekirdeğine nöral hızlandırıcılar yerleştirdi. Apple Intelligence, sizin için aramalarınızı filtreleyebiliyor (bilinmeyen numaralara neden aradıklarını sorarak telefonu cevaplayıp cevaplamayacağınıza karar vermenizi sağıyor), özetleyebiliyor, yazım denetimi yapabiliyor, düzenleyebiliyor ve metin oluşturabiliyor, aramaları gerçek zamanlı olarak çevirebiliyor, Görsel Zeka ile nesneleri, hayvanları ve yer işaretlerini tanıyabiliyor ve daha fazlasını yapabiliyor.

AI Phone (Yapay zeka telefonu) nedir 📱 Tam Boyutta Gör AI Phone, işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için yapay zekayı kullanan tüm telefonlardır. Yapay zeka telefonları, alışkanlıklarınıza uyum sağlamak, tercihlerinizi öğrenmek ve ihtiyaçlarınızı önceden tahmin etmek üzere tasarlanmıştır; böylece cihazınızı gerçekten akıllı bir asistana dönüştürür. Doğal komutları anlayan ses tanıma özelliğinden, çarpıcı fotoğraflar için ayarları otomatik olarak optimize eden kameralara kadar, yapay zeka telefonları günlük görevleri basitleştirmek ve verimliliği artırmak için tasarlanmıştır. Teknolojinin günlük hayata giderek daha fazla entegre olduğu bir dünyada, AI Phone bağlantıda kalmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlayarak deneyiminizi kusursuz ve size özel hale getirir.

Telefonda yapay zeka ne işe yarar ✨ Tam Boyutta Gör Yapay zekalı akıllı telefon, temel makine öğreniminin ötesine geçerek yapay zekayı telefonun temel işlevlerine entegre eder. Başlıca alanlar şunlardır: Yapay Zeka destekli fotoğrafçılık Yapay zeka odaklı görüntü işleme: İstenmeyen nesneleri kaldırma, yüz tanımayı artırma, daha net fotoğraflar ve fazlası için derin öğrenmeyi kullanır.

Akıllı sahne algılama: En iyi çekim için kamera ayarlarınızı ayarlamak üzere aydınlatma ve hareket gibi çevresel faktörleri analiz eder.

HDR ve Gece modu: Birden fazla pozlamayı akıllıca birleştirerek düşük ışıkta çekilen fotoğrafları iyileştirir. Akıllı Asistanlar ve Yapay zeka destekli özellikler ChatGPT entegrasyonlu Apple Siri: Siri'ye daha insansı ve doğal bir his verir, görevleri otomatikleştirir ve bulut işlemeye olan bağımlılığı azaltarak cihaz içi gizliliği artırır.

Google Asistan (Gemini): Yapay zeka destekli akıllı aramalardan kişiselleştirilmiş önerilere kadar, uygulamalar arasında doğal ve daha konuşma tarzında gerçek zamanlı yardım sağlar.

Samsung Galaxy AI ve Bixby: Verimliliğinizi artırmak ve telefonunuzun özelliklerini kişiselleştirmek için derin öğrenmeyi kullanır. Bixby, sesli asistan, basit sesli komutlarla görevleri yönetmenize ve cihazınızı kontrol etmenize yardımcı olarak telefonunuzun sizin için daha sezgisel çalışmasını sağlar. Gerçek zamanlı yapay zeka çevirisi Aramalar ve Mesajlar için Canlı Çeviri: Birden fazla dilde neredeyse anında çeviri sunarak sesli ve metin iletişiminizi basitleştirir.

Bağlam duyarlı dil uyarlaması: Yapay zeka, geçmiş konuşmalarınızdan ve tercihlerinizden öğrenerek zamanla gelişir. Kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi Yapay zeka önerileri: Uygulama önerilerinizi, akıllı yanıtlarınızı kişiselleştirir ve size proaktif uyarılar verir.

Yapay zeka bildirimleri: Kullanım alışkanlığınıza göre dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirirken acil uyarılarınıza öncelik verir. Yapay zeka işleme Apple Intelligence: Yapay zeka görevlerini doğrudan cihazınızda işleyerek bulut bağımlılığını en aza indirir ve gelişmiş güvenlik ve gizlilik sağlar.

Google AI, Samsung Galaxy AI, Xiaomi HyperAI ve diğerleri: Daha fazla işlem gücü sağlamak için bulut tabanlı yapay zeka kullanır ancak harici veri iletimine ihtiyaç duyar.

Uyarlanabilir öğrenme modelleri: Hassas verilerinizi gizli tutarken yapay zekanın yanıtları sürekli olarak iyileştirmesini sağlar.

iPhone’larda yapay zeka: Apple Intelligence Tam Boyutta Gör Apple Intelligence, Apple’ın yapay zeka ekosistemine verdiği isimdir. Apple yapay zeka, derin kişiselleştirme ve kusursuz cihazlar arası entegrasyon sağlarken gizliliğe öncelik vermeyi amaçlar. Siri'nin yeteneklerini geliştirerek, görüntü tanımayı iyileştirerek ve günlük görevleri zahmetsizce otomatikleştirerek deneyiminizi bir üst seviyeye taşır. Apple Intelligence ile veriler cihazda kalır. Ayrıca, yapay zeka destekli iş akışları tüm Apple cihazlarında verimliliği artırarak etkileşimleri daha akıllı ve sezgisel hale getirir. Yazma araçları: Metni yeniden yazma, düzeltme, özetleme

Görüntü oluşturma: Image Playground ve Genmoji

Fotoğraf düzenleme: İstenmeyen nesneleri kaldırma, Doğal dilde arama, Anı filmleri

İletişim araçları: Canlı çeviri, Mail özetleme, Bildirimleri özetleme ve önceliklendirme

Görsel zeka: Kamerayı kullanarak nesneleri tanımlama, restoran yorumlarına bakma, takvime etkinlik ekleme

Siri geliştirmeleri: Doğal dilde anlama, cihaza özgü bilgiler ve Siri’ye yazarak komut verme

Samsung telefonlarda yapay zeka: Galaxy AI Tam Boyutta Gör Galaxy AI, Samsung’un yapay zeka ekosistemine verdiği addır. Samsung yapay zekası, cihaz içi verimliliği artırır, üretkenliği geliştirir ve iletişimi iyileştirir. Yapay zeka destekli yardımı günlük görevlerinize entegre ederek her şeyin daha sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlar. Galaxy AI, gerçek zamanlı çeviriye, akıllı kamera geliştirmelerine ve yalnızca performansı artırmakla kalmayıp aynı zamanda pil ömrünü de iyileştiren otomasyona odaklanır. Ayrıca, sürekli gelişen derin öğrenme modelleriyle Galaxy AI, piyasadaki en dinamik ve gelişmiş yapay zeka ekosistemlerinden biridir. Now Nudge: Ekran içeriğine göre eylem önerir

Now Brief: Haberler, hava durumu ve anımsatıcılar için proaktif, kişiselleştirilmiş günlük özetler sunar

Yazma ve Not yardımı: Samsung Notlarda özetleme, notları otomatik listeleme, dilbilgisi ve ton önerileri

Canlı çeviri: Sesli ve görüntülü aramalarda gerçek zamanlı ses ve metin çevirisi

Circle to Search: Ekrandaki herhangi bir nesne veya metni parmakla/S Pen ile daire içine alarak internette arama

Photo Assist: İstenmeyen nesneleri kaldırır, arka plan doldurur

Creative Studio: Çizimleri veya fotoğrafları çıkartmalara, duvar kağıtlarına, davetiyelere dönüştürür

Audio Eraser: Videodan arka plan gürültülerini kaldırır

Xiaomi telefonlarda yapay zeka: Xiaomi HyperAI Tam Boyutta Gör HyperAI, Xiaomi’nin yapay zeka sistemine verdiği isimdir. Xiaomi HyperAI, performansı, pil ömrünü ve kullanıcı verimliliğini optimize etmek için tasarlanmış, HyperOS’a entegre edilmiş yapay zeka destekli, sistem düzeyinde yapay zeka ekosistemidir. Yapay zeka ile yazma, fotoğraf düzenleme, gerçek zamanlı çeviri ve akıllı toplantı notları gibi araçları içerir ve işletim sisteminin arkasındaki akıllı beyin görevi görür. HyperAI, Google Gemini ile birlikte çalışır. AI Yazı: Makale özetleme, notları düzenleme, e-postaların yazım denetimi

AI Konuşma Tanıma: Konuşmaları otomatik olarak metne dönüştürme, özetleme, çeviri

AI Tercüman (Çevirmen): Mesaj, arama, toplantılar için gerçek zamanlı çeviri

AI Sanat: Basit taslakları profesyonel sanat eserlerine dönüştürür

AI Sil Pro: Fotoğraflardan istenmeyen nesneleri, insanları ve diğer öğeleri kaldırır

AI Yansıma Kaldırma: Fotoğraflarda parlamaları veya yansıtıcı yüzeyleri kaldırır

AI Görüntü Genişletme: Fotoğraflarda arka plan doldurur

AI Film: Fotoğraflarınızdan en iyileri seçer, hikayeye dönüştürür

Günümüzün yapay zeka akıllı telefonları -özellikle de üretken yapay zeka özelliklerine sahip olanlar- orijinal içerik oluşturabiliyor, görüntüleri akıllıca düzenleyebiliyor, mesajlar yazabiliyor, bilgileri özetleyebiliyor ve daha fazlasını yapabiliyor. Sadece komutlara yanıt veren geleneksel telefonların aksine, gelişmiş makine öğrenimiyle çalışan yapay zeka destekli telefonlar, cihazınızı nasıl kullandığınıza uyum sağlayarak fotoğrafçılıktan üretkenliğe kadar her şeyi daha hızlı, daha akıllı ve daha kişiselleştirilmiş hale getiriyor. 2026'nın en iyi yapay zeka telefonlarını ve Apple Intelligence, Galaxy AI, Xiaomi HyperAI gibi yapay zeka ekosistemlerinin özelliklerini bu yazıda bulabilirsiniz.

En İyi Yapay Zekalı Telefonlar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 17068

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

