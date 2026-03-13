    Yeni MG 4X elektrikli SUV'un teknik detayları ortaya çıktı

    MG, yeni küresel elektrikli SUV modeli MG 4X'i satışa sunmaya hazırlanıyor. Çin'de onay sürecinden geçen MG 4X'in bazı teknik özellikleri de paylaşıldı.         

    MG'nin küresel pazar için hazırladığı yeni elektrikli SUV modeli MG 4X'in teknik detayları Çin’deki homologasyon süreci sırasında ortaya çıktı. BYD Atto 3 gibi modellerle rekabet etmeyi hedefleyen MG 4X, 4,5 metre uzunluğa ve 150 kW elektrik motoruna sahip.

    MG 4X, MG4 ailesinin ilk SUV versiyonu olarak dikkat çekiyor. Daha önce piyasaya çıkan MG4 hatchback’teki yarı katı batarya teknolojisi 4X modelinde de yer alıyor. Yüksek hacimli SUV segmentine odaklanan model, Oppo ile ortak geliştirilmiş kokpit tasarımı ve Navigate on Autopilot (NOA) işlevi sunuyor.

    MG 4X teknik özellikleri

    Yeni MG 4X elektrikli SUV'un teknik detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    MG 4X; 4.500 mm uzunluğunda, 1.849 mm genişliğinde ve 1.621 mm yüksekliğinde kompakt bir crossover. 2.735 mm’lik aks mesafesi ise BYD Atto 3’ten 45 mm daha uzun. Araçta 18 inç jantlar kullanılıyor. Yaklaşma ve uzaklaşma açıları sırasıyla 18 ve 24 derece olan modelin boş ağırlığı versiyona göre 1.640 ile 1.755 kg arasında değişiyor.

    Dış tasarım ve donanım

    MG 4X’in dış tasarımı markanın güncel tasarım diliyle uyumlu. Ön kısım kapalı tasarım, büyük hava girişleri ve LED şeritli farlarla öne çıkıyor. Araçta geleneksel kapı kolları, tek parçalı arka stoplar ve küçük bir tavan spoyleri bulunuyor. Şehir kullanımına uygun SUV, isteğe bağlı cam tavan ve üç farklı jant tasarımı seçeneği sunuyor.

    Motor seçenekleri

    Yeni MG 4X elektrikli SUV'un teknik detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Giriş seviyesindeki MG 4X, kalıcı mıknatıslı elektrik motoru ile 125 kW (168 hp) güç üretiyor. Bu motor, MG’nin ana şirketi SAIC ile Bosch ortaklığı olan United Automotive Electronic Systems (UAES) tarafından üretiliyor.

    Daha güçlü bir versiyonda ise güç 150 kW'a (201 hp) çıkıyor. Bu motor, SAIC’in sahibi olduğu Huayu Automotive Electric Drive System tarafından üretiliyor. Batarya kapasitesi hakkında henüz resmi bilgi paylaşılmadı, ancak satış lisansı başvurusu yapılan modeller LFP batarya paketi ile geliyor. Görünen o ki; yarı katı hal bataryalı versiyonlar daha sonra satışa çıkacak.

    MG 4X, önümüzdeki 2026 Pekin Otomobil Fuarı’nda resmi olarak tanıtılacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    erhanakansel 14 saat önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 15 saat önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

