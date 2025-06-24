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    En çok satan akıllı telefon işlemcileri açıklandı: İşte sıralama

    Araştırma ve analiz şirketi Counterpoint, 2025 ilk çeyreğine ait mobil yonga seti verilerini paylaştı. Peki Apple, Qualcomm ve MediaTek'in dahil olduğu listede lider kim? 

    En çok satan akıllı telefon işlemcileri açıklandı: İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    2025 yılının ilk çeyreğine ait küresel akıllı telefon işlemci pazar verileri açıklandı. Counterpoint Research tarafından paylaşılan güncel rapora göre, MediaTek bu dönemde yüzde 26'lık payla pazarın zirvesine yerleşti. Özellikle giriş ve orta segment çipsetlere yönelik güçlü talep, şirketin çeyrek bazında büyüme yakalamasını sağladı.

    MediaTek ve Qualcomm savaşı büyüyor

    Paylaşılan veriliere göre MediaTek'in bu başarısı özellikle orta-üst segmentteki satışlardan ve Dimensity 8400 modelinden geliyor. Premium kategorideki hacim düşse de bu model, MediaTek'in rekabetçi konumunu korumasında etkili oldu. Qualcomm ise yüzde 28 pazar payıyla MediaTek’in hemen arkasında yer aldı. Şirketin sevkiyat hacminde önceki çeyreğe göre büyük bir değişim yok. Ancak yüksek performanslı yongalara olan talep şirketin payını korumasını sağladı.

    En çok satan akıllı telefon işlemcileri açıklandı: İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Snapdragon 8 Elite, özellikle bu yılın birçok amiral gemisinde en çok tercih edilen model oldu. Apple ise, yüzde 17’lik pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Şirketin gönderim hacmi yıllık bazda artış gösterse de, sezonsal yavaşlama nedeniyle çeyreklik büyüme sınırlı kaldı. iPhone 16e modelinde kullanılan Apple A18 çipi ise, bu artışta başlıca faktör olarak öne çıkıyor.

    Dördüncü sırada yer alan UNISOC, yüzde 10’luk paya sahip. Ancak şirketin LTE yongalarına olan talepteki düşüş, sevkiyatların çeyreklik bazda gerilemesine neden oldu. Buna rağmen, 99 dolar altı segmentteki uygun fiyatlı LTE çözümleri UNISOC'un bu pazarda varlığını sürdürmesini sağladı. Samsung'un Exynos bölümü ise yüzde 5'lik payla beşinci sırada. Galaxy A56'da kullanılan Exynos 1580 ve A16 5G’deki Exynos 1330, Exynos satışlarını yukarı çekti. Ayrıca Galaxy A26 serisiyle birlikte Exynos 1380 modeline yönelik talep de artış gösterdi.

    Huawei’nin HiSilicon bölümü ise yüzde 4’lük pazar payıyla altıncı sırada konumlandı. Şirketin gönderim hacmi çeyreklik bazda azalsa da, yerli markalar sayesinde performansını korumayı başardı. Kirin 8010'lu Nova 13 serisi ve amiral gemisi Mate 70 modelinde yer alan Kirin 9020, bu dönemde en öne çıkan modeller arasında.

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