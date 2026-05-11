Yeni Hyundai Ioniq V'nin menzil uzatıcı (EREV) versiyonu da bulunacak

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından yayımlanan son katalogda yer alan Ioniq V, Nisan 2026’da düzenlenen Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı. E-GMP platformu üzerine inşa edilen Ioniq V, yüksek verimli elektrikli güç aktarma sistemi ve 800V elektrik mimarisiyle dikkat çekiyor.
Araçta ayrıca Momenta destekli L2+ sürüş sistemleri, çift yapay zekâ model entegrasyonu ve gelişmiş bağlantı teknolojileri bulunuyor. Bu ekosistemde Qualcomm Snapdragon 8295 kokpit çipi, CATL batarya çözümleri, Baidu Wenxin büyük dil modeli ve Volcano Engine altyapısı birlikte çalışıyor.
Çerçevesiz kapılar, aerodinamik jantlar, yarı gizli kapı kolları ve boydan boya uzanan aydınlatma imzası, modelin öne çıkan tasarım unsurları arasında yer alıyor. İç mekânda ise 27 inç ultra ince 4K ekran, “Cyber Eye” head-up display sistemi ve gelişmiş ambiyans aydınlatma gibi üst segment özellikler bulunuyor. Hyundai, modelin özellikle Çinli kullanıcıların dijital beklentilerine göre şekillendirildiğini vurguluyor.
Yeni Ioniq V'nin Hyundai'nin Çin pazarındaki performansını artırması bekleniyor. Zira şirketin mevcut durumu oldukça zayıf. Mart 2026’da satışlar 8.909 adede gerileyerek yıllık bazda yüzde 17,6 düşüş kaydetti ve pazar payı yüzde 0,5 seviyesinde kaldı.
Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.