En çok satan akıllı telefon işlemcileri açıklandı: İşte sıralama

MediaTek ve Qualcomm savaşı büyüyor
Paylaşılan veriliere göre MediaTek'in bu başarısı özellikle orta-üst segmentteki satışlardan ve Dimensity 8400 modelinden geliyor. Premium kategorideki hacim düşse de bu model, MediaTek'in rekabetçi konumunu korumasında etkili oldu. Qualcomm ise yüzde 28 pazar payıyla MediaTek’in hemen arkasında yer aldı. Şirketin sevkiyat hacminde önceki çeyreğe göre büyük bir değişim yok. Ancak yüksek performanslı yongalara olan talep şirketin payını korumasını sağladı.
Dördüncü sırada yer alan UNISOC, yüzde 10’luk paya sahip. Ancak şirketin LTE yongalarına olan talepteki düşüş, sevkiyatların çeyreklik bazda gerilemesine neden oldu. Buna rağmen, 99 dolar altı segmentteki uygun fiyatlı LTE çözümleri UNISOC'un bu pazarda varlığını sürdürmesini sağladı. Samsung'un Exynos bölümü ise yüzde 5'lik payla beşinci sırada. Galaxy A56'da kullanılan Exynos 1580 ve A16 5G’deki Exynos 1330, Exynos satışlarını yukarı çekti. Ayrıca Galaxy A26 serisiyle birlikte Exynos 1380 modeline yönelik talep de artış gösterdi.
Huawei’nin HiSilicon bölümü ise yüzde 4’lük pazar payıyla altıncı sırada konumlandı. Şirketin gönderim hacmi çeyreklik bazda azalsa da, yerli markalar sayesinde performansını korumayı başardı. Kirin 8010'lu Nova 13 serisi ve amiral gemisi Mate 70 modelinde yer alan Kirin 9020, bu dönemde en öne çıkan modeller arasında.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: