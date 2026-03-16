En iyi yapay zekalı telefonlar (2026)

Yapay zeka, akıllı telefonları kullanma şeklimizi yeniden şekillendirdi. AI, fotoğrafları iyileştirmek, iletişimi kolaylaştırmak, güvenliği artırmak gibi günlük işleri basitleştiriyor. Soru artık yapay zekanın önemli olup olmadığı değil, hangi akıllı telefonun en iyi yapay zeka deneyimini sunduğu. Apple Intelligence, Galaxy AI ve Xiaomi HyperAI, her biri kendi benzersiz yeniliklerini sunarak, YZ destekli akıllı telefonların geleceğini şekillendirmede büyük rol oynuyor. 2026'nın en iyi yapay zekalı telefonlarını arıyorsanız, işte en güçlü seçenekler:
|Marka/Model ✨
|Fiyat 🏷️
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|109.999 TL
|iPhone 17 Pro Max
|115.999 TL
|Xiaomi 15
|55.999 TL
|iPhone 17e
|54.086 TL
|HUAWEI Pura 80 Pro
|55.400 TL
|Samsung Galaxy Z Flip 7
|62.999 TL
|HONOR Magic 8 Pro
|73.999 TL
|iPhone Air
|73.998 TL
|Oppo A6 Pro 5G
|18.249 TL
|Nothing Phone 3a
|25.999 TL
|Samsung Galaxy A16
|16.249 TL
|Oppo Find X9 Pro
|84.999 TL
2026’nın en iyi yapay zekalı telefonları, güçlü üretkenlik odaklı yapay zeka araçlarıyla Samsung Galaxy S26 Ultra, kusursuz ekosistem entegrasyonuyla iPhone 17 Pro Max, yapay zeka destekli fotoğrafçılığıyla Xiaomi 15 Ultra ve cihaz içi AI özellikleriyle Google Pixel 10 Pro yer alıyor.
Samsung'un Now Bar'ı, yapay zekayı harici ekrana getiriyor; böylece Now Brief gibi özelliklere telefonu açmadan doğrudan kilit ekranından erişebiliyorsunuz. Ayrıca Samsung Health uygulaması, zamanlayıcılar ve daha fazlası gibi birçok özelliği de kontrol etmenizi sağlıyor. Telefon ayarlarından Now Bar'da hangi özelliklerin yer almasını istediğinizi seçmeniz yeterli oluyor. Google'ın Gemini yapay zekasına erişmek için özel bir düğme de var; tek bir basışla Gemini ile konuşmaya başlayabiliyorsunuz.
AI Phone (Yapay zeka telefonu) nedir 📱
Doğal komutları anlayan ses tanıma özelliğinden, çarpıcı fotoğraflar için ayarları otomatik olarak optimize eden kameralara kadar, yapay zeka telefonları günlük görevleri basitleştirmek ve verimliliği artırmak için tasarlanmıştır. Teknolojinin günlük hayata giderek daha fazla entegre olduğu bir dünyada, AI Phone bağlantıda kalmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlayarak deneyiminizi kusursuz ve size özel hale getirir.
Telefonda yapay zeka ne işe yarar ✨
Yapay Zeka destekli fotoğrafçılık
- Yapay zeka odaklı görüntü işleme: İstenmeyen nesneleri kaldırma, yüz tanımayı artırma, daha net fotoğraflar ve fazlası için derin öğrenmeyi kullanır.
- Akıllı sahne algılama: En iyi çekim için kamera ayarlarınızı ayarlamak üzere aydınlatma ve hareket gibi çevresel faktörleri analiz eder.
- HDR ve Gece modu: Birden fazla pozlamayı akıllıca birleştirerek düşük ışıkta çekilen fotoğrafları iyileştirir.
Akıllı Asistanlar ve Yapay zeka destekli özellikler
- ChatGPT entegrasyonlu Apple Siri: Siri'ye daha insansı ve doğal bir his verir, görevleri otomatikleştirir ve bulut işlemeye olan bağımlılığı azaltarak cihaz içi gizliliği artırır.
- Google Asistan (Gemini): Yapay zeka destekli akıllı aramalardan kişiselleştirilmiş önerilere kadar, uygulamalar arasında doğal ve daha konuşma tarzında gerçek zamanlı yardım sağlar.
- Samsung Galaxy AI ve Bixby: Verimliliğinizi artırmak ve telefonunuzun özelliklerini kişiselleştirmek için derin öğrenmeyi kullanır. Bixby, sesli asistan, basit sesli komutlarla görevleri yönetmenize ve cihazınızı kontrol etmenize yardımcı olarak telefonunuzun sizin için daha sezgisel çalışmasını sağlar.
Gerçek zamanlı yapay zeka çevirisi
- Aramalar ve Mesajlar için Canlı Çeviri: Birden fazla dilde neredeyse anında çeviri sunarak sesli ve metin iletişiminizi basitleştirir.
- Bağlam duyarlı dil uyarlaması: Yapay zeka, geçmiş konuşmalarınızdan ve tercihlerinizden öğrenerek zamanla gelişir.
Kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi
- Yapay zeka önerileri: Uygulama önerilerinizi, akıllı yanıtlarınızı kişiselleştirir ve size proaktif uyarılar verir.
- Yapay zeka bildirimleri: Kullanım alışkanlığınıza göre dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirirken acil uyarılarınıza öncelik verir.
Yapay zeka işleme
- Apple Intelligence: Yapay zeka görevlerini doğrudan cihazınızda işleyerek bulut bağımlılığını en aza indirir ve gelişmiş güvenlik ve gizlilik sağlar.
- Google AI, Samsung Galaxy AI, Xiaomi HyperAI ve diğerleri: Daha fazla işlem gücü sağlamak için bulut tabanlı yapay zeka kullanır ancak harici veri iletimine ihtiyaç duyar.
- Uyarlanabilir öğrenme modelleri: Hassas verilerinizi gizli tutarken yapay zekanın yanıtları sürekli olarak iyileştirmesini sağlar.
iPhone’larda yapay zeka: Apple Intelligence
- Yazma araçları: Metni yeniden yazma, düzeltme, özetleme
- Görüntü oluşturma: Image Playground ve Genmoji
- Fotoğraf düzenleme: İstenmeyen nesneleri kaldırma, Doğal dilde arama, Anı filmleri
- İletişim araçları: Canlı çeviri, Mail özetleme, Bildirimleri özetleme ve önceliklendirme
- Görsel zeka: Kamerayı kullanarak nesneleri tanımlama, restoran yorumlarına bakma, takvime etkinlik ekleme
- Siri geliştirmeleri: Doğal dilde anlama, cihaza özgü bilgiler ve Siri’ye yazarak komut verme
Samsung telefonlarda yapay zeka: Galaxy AI
- Now Nudge: Ekran içeriğine göre eylem önerir
- Now Brief: Haberler, hava durumu ve anımsatıcılar için proaktif, kişiselleştirilmiş günlük özetler sunar
- Yazma ve Not yardımı: Samsung Notlarda özetleme, notları otomatik listeleme, dilbilgisi ve ton önerileri
- Canlı çeviri: Sesli ve görüntülü aramalarda gerçek zamanlı ses ve metin çevirisi
- Circle to Search: Ekrandaki herhangi bir nesne veya metni parmakla/S Pen ile daire içine alarak internette arama
- Photo Assist: İstenmeyen nesneleri kaldırır, arka plan doldurur
- Creative Studio: Çizimleri veya fotoğrafları çıkartmalara, duvar kağıtlarına, davetiyelere dönüştürür
- Audio Eraser: Videodan arka plan gürültülerini kaldırır
Xiaomi telefonlarda yapay zeka: Xiaomi HyperAI
- AI Yazı: Makale özetleme, notları düzenleme, e-postaların yazım denetimi
- AI Konuşma Tanıma: Konuşmaları otomatik olarak metne dönüştürme, özetleme, çeviri
- AI Tercüman (Çevirmen): Mesaj, arama, toplantılar için gerçek zamanlı çeviri
- AI Sanat: Basit taslakları profesyonel sanat eserlerine dönüştürür
- AI Sil Pro: Fotoğraflardan istenmeyen nesneleri, insanları ve diğer öğeleri kaldırır
- AI Yansıma Kaldırma: Fotoğraflarda parlamaları veya yansıtıcı yüzeyleri kaldırır
- AI Görüntü Genişletme: Fotoğraflarda arka plan doldurur
- AI Film: Fotoğraflarınızdan en iyileri seçer, hikayeye dönüştürür
Günümüzün yapay zeka akıllı telefonları -özellikle de üretken yapay zeka özelliklerine sahip olanlar- orijinal içerik oluşturabiliyor, görüntüleri akıllıca düzenleyebiliyor, mesajlar yazabiliyor, bilgileri özetleyebiliyor ve daha fazlasını yapabiliyor. Sadece komutlara yanıt veren geleneksel telefonların aksine, gelişmiş makine öğrenimiyle çalışan yapay zeka destekli telefonlar, cihazınızı nasıl kullandığınıza uyum sağlayarak fotoğrafçılıktan üretkenliğe kadar her şeyi daha hızlı, daha akıllı ve daha kişiselleştirilmiş hale getiriyor. 2026'nın en iyi yapay zeka telefonlarını ve Apple Intelligence, Galaxy AI, Xiaomi HyperAI gibi yapay zeka ekosistemlerinin özelliklerini bu yazıda bulabilirsiniz.
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Kaynakça https://www.apple.com/tr/apple-intelligence/ https://www.samsung.com/tr/galaxy-ai/ https://www.mi.com/tr/brand/ai/xiaomi-hyperai/
