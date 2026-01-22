Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    POCO M8 5G ve M8 Pro 5G’nin Türkiye fiyatı açıklandı

    Xiaomi’nin alt markası olan POCO’nun uygun fiyatlı yeni akıllı telefonları Türkiye pazarına giriş yaptı. POCO M8 5G ve POCO M8 Pro 5G fiyatları da böylece belli oldu.

    POCO M8 5G ve M8 Pro 5G’nin Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Çinli Xiaomi’nin alt markalarından olan POCO, yeni POCO M8 5G ve POCO M8 Pro 5G modellerini Türkiye pazarına getirdi. Türkiye fiyatları belli olan POCO M8 serisi orta sınıfa hitap ediyor. Firma, bu ayın başlarında resmi olarak her iki modelin tanıtımını gerçekleştirmişti.

    POCO M8 ve M8 Pro 5G fiyatı ne kadar?

    POCO M8 5G modeli siyah, gümüş ve yeşil renk seçeneklerine sahip. Telefonun 8 GB RAM ve 512 GB depolamalı varyantı 20 bin 999 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

    POCO M8 Pro 5G tarafında yine aynı renk seçenekleri bulunuyor. Bu model ise 12 GB RAM/512 GB depolama ve 8 GB RAM/256 GB depolama olmak üzere iki varyanta sahip. 8 GB RAM’li model 23 bin 999 TL, 12 GB RAM’e sahip olan model ise 28 bin 999 TL fiyat ile alıcı arayacak.

    Her iki model de Xiaomi’nin resmi mağazasında satışta.

    POCO M8 serisi neler sunuyor?

    POCO M8 5G ve M8 Pro 5G’nin Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    POCO M8 5G modelinde 6,77 inç büyüklüğünde Flow AMOLED bir panel yer alırken, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3.200 nit seviyesine ulaşan parlaklık değeri dikkat çekiyor. Gücünü Snapdragon 6 Gen 3 platformundan alan model, 8 GB LPDDR4X RAM ile geliyor ve 256 GB ile 512 GB arasında değişen depolama seçenekleri sunuyor. microSD kart desteği sayesinde hafıza kapasitesi 1 TB’a kadar genişletilebiliyor. Arka tarafta 50 megapiksellik Light Fusion 400 ana kameraya 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ederken, ön bölümde 20 megapiksel çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. 5.520 mAh kapasiteli batarya ise 45W hızlı şarj desteğiyle tamamlanıyor.

    POCO M8 Pro 5G ise ekran, kamera ve batarya tarafında daha ileri özellikler sunuyor. 6,83 inç boyutundaki CrystalRes AMOLED ekran, 2772×1280 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. Dolby Vision ve HDR10+ desteği de bu panelin öne çıkan detayları arasında yer alıyor. Performans tarafında Snapdragon 7s Gen 4 yonga setini kullanan cihaz, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama seçenekleriyle geliyor. Kamera kurulumunda OIS destekli 50 megapiksel Light Fusion 800 f/1.6 ana sensör ve 8 megapiksel ultra geniş açı kamera bulunurken, ön tarafta 32 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası tercih edilmiş. 6.500 mAh kapasitesindeki batarya, 100W kablolu hızlı şarjın yanı sıra 22,5W ters kablolu şarj desteği de sunuyor.

    Kaynakça https://www.mi.com/tr/product/poco-m8-5g/buy/ https://www.mi.com/tr/product/poco-m8-pro-5g/buy/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    metreyle boy ölçülür mü klima mı ufo mu az yakar 2 sayfa pdf tek sayfa yapma ford focus style hangi paket caddy trendline comfortline farkı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Vivo Y04
    Vivo Y04
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum