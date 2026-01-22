POCO M8 5G ve M8 Pro 5G’nin Türkiye fiyatı açıklandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli Xiaomi’nin alt markalarından olan POCO, yeni POCO M8 5G ve POCO M8 Pro 5G modellerini Türkiye pazarına getirdi. Türkiye fiyatları belli olan POCO M8 serisi orta sınıfa hitap ediyor. Firma, bu ayın başlarında resmi olarak her iki modelin tanıtımını gerçekleştirmişti.

POCO M8 ve M8 Pro 5G fiyatı ne kadar?

POCO M8 5G modeli siyah, gümüş ve yeşil renk seçeneklerine sahip. Telefonun 8 GB RAM ve 512 GB depolamalı varyantı 20 bin 999 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

POCO M8 Pro 5G tarafında yine aynı renk seçenekleri bulunuyor. Bu model ise 12 GB RAM/512 GB depolama ve 8 GB RAM/256 GB depolama olmak üzere iki varyanta sahip. 8 GB RAM’li model 23 bin 999 TL, 12 GB RAM’e sahip olan model ise 28 bin 999 TL fiyat ile alıcı arayacak.

Her iki model de Xiaomi’nin resmi mağazasında satışta.

POCO M8 serisi neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör POCO M8 5G modelinde 6,77 inç büyüklüğünde Flow AMOLED bir panel yer alırken, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3.200 nit seviyesine ulaşan parlaklık değeri dikkat çekiyor. Gücünü Snapdragon 6 Gen 3 platformundan alan model, 8 GB LPDDR4X RAM ile geliyor ve 256 GB ile 512 GB arasında değişen depolama seçenekleri sunuyor. microSD kart desteği sayesinde hafıza kapasitesi 1 TB’a kadar genişletilebiliyor. Arka tarafta 50 megapiksellik Light Fusion 400 ana kameraya 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ederken, ön bölümde 20 megapiksel çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. 5.520 mAh kapasiteli batarya ise 45W hızlı şarj desteğiyle tamamlanıyor.

POCO M8 Pro 5G ise ekran, kamera ve batarya tarafında daha ileri özellikler sunuyor. 6,83 inç boyutundaki CrystalRes AMOLED ekran, 2772×1280 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. Dolby Vision ve HDR10+ desteği de bu panelin öne çıkan detayları arasında yer alıyor. Performans tarafında Snapdragon 7s Gen 4 yonga setini kullanan cihaz, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama seçenekleriyle geliyor. Kamera kurulumunda OIS destekli 50 megapiksel Light Fusion 800 f/1.6 ana sensör ve 8 megapiksel ultra geniş açı kamera bulunurken, ön tarafta 32 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası tercih edilmiş. 6.500 mAh kapasitesindeki batarya, 100W kablolu hızlı şarjın yanı sıra 22,5W ters kablolu şarj desteği de sunuyor.

