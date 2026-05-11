    Yarı katı hal bataryalı MG 4X siparişe açıldı: 14.700 dolar başlangıç fiyatı

    MG, yeni elektrikli SUV modeli MG 4X’i sahaya sürmeye hazırlanıyor. Model; 610 km menzil, yarı katı hal batarya, gelişmiş otonom sürüş teknolojileri ve agresif fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Çinli SAIC Motor bünyesindeki MG, yeni elektrikli SUV modeli MG 4X’i resmen görücüye çıkardı. Çin’de ön sipariş süreci başlayan modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 14.700 dolar olarak açıklandı. Fiyat-performans dengesiyle dikkat çeken elektrikli SUV'un uzun menzilli versiyonunda yarı katı hal batarya bulunuyor.

    Yeni MG 4X, özellikleriyle neler sunuyor❓

    MG 4X, markanın yeni tasarım dilini taşıyor. Ön bölümde kapalı ızgara yapısı, boydan boya uzanan ışık şeridi ve yuvarlak formlu ince LED farlar dikkat çekiyor. Tampon kenarlarındaki hava girişleri ise araca daha sportif bir görünüm kazandırıyor. Yandan bakıldığında çok kollu jantlar ve geleneksel kapı kollarıyla donatıldığı görülen aracın arka bölümünde boydan boya uzanan stop lambaları dikkat çekiyor.

    MG 4X boyutları:

    • 4500 mm uzunluk
    • 1849 mm genişlik
    • 1621 mm yükseklik
    • 2735 mm aks mesafesi

    Otonom sürüşte Horizon imzası

    MG 4X’in akıllı sürüş sistemi, Çinli teknoloji şirketi Horizon ile birlikte geliştirildi. Sistem; otoyol destekli NOA (Navigate on Autopilot) ve otomatik park desteği gibi gelişmiş sürüş yardımcıları sunuyor. Bu özellikler sayesinde model, yalnızca uygun fiyatlı bir elektrikli SUV değil, aynı zamanda teknoloji odaklı bir seçenek olmayı hedefliyor.

    Kabin tarafında çift renkli modern bir tasarım tercih edilen MG 4X'in kokpit yapısı sürücüyü merkeze alan sarmal bir mimariye sahip. Söz konusu alanda dijital gösterge ekranı, büyük yüzer multimedya ekranı, MG ve OPPO ortaklığında geliştirilen gelişmiş telefon entegrasyonu yer alıyor. Bu sistem sayesinde akıllı telefon ile araç arasında çok daha hızlı ve sorunsuz bağlantı kurulabiliyor.

    İki farklı motor seçeneği

    MG 4X iki farklı güç paketiyle satışa sunulacak:

    Standart Versiyon

    • 125 kW (168 HP) elektrik motoru
    • 53.9 kWsa LFP batarya
    • 510 kilometre CLTC menzil

    Uzun Menzilli Versiyon

    • 150 kW (201 HP) elektrik motoru
    • 64.2 kWsa manganez bazlı yarı katı hal batarya
    • 610 kilometre CLTC menzil

    Özellikle yarı katı hal batarya teknolojisi, MG 4X’i segmentinde oldukça dikkat çekici hale getiriyor.

    MG, Avrupa'daki büyümesini sürdürüyor

    MG markası küresel büyümesini de sürdürüyor. Marka, şubat ayında yaptığı açıklamada Avrupa’da 1 milyon satış barajını aşan ilk Çinli otomobil markası olduğunu duyurmuştu.

