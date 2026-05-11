Yarı katı hal bataryalı MG 4X siparişe açıldı: 14.700 dolar başlangıç fiyatı

Çinli SAIC Motor bünyesindeki MG, yeni elektrikli SUV modeli MG 4X’i resmen görücüye çıkardı. Çin’de ön sipariş süreci başlayan modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 14.700 dolar olarak açıklandı. Fiyat-performans dengesiyle dikkat çeken elektrikli SUV'un uzun menzilli versiyonunda yarı katı hal batarya bulunuyor.
Yeni MG 4X, özellikleriyle neler sunuyor❓
MG 4X boyutları:
- 4500 mm uzunluk
- 1849 mm genişlik
- 1621 mm yükseklik
- 2735 mm aks mesafesi
Otonom sürüşte Horizon imzası
Kabin tarafında çift renkli modern bir tasarım tercih edilen MG 4X'in kokpit yapısı sürücüyü merkeze alan sarmal bir mimariye sahip. Söz konusu alanda dijital gösterge ekranı, büyük yüzer multimedya ekranı, MG ve OPPO ortaklığında geliştirilen gelişmiş telefon entegrasyonu yer alıyor. Bu sistem sayesinde akıllı telefon ile araç arasında çok daha hızlı ve sorunsuz bağlantı kurulabiliyor.
İki farklı motor seçeneği
MG 4X iki farklı güç paketiyle satışa sunulacak:
Standart Versiyon
- 125 kW (168 HP) elektrik motoru
- 53.9 kWsa LFP batarya
- 510 kilometre CLTC menzil
Uzun Menzilli Versiyon
- 150 kW (201 HP) elektrik motoru
- 64.2 kWsa manganez bazlı yarı katı hal batarya
- 610 kilometre CLTC menzil
Özellikle yarı katı hal batarya teknolojisi, MG 4X’i segmentinde oldukça dikkat çekici hale getiriyor.
MG, Avrupa'daki büyümesini sürdürüyor
