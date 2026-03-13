Yeni MG 4X elektrikli SUV'un teknik detayları ortaya çıktı

MG'nin küresel pazar için hazırladığı yeni elektrikli SUV modeli MG 4X'in teknik detayları Çin’deki homologasyon süreci sırasında ortaya çıktı. BYD Atto 3 gibi modellerle rekabet etmeyi hedefleyen MG 4X, 4,5 metre uzunluğa ve 150 kW elektrik motoruna sahip.
MG 4X, MG4 ailesinin ilk SUV versiyonu olarak dikkat çekiyor. Daha önce piyasaya çıkan MG4 hatchback’teki yarı katı batarya teknolojisi 4X modelinde de yer alıyor. Yüksek hacimli SUV segmentine odaklanan model, Oppo ile ortak geliştirilmiş kokpit tasarımı ve Navigate on Autopilot (NOA) işlevi sunuyor.
MG 4X teknik özellikleri
Dış tasarım ve donanım
MG 4X’in dış tasarımı markanın güncel tasarım diliyle uyumlu. Ön kısım kapalı tasarım, büyük hava girişleri ve LED şeritli farlarla öne çıkıyor. Araçta geleneksel kapı kolları, tek parçalı arka stoplar ve küçük bir tavan spoyleri bulunuyor. Şehir kullanımına uygun SUV, isteğe bağlı cam tavan ve üç farklı jant tasarımı seçeneği sunuyor.
Motor seçenekleri
Daha güçlü bir versiyonda ise güç 150 kW'a (201 hp) çıkıyor. Bu motor, SAIC’in sahibi olduğu Huayu Automotive Electric Drive System tarafından üretiliyor. Batarya kapasitesi hakkında henüz resmi bilgi paylaşılmadı, ancak satış lisansı başvurusu yapılan modeller LFP batarya paketi ile geliyor. Görünen o ki; yarı katı hal bataryalı versiyonlar daha sonra satışa çıkacak.
MG 4X, önümüzdeki 2026 Pekin Otomobil Fuarı’nda resmi olarak tanıtılacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur