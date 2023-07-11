Elektrikli Ford Mustang Mach-E Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Türkiye'deki elektrikli otomobil çeşitliliği gün geçtikçe artıyor. Kısa süre önce Türkiye'ye giriş yapan Dacia Spring'in ardından bu kez Ford Mustang Mach E satışa sunuldu. İkonik "Mustang" adını elektrikli araç pazarına taşıyan 2023 Ford Mustang Mach-E fiyatı 3.588.600 TL'den başlıyor.

Ford Mustang Mach-E fiyat listesi 💸 (Temmuz 2023) Versiyon Fiyat Standart Range RWD 198 kW 3.588.600 TL Standart Range AWD 198 kW 3.952.300 TL

Mustang Mach-E için sunulan opsiyonların fiyatları ise şöyle:

Metalik boya: 63.900 TL

Özel renk: 76.600 TL

Teknoloji Paketi: 159.700 TL

Konfor Paketi-RWD: 95.900 TL

Konfor Paketi-AWD: 48.000 TL

Ford Mustang Mach-E, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Öncelikle bilmeyenler için Mustang Mach-E'nin bu yıl tanıtılan bir model olmadığını belirtelim. Söz konusu model, 2020 yılından bu yana Kuzey Amerika pazarında satılıyor. Türkiye'ye gelişi ise 3 yılı buldu. Yukarıdaki fiyat listesinden de anlaşılacağı üzere Mustang Mach-E'nin arkadan itişli ve dört çeker olmak üzere iki farklı versiyonu mevcut.

Mustang Mach-E'nin bu iki versiyonunda 198 kW (269 hp) olan maksimum güç değeri değişmiyor. Öte yandan, maksimum tork arkadan itişli versiyonda 430 Nm iken dört çeker versiyonda 580 Nm'ye yükseliyor. Mustang Mach-E'nin dört çeker versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 5,6 saniyede tamamlayabiliyor. Arkadan itişli versiyonda ise bu süre 6,1 saniye.

Şimdilik sadece Standart Range versiyonlarıyla gelen modelin WLTP'ye göre sunduğu menzil de 400 km (AWD) ve 440 km (RWD) olarak değişiklik gösteriyor. Henüz fiyatları belli olmayan Extended Range yani uzun menzilli versiyonlarda ise WLTP'ye göre sürüş menzili 600 kilometreye kadar ulaşıyor. 150 kW'a kadar hızlı şarj desteğine sahip olan bataryanın yüzde 80 doluma ulaşması yaklaşık 40 dakika sürüyor. 11 kW şarj cihazı ile bu süre 6 saate yakın.

Mustang Mach-E; 4713 mm uzunluğa, 1881 mm genişliğe, 1624 mm yüksekliğe ve 2984 mm aks mesafesine sahip. Yerden yüksekliği ise 147 mm olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede ferah bir yaşam alanı vadeden otomobilin arkadaki 402 litrelik bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla birlikte 1420 litreye kadar çıkarılabiliyor. Buna ek olarak ön kaputun altında bölmeleri çıkarıldığında 100 litreye varan ek bir depolama alanı daha mevcut.

Standart ve opsiyonel donanımlar

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobilin arkadan itişli versiyonunda 18 inç (225/60 R18), dört çeker versiyonunda ise 19 inç (225/55 R19) alüminyum alaşımlı jantlar bulunuyor. Bunun dışında gündüz LED'leri, LED ön-arka farlar, otomatik uzun far, ön-arka park sensörleri, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş, B sütunundaki tuş takımıyla şifreli giriş, yağmur sensörü, 2 bölgeli otomatik klima, 6 hoparlörlü ses sistemi, 10,2 inç gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ve 15,5 inç multimedya ekranı gibi özellikler iki versiyonda da standart olarak sunuluyor.

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Güvenlik tarafında ise trafik levhası tanıma sistemi, ikincil çarpışma freni, kör nokta uyarı sistemi, kaçınma manevrası, çapraz trafik uyarı sistemi, şerit takip sistemi, sürücü dikkat takip sistemi, çarpışma önleme/algılama sistemi, akıllı uyarlamalı hız kontrolü ve aktif park asistanı gibi pek çok gelişmiş donanım iki versiyonda da standart özellik listesinde.

Opsiyon olarak sunulan Teknoloji Paketi'nin içerisinde akıllı bagaj kapağı, 360 derece kamera sistemi ve 10 hoparlörlü B&O ses sistemi mevcut. Arkadan itişli versiyon için sunulan Konfor Paketi'nde ise elektrikli katlanan logo yansıtmalı yan aynalar, 8 yönlü hafızalıi panoramik cam tavan ve elektrikli ön koltuklar ve beyaz dikiş detaylı Sensico koltuklar var. Dört çeker versiyonda diğer özellikler mevcut olduğu için Konfor Paketi'nde sadece panoramik cam tavan bulunuyor.

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