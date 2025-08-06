Yarı katı hal bataryalı ilk seri üretim otomobil satışa çıkıyor

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Tam Boyutta Gör Çinli SAIC Motor, tamamen yeni MG4 modelini resmi olarak tanıttı ve ön satışına başladı. MG4, dört farklı versiyonla piyasaya sunulurken, fiyatı 10.100 dolar ile 14.400 dolar arasında değişiyor. Otomobilin başlangıç fiyatı, önceki jenerasyonun başlangıç fiyatından yüzde 47 daha ucuz.

MG4’ün dört versiyonu arasında “Comfort”, “Ease” ve “Freedom” isimli modeller 437 km menzil sunan 42,8 kWsa kapasiteli batarya ile donatılmışken, “Smart” versiyonu 53,9 kWsa batarya ile 530 km menzil vadediyor. Yıl sonundan önce teslim edilmesi planlanan yarı katı hal bataryalı versiyonun detayları vefiyatı ise Eylül ayında açıklanacak.

MG4’ü global ölçekte öne çıkaran en önemli yenilik ise seri üretimde yarı katı hal batarya teknolojisini kullanan ilk araçlardan biri olması. SAIC’in geliştirdiği bu batarya sistemi, güvenlik testlerinden başarıyla geçti. Ayrıca düşük sıcaklık koşullarında daha iyi performans göstererek kullanım ömrünü ve dayanıklılığı artırıyor.

Tam Boyutta Gör MG4’ün iç mekanında teknoloji odaklı bir dönüşüm dikkat çekiyor. 15.6 inç büyüklüğündeki 2.5K çözünürlüklü dokunmatik ekran, Qualcomm’un güçlü Snapdragon 8155 işlemcisiyle çalışıyor. SAIC, yeni modelde Oppo iş birliğiyle geliştirdiği MG×Oppo Akıllı Mobilite Sistemi’ni de tanıttı. Bu sistem sayesinde telefon-araba entegrasyonu dijital anahtar, yapay zekâ destekli sesli komutlar, uygulama yansıtma ve Android, Apple, Huawei, Xiaomi gibi tüm büyük akıllı telefon markalarıyla uyumluluk sağlıyor.

Performans tarafında MG4, 120 kW güç ve 250 Nm tork üreten sabit mıknatıslı senkron elektrik motoruna sahip. Araç maksimum 160 km/s hıza ulaşabiliyor. Enerji verimliliği konusunda da iddialı olan model, 100 km’de yalnızca 10,4 kWsa tüketiyor. %30’dan %80’e şarj süresi ise yaklaşık 20 dakika olarak belirtiliyor. Isı pompası temelli termal yönetim sistemi sayesinde, -7°C’de yapılan ön ısıtma sonrasında bile menzilin %75’i korunabiliyor.

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Boyut açısından da önemli bir güncelleme alan MG4; 4.395 mm uzunluğa, 1.842 mm genişliğe ve 1.551 mm yüksekliğe sahip gövdesiyle önceki nesle göre daha büyük. 2.750 mm aks mesafesi sayesinde de iç mekan konforu artırılmış. Dış tasarımda ise LED aydınlatmalı yeni MG logosu, ok biçimli LED stop lambaları ve Donglai Moru ile Mercan Kırmızısı gibi dikkat çekici altı farklı renk seçeneği öne çıkıyor. Jant seçenekleri 16 ila 17 inç arasında değişiyor.

Tam Boyutta Gör Güvenlik ve dayanıklılık açısından da yenilikler mevcut. Cell-to-body (CTB) batarya entegrasyon teknolojisi sayesinde iç mekân hacmi verimli şekilde kullanılırken, gövde rijitliği de artırılmış. IP67 ve IP69K su geçirmezlik sertifikalarına sahip batarya sistemi, zorlu güvenlik testlerinden geçerken, SAIC motor ve aktarma organlarına ömür boyu garanti sunuyor.

İç mekan konforu da oldukça iddialı. Sentetik deri döşemeler, 30 ayrı eşya gözü, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, 27 dereceye kadar yaslanabilen arka koltuklar ve elektrikli perdesi bulunan panoramik cam tavan gibi özellikler dikkat çekiyor. MG4'te ayrıca yağmur ve gece görüş destekli kör nokta asistanı, 360 derece görüş sunan şeffaf şasi kamerası ve ısıtmalı direksiyon simidi gibi konfor ve güvenlik odaklı donanımlar da bulunuyor. Bagaj tarafında ise 471 litrelik ana alanın yanı sıra, 98 litrelik ek alt bölme sunuluyor.

MG4, uygun fiyatlı elektrikli otomobil segmentinde teknoloji, güvenlik ve konforu bir arada sunarak pazarda dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor. Yarı katı hal batarya versiyonu hakkında daha fazla detayın Eylül ayında yapılacak lansmanda açıklanması bekleniyor.

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Yarı katı hal bataryalı ilk seri üretim otomobil satışa çıkıyor

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