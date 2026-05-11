Yarı katı hal bataryalı MG 4X siparişe açıldı: 14.700 dolar başlangıç fiyatı

Çinli SAIC Motor bünyesindeki MG, yeni elektrikli SUV modeli MG 4X’i resmen görücüye çıkardı. Çin’de ön sipariş süreci başlayan modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 14.700 dolar olarak açıklandı. Fiyat-performans dengesiyle dikkat çeken elektrikli SUV'un uzun menzilli versiyonunda yarı katı hal batarya bulunuyor.

Yeni MG 4X, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör MG 4X, markanın yeni tasarım dilini taşıyor. Ön bölümde kapalı ızgara yapısı, boydan boya uzanan ışık şeridi ve yuvarlak formlu ince LED farlar dikkat çekiyor. Tampon kenarlarındaki hava girişleri ise araca daha sportif bir görünüm kazandırıyor. Yandan bakıldığında çok kollu jantlar ve geleneksel kapı kollarıyla donatıldığı görülen aracın arka bölümünde boydan boya uzanan stop lambaları dikkat çekiyor.

MG 4X boyutları:

4500 mm uzunluk

1849 mm genişlik

1621 mm yükseklik

2735 mm aks mesafesi

Otonom sürüşte Horizon imzası

MG 4X’in akıllı sürüş sistemi, Çinli teknoloji şirketi Horizon ile birlikte geliştirildi. Sistem; otoyol destekli NOA (Navigate on Autopilot) ve otomatik park desteği gibi gelişmiş sürüş yardımcıları sunuyor. Bu özellikler sayesinde model, yalnızca uygun fiyatlı bir elektrikli SUV değil, aynı zamanda teknoloji odaklı bir seçenek olmayı hedefliyor.

Kabin tarafında çift renkli modern bir tasarım tercih edilen MG 4X'in kokpit yapısı sürücüyü merkeze alan sarmal bir mimariye sahip. Söz konusu alanda dijital gösterge ekranı, büyük yüzer multimedya ekranı, MG ve OPPO ortaklığında geliştirilen gelişmiş telefon entegrasyonu yer alıyor. Bu sistem sayesinde akıllı telefon ile araç arasında çok daha hızlı ve sorunsuz bağlantı kurulabiliyor.

İki farklı motor seçeneği

MG 4X iki farklı güç paketiyle satışa sunulacak:

Standart Versiyon

125 kW (168 HP) elektrik motoru

53.9 kWsa LFP batarya

510 kilometre CLTC menzil

Uzun Menzilli Versiyon

150 kW (201 HP) elektrik motoru

64.2 kWsa manganez bazlı yarı katı hal batarya

610 kilometre CLTC menzil

Özellikle yarı katı hal batarya teknolojisi, MG 4X’i segmentinde oldukça dikkat çekici hale getiriyor.

MG, Avrupa'daki büyümesini sürdürüyor

MG markası küresel büyümesini de sürdürüyor. Marka, şubat ayında yaptığı açıklamada Avrupa’da 1 milyon satış barajını aşan ilk Çinli otomobil markası olduğunu duyurmuştu.

